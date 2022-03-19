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Збито ворожий вертоліт в Бучанському районі на Київщині, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Підрозділи ППО СВ України збили ворожий бойовий вертоліт К-52 в в Бучанському районі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави Київської ОВА Олександра Павлюка. 

"Мінус ще один ворожий вертоліт! Сьогодні, в Бучанському районі, підрозділами ППО СВ України збито ворожий бойовий вертоліт К-52! Мінус ще один ворожий "Алігатор"!  Вертоліт збито з використанням ПЗРК "Стінгер". Дякуємо хлопцям за захист нашого неба. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ нищать вертольоти РФ під Херсоном. ФОТО

Збито ворожий вертоліт в Бучанському районі на Київщині, - ОВА 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
Горят вертолёты ,самолёты горят - так бьёт кацапьё УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ !
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19.03.2022 16:49
+44
Аллигаторы и прочие крокодилы не летают 😆
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19.03.2022 16:49
+37
"Гори, бубновий!".
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19.03.2022 16:48
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"Гори, бубновий!".
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19.03.2022 16:48 Відповісти
Але не туз, просто шістка.
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19.03.2022 19:37 Відповісти
Горят вертолёты ,самолёты горят - так бьёт кацапьё УКРАИНСКИЙ СОЛДАТ !
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19.03.2022 16:49 Відповісти
Аллигаторы и прочие крокодилы не летают 😆
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19.03.2022 16:49 Відповісти
***** шастать!
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19.03.2022 16:50 Відповісти
Смбейте парочку над "министеркой", после войны разберу..
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19.03.2022 16:50 Відповісти
Ашо там космонавты,живые,нее?)
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19.03.2022 16:52 Відповісти
Слухають кобздона
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19.03.2022 16:56 Відповісти
Кацманавты
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19.03.2022 18:31 Відповісти
повідрізали голови кацпським літунам!? ..на камери і розповсюдити..!
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19.03.2022 16:53 Відповісти
Na kameru nelzja...
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19.03.2022 17:01 Відповісти
Фото вже давніше але я вірю що збили. В бойовій обстановці не до зйомок.🤷
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19.03.2022 16:57 Відповісти
Це скрін з відео двотижневої давності.
Використалися як ілюстративну картинку до новини
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19.03.2022 17:00 Відповісти
Ну так я і не сперечаюсь.
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19.03.2022 17:04 Відповісти
Я більше не вам відповів, а для всіх читачів. Щоб не почали закидати автору новини
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19.03.2022 17:17 Відповісти
А дайте посилання на вiдео
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19.03.2022 18:49 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 17:02 Відповісти
Стоимость Ка-52М приближонная к стоимости истребителей Су-30СМ, 15 миллионов долларов без боеприпасов
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19.03.2022 17:08 Відповісти
Су30 см стоит 50 лямов, кастомайз - 80
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19.03.2022 17:49 Відповісти
Без ПДВ, включаючи ЄСВ та військовий збір.
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19.03.2022 18:21 Відповісти
І корупційної складової )) А ще вартість підготовки 2х космонавтів )) + їхнє спорядження та соцвиплати сім'ям ))
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19.03.2022 19:39 Відповісти
Не используйте фото подбитой техники не относящиеся к новости. Это создает путаницу и недоверие.
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19.03.2022 17:08 Відповісти
Vot eto otlycnaja rabota.Stingerov Ukraina polucila uze desiatka tysiac,tak sto vertalioti budet padat i dalse i ecio casce ,kak i su25
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19.03.2022 17:09 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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19.03.2022 17:26 Відповісти
Где мёртвые (пленные) пилоты-кацапы?
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19.03.2022 17:36 Відповісти
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19.03.2022 17:59 Відповісти
Что с летунами?
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19.03.2022 17:41 Відповісти
Катапультировались на винты
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19.03.2022 17:55 Відповісти
То не лєтуни, то земноводні космонавти ))
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19.03.2022 19:41 Відповісти
ВСУ: "алигатор"должен лежать в болоте!
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19.03.2022 17:53 Відповісти
Алегатори земноводні, тому при такій температурі дуже мляві )) Тільки москальські земноводні космонавти цього не знали ))
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19.03.2022 19:42 Відповісти
Для фермерів супер
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19.03.2022 18:23 Відповісти
А интересно, успели вывезти тот КА-52, который на фото? Это в первый день в Гостомеле который приземлили.
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19.03.2022 21:27 Відповісти
 
 