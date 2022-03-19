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ліквідація (1929) Чорноморський флот РФ (501)

Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ з військово-політичної роботи, капітана першого рангу Андрія Палія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє блогер Necro Mancer із посиланням на російські ЗМІ.

Він зазначив: "Поясніть мені, де взагалі НАТОвські реваншисти могли за#башити заступника командувача ЧФ з військово-політичної роботи капітана 1 рангу Андрія Миколайовича Палія?"

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Про Палія відомо, що він навчався у школі у Північноморську Мурманської області, 1992 року закінчив Київське ВВМПУ за спеціальністю соціальний психолог, педагог. Мав українське громадянство. Після випуску лейтенанта Палія було призначено заступником командира 4-ї роти 2-го полку з виховної роботи Національної гвардії України в Києві, але вже у березні 1993 року у зв'язку з відмовою приймати українську військову присягу вибув на Північний флот. У серпні - вересні 2008 р. брав участь у агресії проти Грузії.

Був замкомандувачем Чорноморським флотом з військово-політичної роботи.

Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія 01
Українські оборонці ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ, капітана першого рангу Палія 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+153
Patriot Gor

@PatriotGor

7 ч

ВСУ продолжает разгром 331-го парашютно-десантного полка оккупантов г. Кострома устроивших преступление под Иловайском 2014-го.

Уничтожены:
- командир полка полковник Сергей Сухарев
- замкомандира полка майор Сергей Крылов
- замкомандира 2-го батальона майор Олег Пацкалев.
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19.03.2022 21:59
+101
Жил как пес и здох как собака - земля стекловатой
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19.03.2022 22:02
+77
Це чмо ще й киянин. Яка ганьба...
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19.03.2022 21:59
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Браво, вовкулаки! Низький вам уклін!!!
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19.03.2022 22:27 Відповісти
Ну чого це вовкулаки? То не чисті- вовкулаки. А наші янголи добра.
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13.04.2022 22:57 Відповісти
Лично был знаком с этим Путенским Ублюдком.Земля ему стекловатой
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19.03.2022 22:28 Відповісти
мрію побачити епітафію для автора цієї епітафії...
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19.03.2022 22:28 Відповісти
Наверное совсем был "перегруз в делах". Прибуханный упал за борт или дельфинобиндеравцы отомстили за своих. А сказали "Он жертвою пал в борьбе роковой..."

Как говорят на роиси "ну, как поплавали?"
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19.03.2022 22:29 Відповісти
Кажуть що про мертвих або щось добре або нічого.Вибираю нічого.Але цікаво НАТОвські екстремісти вже в курсі що вони замочили заступника командувача на исконных руских землях києвлянина.Яких ще доказів треба про убогий менталітет росіян?
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19.03.2022 22:34 Відповісти
Це неправильне трактування.
В оригіналі, цей давньоримський вираз звучить так, "Про мертвих або добре, або нічого, окрім правди".
Жив як остання скотина, лизав дупи загарбникам, і подох воюючи за їх інтереси.
Але доля дівчина з норовом...
Земля ********* бетоном.
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19.03.2022 23:34 Відповісти
В оригіналі про мертвих або добре або правду.
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19.03.2022 23:37 Відповісти
Подводная лодка в степях Україны погибла в неравном воздушом бою?
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19.03.2022 22:36 Відповісти
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19.03.2022 22:37 Відповісти
цей точно руський - бо око узький
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19.03.2022 22:41 Відповісти
І цеВо їхало завойовувати щось і десь?))
Завоювало курва
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19.03.2022 23:01 Відповісти
Красівоє
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19.03.2022 23:29 Відповісти
Точно, ЧУЖОЙ!
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20.03.2022 00:27 Відповісти
Як казав Шаріков: "Желаю что-бы все!"
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20.03.2022 05:17 Відповісти
Здох ще один зрадник !!!!
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19.03.2022 22:40 Відповісти
Але тайна воєнна, не втримався, пішов палити траву , як завжди навесні, та й згорів.У танку
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19.03.2022 22:42 Відповісти
Земля пенобетоном этому выродку.
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Копетан, копетан, улыбнитесь!
Какая отвратительная рожа (с)
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19.03.2022 22:45 Відповісти
Пачітал... І сльози мєшают мінє гаваріть... Сльози радості !
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19.03.2022 22:47 Відповісти
++++++
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19.03.2022 22:55 Відповісти
ну тепер на ближніх рубежах будеш
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19.03.2022 22:55 Відповісти
Палія спалили

А шо робити....
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19.03.2022 22:59 Відповісти
видать был на кораблике что возле Одессы пошел на дно)))
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19.03.2022 22:59 Відповісти
Виродок поїхав на концерт до кобздона, концертна зала поповнюється з кожною хвилиною з кожним часом так тримати ЗСУ. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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19.03.2022 23:02 Відповісти
Мне тоже интересно где корабль затонул...
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19.03.2022 23:06 Відповісти
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19.03.2022 23:09 Відповісти
Есть мнение что оно просто перебухал и двинул кони, а сослуживцы состряпали хероическую эпитафию.
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19.03.2022 23:14 Відповісти
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19.03.2022 23:26 Відповісти
Єдина добра справа, яку це мурло зробило за своє нікчемне життя - це відмова від присяги на вірність Україні.
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19.03.2022 23:29 Відповісти
груZ00
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20.03.2022 00:15 Відповісти
Чого це кацапський Андрєй став українським Андрієм?
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20.03.2022 00:33 Відповісти
Обірвався ганебний шлях смердючої потвори.
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20.03.2022 00:41 Відповісти
останнім часом щось багатенько вищих офіцерів гине! з одного боку - радість, бо втрачає рашистська гідра важливі голови; а з іншого - дивно: і чого це вони так пруть в гарячі зони? цікаву ідею Іван Яковенко висунув - може їх сама рашистська система ліквідує? наприклад, за те, що виступали проти цієї війни, особливо, як побачили, що насправді діється
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20.03.2022 00:42 Відповісти
Земля бетоном зраднику і кацапському мерзотнику !!
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20.03.2022 00:42 Відповісти
Подивившись на пику скажу що ніколи він не бувс українцем він зайда. А те що він вбивав народ України підтвердження того. Земля йому бетоном Орка гребаний. Гноєм був гноєм стане. А для дітей ганьбою буде на усе їх життя.
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20.03.2022 00:51 Відповісти
У меня большие сомнения относительно Царствия Небесного для этого товарища.
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20.03.2022 00:56 Відповісти
Палій спалився...
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20.03.2022 01:27 Відповісти
Политрука замочили, еще одной дрянью на планете стало меньше.
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20.03.2022 01:31 Відповісти
зганьбив чудову українську фамілію, падло...
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20.03.2022 01:57 Відповісти
Йооу! Перший каперанг пішов!
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20.03.2022 03:13 Відповісти
"...І радість лоскотно бентежить наші груди"(с)
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20.03.2022 06:19 Відповісти
Он не киевлянин, а сдохшая вонючая кацапская мразь. Гори в аду, ****!
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20.03.2022 06:23 Відповісти
Хотел корочку УБД получить,но что то пошло не так
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20.03.2022 06:24 Відповісти
А нам треба передивитися українське громадянство, почистити манкуртів - якщо воно без роду, то й хай здихає або живе без причетності до України
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20.03.2022 08:20 Відповісти
Падло роSSийское. Слава Украине.
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20.03.2022 08:37 Відповісти
100% ватан
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20.03.2022 09:24 Відповісти
Ага. В смоветское время в Киеве там, где сейчас могилянка, было высшее военно-морское политическое училище.
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20.03.2022 09:55 Відповісти
Прочитав допис рашисста..... там у їх реально мізків немає, там немає з ким й про що домовлятися !
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20.03.2022 10:49 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Смерть рашистським окупантам!!! Мразь продажна!
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20.03.2022 11:57 Відповісти
Шановне товариство! Як ви дивитесь на те, щоб ось цю мразоту ************* навіть після його ліквідації посадити на кіл і поставити серед степу щоб уся ця мразота **********-кацапська бачила, що буває із запроданцями України та й те що чекає на них ближчим часом. І ще одне, як вам подобається висер про цю мразоту від такої ж : " Сегодня погиб наш друг, защищая наши семьи и наших детей, нашу страну на дальних ее рубежах". Це значить, що окуповані території України орки вважають "дальними рубежами" кацапії, он як підарасня кукурікає. Смерть ВСІМ ворогам України разом з їхнім сцарем кремлівським педофілом-хуйлом!!! Дякую хлопцям, хто послав цього мерзотника на концерт до кобзона. Слава Україні та її ЗСУ!!!
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14.04.2022 05:55 Відповісти
гнида поплатилася
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16.04.2022 13:08 Відповісти
Давай исчо
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18.05.2022 07:32 Відповісти
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