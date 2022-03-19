Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана першого рангу Андрія Палія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer із посиланням на російські ЗМІ.
Він зазначив: "Поясніть мені, де взагалі НАТОвські реваншисти могли за#башити заступника командувача ЧФ з військово-політичної роботи капітана 1 рангу Андрія Миколайовича Палія?"
Про Палія відомо, що він навчався у школі у Північноморську Мурманської області, 1992 року закінчив Київське ВВМПУ за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство. Після випуску лейтенанта Палія було призначено заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Національної гвардії України в Києві, але вже у березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу вибув на Північний флот. У серпні - вересні 2008 р. брав участь у агресії проти Грузії.
Був замкомандувачем Чорноморським флотом з військово-політичної роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Как говорят на роиси "ну, как поплавали?"
В оригіналі, цей давньоримський вираз звучить так, "Про мертвих або добре, або нічого, окрім правди".
Жив як остання скотина, лизав дупи загарбникам, і подох воюючи за їх інтереси.
Але доля дівчина з норовом...
Земля ********* бетоном.
Завоювало курва
Какая отвратительная рожа (с)
А шо робити....