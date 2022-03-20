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Американські матері вийшли на марш на підтримку України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

У містах США 20 березня пройшов марш матерів на підтримку України. Учасники акції вимагали закрити українське небо і закликали захистити дітей від насильства.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

У Нью-Йорку на Манхеттен учасники акції вийшли з українськими прапорами і плакатами з вимогою закрити небо над Україною. Жінки несли на руках ляльки, замотані в забризкані червоною фарбою бинти.

В Атланті протестувальники вийшли на центральну вулицю. За словами однієї з учасниць акції, марш покликаний привернути увагу до постраждалих в результаті російського вторгнення в Україну дітей.

"Ми хочемо показати світу вбивць. Путін-вбивця", - сказала одна з учасниць маршу Ольга Горман.

Нагадаємо, за даними офісу генпрокурора України, на 19 березня в результаті російської агресії проти України загинули 112 дітей і більше ніж 140 отримали поранення.

Американські матері вийшли на марш на підтримку України 01
Американські матері вийшли на марш на підтримку України 02
Американські матері вийшли на марш на підтримку України 03
Американські матері вийшли на марш на підтримку України 04

Автор: Ольга Лузан
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ВСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ УКРАЇНУ У ВАЖКІ ЧАСИ-РЕСПЕКТ...
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20.03.2022 06:35 Відповісти
українська діаспора
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20.03.2022 06:35 Відповісти
Це якось зменшує сенс акції? Чи вони не американки?
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20.03.2022 06:43 Відповісти
Я горжусь, что я американец с 1997 году! (приехал в 1992 году) Слава Украине! Герои не вмирают!!
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20.03.2022 06:36 Відповісти
чето копченых не видно, обиделись что теперь никто про BLM не говорит.
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20.03.2022 07:49 Відповісти
 
 