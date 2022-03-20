Американські матері вийшли на марш на підтримку України. ФОТО

У містах США 20 березня пройшов марш матерів на підтримку України. Учасники акції вимагали закрити українське небо і закликали захистити дітей від насильства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

У Нью-Йорку на Манхеттен учасники акції вийшли з українськими прапорами і плакатами з вимогою закрити небо над Україною. Жінки несли на руках ляльки, замотані в забризкані червоною фарбою бинти.

В Атланті протестувальники вийшли на центральну вулицю. За словами однієї з учасниць акції, марш покликаний привернути увагу до постраждалих в результаті російського вторгнення в Україну дітей.

"Ми хочемо показати світу вбивць. Путін-вбивця", - сказала одна з учасниць маршу Ольга Горман.

Нагадаємо, за даними офісу генпрокурора України, на 19 березня в результаті російської агресії проти України загинули 112 дітей і більше ніж 140 отримали поранення.







