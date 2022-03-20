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В Чернівцях демонтували зірку артиста Герелло - він співав в Москві на підтримку війни. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
З Театральної площі в Чернівцях демонтували зірку співака з Буковини Василя Герелло. 18 березня він виступив на стадіоні "Лужники" в Москві на концерті на честь восьмої річниці окупації Криму та на підтримку війни в Україні.
Про це повідомила Чернівецька міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Буковина не має жодної причини пишатись Василем Герелло. Цей "співак" підтримує жорстокого окупанта, розважає його під час вигаданих свят. У той же час, від ворожих рук гинуть тисячі українців", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+29 Андрей Торс
показати весь коментар20.03.2022 08:16
+23 Планшет Студента
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+17 jklpqrs
показати весь коментар20.03.2022 08:16
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Она из кацапоговорящей рафинированной еврейской семьи.
А тепер, коли цілий світ захоплюється Україною, вона раптом стала українкою.
Голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис рассказала, что была вынуждена покинуть Украину из-за расовой нетерпимости, поскольку она еврейка.
По словам Милы Кунис, большинство ее родственников погибли во время Холокоста, выжить удалось только отцу, матери и их родителям.
"Мои родители вырастили меня с осознанием того, что я еврейка. Ты всегда знаешь внутри себя, кто ты есть", - приводит The Sun слова актрисы, урожденной Милены Марковны Кунис.
Издание отмечает, что в Украине до сих пор сильны ультраправые идеи, и что Мила сталкивалась с их проявлениями, когда училась в школе в Черновцах - своем родном городе.
"Когда я училась в школе, мне приходилось видеть антисемитские символы", - говорит Мила Кунис.
"Одна моя подруга выросла в России, мы с ней учились во втором классе, как-то раз пришла домой вся в слезах. Ее мать спросила, что случилось, и она рассказала, что на спинке ее стула кто-то в школе нарисовал свастику, - продолжает актриса. - Это страна которой ты определенно не нужен".
https://focus.ua/ukraine/230415
В законі про колаборантів все написано.
А потім зібрала манатки і тихцем здриснула з Мацкви до Дубаю.