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Війська РФ завдали авіаударів по селищах Київської області: одна жінка поранена, є руйнування, - МВС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Окупанти завдали авіаудару по селищах Бучанського району.

Про це повідомляє МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі, 19 березня, ворог скинув чотири снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки. У результаті загиблих та поранених немає, споруди зазнали пошкоджень. 18 березня, близько 21-ї години, російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади. У результаті атаки одна жінка отримала поранення, пошкоджено цивільні будівлі. Поліцейські Київщини фіксують наслідки авіаударів та допомагають жителям подолати наслідки ворожих атак", - йдеться у повідомленні.

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Війська РФ завдали авіаударів по селищах Київської області: одна жінка поранена, є руйнування, - МВС 01
Війська РФ завдали авіаударів по селищах Київської області: одна жінка поранена, є руйнування, - МВС 02
Війська РФ завдали авіаударів по селищах Київської області: одна жінка поранена, є руйнування, - МВС 03
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База НАТО ( останнє фото ) знищена нарешті . . Уря кацапи ,, ваша взяла .
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19.03.2022 16:36 Відповісти
Кацапські покидьки,які спустяться на парашуті після збиття звісно будуть розказувати що "на учєніях"
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19.03.2022 16:37 Відповісти
Вони руйнують мости- отже перейшли в оборону і про наступ навіть не мріють.
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19.03.2022 16:39 Відповісти
Ось тобі і нові мости...
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19.03.2022 16:42 Відповісти
Тактика террора и геноцида местного населения, орда верна традициям предков.
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19.03.2022 16:57 Відповісти
 
 