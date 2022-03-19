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Обстріл Чернігова російськими окупантами 19 березня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вдень 19 березня російські окупанти здійснили обстріл Чернігова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав Олексій Гончаренко.

Він зазначив: "Чернігів сьогодні знову зазнав обстрілів. Цього разу постраждав житловий район "Ремзавод"". 

Обстріл Чернігова російськими окупантами 19 березня 01
Обстріл Чернігова російськими окупантами 19 березня 02
Обстріл Чернігова російськими окупантами 19 березня 03

Автор: Роман Свиридович
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Ця нечисть яка обстріляла старинне місто має бути знищена разом з недокраіною !
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19.03.2022 20:15 Відповісти
Так вроде бы ж просили уже 100 раз, не заниматься хайпржорством, и не выкладывать фото и видео с указанием района обстрелов, менее, чем за сутки!
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19.03.2022 20:49 Відповісти
А ему то что? ответственности ноль как и у жирного урода Херащенко. посм. ролик Шапошникова про это - прямо куча фактов что оно агент рашки, как и авакян. Гомчаренко ваще был до мозга жёппы за рссукий язычок и мирок, а потом стал дохера патриотиком, ага, верю верю. дрянь губатая - пристрелить же надо за это - реально как на докладе в фсб - все до копейки выкладывает
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20.03.2022 07:02 Відповісти
 
 