Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців. ФОТОрепортаж

Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє видання Святого Престолу Vatican News.

Як зазначається, діти покинули Україну протягом перших кількох днів війни і наразі проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань в Італії. Також у лікарні є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.

"Папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикана", - йдеться у повідомленні.

За даними Ватикану, з початку конфлікту через лікарню пройшли 50 українських дітей-біженців.

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