Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє видання Святого Престолу Vatican News.
Як зазначається, діти покинули Україну протягом перших кількох днів війни і наразі проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань в Італії. Також у лікарні є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.
"Папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикана", - йдеться у повідомленні.
За даними Ватикану, з початку конфлікту через лікарню пройшли 50 українських дітей-біженців.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Identity V Doctor
показати весь коментар19.03.2022 21:25 Відповісти Мені подобається 7
Борис Бойда
показати весь коментар19.03.2022 21:25 Відповісти Мені подобається 12
andant 1000
показати весь коментар19.03.2022 21:35 Відповісти Мені подобається 8
✘
Solsky Wasyl
показати весь коментар19.03.2022 21:50 Відповісти Мені подобається 0
Danger Zone
показати весь коментар19.03.2022 21:50 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...