В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни. ФОТО

З Театральної площі в Чернівцях демонтували зірку співака з Буковини Василя Герелло. 18 березня він виступив на стадіоні "Лужники" в Москві на концерті на честь восьмої річниці окупації Криму та на підтримку війни в Україні.

Про це повідомила Чернівецька міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Буковина не має жодної причини пишатись Василем Герелло. Цей "співак" підтримує жорстокого окупанта, розважає його під час вигаданих свят. У той же час, від ворожих рук гинуть тисячі українців", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Після війни в Україні не залишиться жодного колаборанта, - Данілов





