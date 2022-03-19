Обстріл Чернігова російськими окупантами 19 березня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень 19 березня російські окупанти здійснили обстріл Чернігова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у телеграмі написав Олексій Гончаренко.

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Він зазначив: "Чернігів сьогодні знову зазнав обстрілів. Цього разу постраждав житловий район "Ремзавод"".





