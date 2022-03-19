12 348 5
Війська РФ завдали авіаударів по селищах Київської області: одна жінка поранена, є руйнування, - МВС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Окупанти завдали авіаудару по селищах Бучанського району.
Про це повідомляє МВС, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі, 19 березня, ворог скинув чотири снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки. У результаті загиблих та поранених немає, споруди зазнали пошкоджень. 18 березня, близько 21-ї години, російська армія також здійснила авіаудар по території Пісківської громади. У результаті атаки одна жінка отримала поранення, пошкоджено цивільні будівлі. Поліцейські Київщини фіксують наслідки авіаударів та допомагають жителям подолати наслідки ворожих атак", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Maksim Perepelitca
показати весь коментар19.03.2022 16:36 Відповісти Мені подобається 6
Garry Grant
показати весь коментар19.03.2022 16:37 Відповісти Мені подобається 2
Планшет Студента
показати весь коментар19.03.2022 16:39 Відповісти Мені подобається 3
Лилия Стацкая
показати весь коментар19.03.2022 16:42 Відповісти Мені подобається 4
xander 9cf28439
показати весь коментар19.03.2022 16:57 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...