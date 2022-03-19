УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9736 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
6 756 6
біженці (1015) лікарня (1098) Папа Римський (255) Франциск (147)

Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Папа Римський Франциск відвідав 19 українських дітей-біженців у дитячій лікарні Бамбіно Джезу в Римі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє видання Святого Престолу  Vatican News.

Як зазначається, діти покинули Україну протягом перших кількох днів війни і наразі проходять лікування від онкологічних та неврологічних захворювань в Італії. Також у лікарні є діти, що прибули нещодавно із важкими пораненнями.

"Папа побував у палатах, відвідавши всіх маленьких пацієнтів, перш ніж повернутися до Ватикана", - йдеться у повідомленні.

За даними Ватикану, з початку конфлікту через лікарню пройшли 50 українських дітей-біженців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Франциск назвав війну Росії в Україні "збоченим зловживанням владою": "Ми не думали, що знову побачимо сцени, які нагадують про великі війни минулого століття"

Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців 01
Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців 02
Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців 03
Папа Римський Франциск відвідав у лікарні українських дітей-біженців 04

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А анафему на некрещённое касапское племя наложить можно??
показати весь коментар
19.03.2022 21:25 Відповісти
Свята людина.Може його руки допоможуть діткам виздоровіти.
показати весь коментар
19.03.2022 21:25 Відповісти
Ми українці! З нами Бог!
показати весь коментар
19.03.2022 21:35 Відповісти
і що, росіяни припинять обстрілювати Маріуполь чи Херсон?
показати весь коментар
19.03.2022 21:50 Відповісти
Какой же ты дебил. Нынешнее политическое руководство Украины палец об палец не ударило для дороги Украины в НАТО - почему об этом не ваяешь.
показати весь коментар
19.03.2022 21:50 Відповісти
 
 