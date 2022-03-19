Окупанти обстріляли із ГРАДів Нові Петрівці на Київщині - горить АЗС, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти обстріляли населений пункт Нові Петрівці Київської області, внаслідок чого сталася пожежа на АЗС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київщини.
"19 березня, бойовики обстріляли із "Градів" Нові Петрівці. У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має. На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу", - відзначається у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Georgiy Yasinovskiy
показати весь коментар19.03.2022 21:10 Відповісти Мені подобається 4
Ярослав Демцюх
показати весь коментар19.03.2022 21:12 Відповісти Мені подобається 5
Petrov Viktor
показати весь коментар19.03.2022 21:32 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...