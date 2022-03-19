14 березня під Києвом в результаті обстрілу військами РФ загинув Сергій Машовець. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 березня від артобстрілу російськими окупантами під Києвом загинув Голова ГО "Парк збереження і збагачення флори і фауни "Осокорки" Сергій Машовець.

Про це у Facebook повідомив журналіст Андрій Дубчак, передає Цензор.НЕТ.

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Дорога на Горенку, 13 березня 2022 року.

"Сергій Машовець. Перше фото - 13 березня у районі дороги на Горенку. Ми випадково лишилися разом на пів години, бо не було місця в машині і командир Крук лишив його та мене чекати їх повернення на дорозі. Він по дитячі радів і показував мені обручальне кільце. Одружився за день до того (12-го), бо вагітна кохана ну ні в яку не хотіла їхати в Італію без розпису. Вони й одружилися.

14-го (на наступний день після фото), він загинув від артобстрілу на цій же дорозі разом з командиром Круком та двома журналістами з команди FOX news (у той же день, я випадково допоміг знайти третього, якому вибухом відірвало ногу).

Сьогодні зранку (19-го), я абсолютно випадково потрапив і на прощання з Круком на Байковому цвинтарі. А пообіді, так само випадково на прощання з Сергієм на Лук'янівському військовому", - розповів він.

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