Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія. ФОТО

Українські воїни ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана першого рангу Андрія Палія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer із посиланням на російські ЗМІ.

Він зазначив: "Поясніть мені, де взагалі НАТОвські реваншисти могли за#башити заступника командувача ЧФ з військово-політичної роботи капітана 1 рангу Андрія Миколайовича Палія?"

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Про Палія відомо, що він навчався у школі у Північноморську Мурманської області, 1992 року закінчив Київське ВВМПУ за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство. Після випуску лейтенанта Палія було призначено заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Національної гвардії України в Києві, але вже у березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу вибув на Північний флот. У серпні - вересні 2008 р. брав участь у агресії проти Грузії.

Був замкомандувачем Чорноморським флотом з військово-політичної роботи.



