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В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

З Театральної площі в Чернівцях демонтували зірку співака з Буковини Василя Герелло. 18 березня він виступив на стадіоні "Лужники" в Москві на концерті на честь восьмої річниці окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Про це повідомила Чернівецька міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Буковина не має жодної причини пишатись Василем Герелло. Цей "співак" підтримує жорстокого окупанта, розважає його під час вигаданих свят. У той же час, від ворожих рук гинуть тисячі українців", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта, - Данілов

В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни 01
В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни 02
В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
І самого Гарелло також потрібно "" демонтувати "")
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20.03.2022 08:16
+23
Нє- в тої розуму більше.
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20.03.2022 08:18
+17
Горилла?
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20.03.2022 08:16
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Горилла?
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20.03.2022 08:16 Відповісти
Нє- в тої розуму більше.
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20.03.2022 08:18 Відповісти
І самого Гарелло також потрібно "" демонтувати "")
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20.03.2022 08:16 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 08:17 Відповісти
"Згинуть наші вороженьки!"
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20.03.2022 08:17 Відповісти
гЕРЕЛЛО СТАЛО СМЕРДЮЧИМ ЛАЙНЕЛОМ...ГНИДА...
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20.03.2022 08:18 Відповісти
Молодцы! Поставьте звезду Миле Кунис, если ее еще нет. был в Черновцах, лет 5 назад не видел такой, а она с Черновцов!
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20.03.2022 08:18 Відповісти
Это она сейчас вдруг стала щирой украинкой. А раньше всегда повторяла, что с Украиной ее ничего не связывает.
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20.03.2022 08:25 Відповісти
трохи не відповідае дійсності ...- вона завжди акцентувала що вона етнічна Українка ... і 2017-му приїхала в Чернівці , навіть хотіла відвідати квартиру де народилась...- але потрапила на латентну кацапку сьогоднішню власницю, яка навіть не впустила її в приміщення....
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20.03.2022 08:35 Відповісти
Совсем охренел?
Она из кацапоговорящей рафинированной еврейской семьи.
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20.03.2022 09:03 Відповісти
Куніс - пристосуванка. Раніше казала, що вона "суперєврейка" і що була змушена виїхати з України через антисемітизм.
А тепер, коли цілий світ захоплюється Україною, вона раптом стала українкою.

Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис рассказала, что была вынуждена покинуть Украину из-за расовой нетерпимости, поскольку она еврейка.

По словам Милы Кунис, большинство ее родственников погибли во время Холокоста, выжить удалось только отцу, матери и их родителям.

"Мои родители вырастили меня с осознанием того, что я еврейка. Ты всегда знаешь внутри себя, кто ты есть", - приводит The Sun слова актрисы, урожденной Милены Марковны Кунис.

Издание отмечает, что в Украине до сих пор сильны ультраправые идеи, и что Мила сталкивалась с их проявлениями, когда училась в школе в Черновцах - своем родном городе.

"Когда я училась в школе, мне приходилось видеть антисемитские символы", - говорит Мила Кунис.

"Одна моя подруга выросла в России, мы с ней учились во втором классе, как-то раз пришла домой вся в слезах. Ее мать спросила, что случилось, и она рассказала, что на спинке ее стула кто-то в школе нарисовал свастику, - продолжает актриса. - Это страна которой ты определенно не нужен".

https://focus.ua/ukraine/230415
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20.03.2022 09:25 Відповісти
По-перше в незалежній Україні вона не жила ні дня, її сім`я виїхала у 1991р. одразу після розвалу ссср, якщо казати про антисемітизм то він дійсно був за радянського періоду, коли Україна була окупована совєтами, але ця відповідальність не на нашій державі а на москві.
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20.03.2022 13:41 Відповісти
я про таки "зірку" і не чув...а масквабадських генделиках волало?
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20.03.2022 08:19 Відповісти
Я тоже впервые слышу, но, пора и нам типа Голливудской олеи обзавестись, можно уже туда вписать ряд актеров, из, так называемого, Голливуда, которые нас поддержали
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20.03.2022 09:18 Відповісти
Хто це такий взагалі? А зірка то...зірка. Люк каналізаційний. Який співак,така і зірка.
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20.03.2022 08:21 Відповісти
Будуть унас кращі зірки,справжні!
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20.03.2022 08:25 Відповісти
До кАбздона відрядження виписать
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20.03.2022 08:28 Відповісти
А з самим Гарелло знаєте що робить ?
В законі про колаборантів все написано.
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20.03.2022 08:30 Відповісти
перший раз чую про цього покидька, а що він співав?
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20.03.2022 08:45 Відповісти
знищити не тільки Горилу, знищити все кацапське в Україні. щоб не смерділо й не нагадувало її.
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20.03.2022 08:46 Відповісти
Предлагается выкладывать такими звёздами дно канализационного коллектора
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20.03.2022 08:52 Відповісти
ну квартирку васе в Чертаново хоть дадут теперь??
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20.03.2022 08:53 Відповісти
Лишить гражданства.
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20.03.2022 09:06 Відповісти
А Кароліна Куєк? Тобто Ані Лорак? Чи її вже демонтували?
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20.03.2022 09:36 Відповісти
Куєк писнула у фейсбуці, що вона проти війни, але не вказала проти якої війни і хто на кого напав.
А потім зібрала манатки і тихцем здриснула з Мацкви до Дубаю.
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20.03.2022 10:07 Відповісти
У горелло подгорело
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20.03.2022 09:59 Відповісти
Лишить гражданства этого русофашиста гориллу 🦍. А украинским спецслужбам будет задача ликвидировать предателя и сделать горелым.
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20.03.2022 10:13 Відповісти
Що в нього було в голові? Завал....
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20.03.2022 10:24 Відповісти
 
 