Окупанти обстріляли із ГРАДів Нові Петрівці на Київщині - горить АЗС, - Нацполіція. ФОТО

Окупанти обстріляли населений пункт Нові Петрівці Київської області, внаслідок чого сталася пожежа на АЗС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Київщини.

"19 березня, бойовики обстріляли із "Градів" Нові Петрівці. У результаті обстрілу відбулося займання поля та пошкоджено автозаправну станцію. Наразі пожежу вдалось ліквідувати. Потерпілих, на щастя, не має. На місці події працюють поліцейські Вишгородщини та фіксують наслідки обстрілу", - відзначається у повідомленні.

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