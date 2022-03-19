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АЗС (375) Вишгород (58)

Окупанти обстріляли із ГРАДів Нові Петрівці на Київщині - горить АЗС, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти обстріляли населений пункт Нові Петрівці Київської області, внаслідок чого сталася пожежа на АЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київщини. 

"19 березня, бойовики обстріляли із "Градів" Нові Петрівці. У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має. На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу", - відзначається у повідомленні.

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Окупанти обстріляли із ГРАДів Нові Петрівці на Київщині - горить АЗС, - Нацполіція 01

Автор: Роман Свиридович
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Теперь уже ясно что трусливая москальня будет избегать прямых столкновений с ЗСУ,их задача разрушить инфраструктуру Украины и ..удрать.
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19.03.2022 21:10 Відповісти
Ну не постіть ви це, ведучі на кожному лайвстрімі кричать на нас щоб не постили точки обстрілів, а самі виставляють їх кожні 5хв.
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19.03.2022 21:12 Відповісти
Ничего пид.ры, ракеты к градами тоже не бесконечные, залп стоит сотни тысяч зелёных. Скоро на ********** будете один эрзац жрать мрази дегенераты.
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19.03.2022 21:32 Відповісти
 
 