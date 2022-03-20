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Українські захисники знищили ворожого льотчика майора Волинця. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські оборонці знищили російського льотчика-окупанта майора Сергія Волинця.
Як іноформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Роман Бурко.
Він відзначив: "Ще один свіжий некролог з VK, російський регіональний портал м.Борисоглебська, Воронезька обл. РФ пише, що 8 березня 2022 року в Україні загинув льотчик РФ, командир авіаційної ланки, майор Сергій Волинець".
""Брав участь у бойових діях у Грузії та Сирії. В останні роки Сергій разом із сім'єю жив у Ставропольському краї, де і був похований 18 березня 2022 року". Ну земля йому скло-ватою та Слава Україні!", - відзначив Бурко.
Топ коментарі
+97 Anatoliy A 006b9dda
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+64 A rt fb16bfd9
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Схоронили лишь конец.
Если не было конца,
Не искали б Волынца
Та за які страшні діла
Здобув ти орден cвiй, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
то он еще тот фашист
плешивый педофил любит читать его
даже его прах перезахоронили в рашке)))
он умер где то в клятом западе, а после смерти его в родную гавань возвращают
Фото погорільця відправити друзям літунам -щоб боялися.
З переговорів викладених Геращенком, жінка пропонує всіх рострілювати - заробляти гроші. А якщо щось завжди можна здатись.
В Харківскому напрямі пересталибрати в полон - там и дезертирсво в орків пішло.
Смерть посіяв в Україні ще один військовий злочинець московіт!!
Слава Захисникам України!!,