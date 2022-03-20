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Окупанти розбомбили будинок духовного наставника Януковича - старця Зосіми, - Казанський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Волновахою російськими окупаційними військами розбомблено будинок духовного наставника Януковича старця Зосіми.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Зосіма взагалі не визнава існування незалежної України.

"У релігійних фанатиків існував свого роду культ Зосіми (помер 2002 року). Багато хто вважав його чи не святим, хоча судячи з відеозаписів, які до нас дійшли, це був звичайний недоумкуватий", - пише Казанський.

Також читайте: Янукович поскаржився, що Зеленський відмовився від його плану

Окупанти розбомбили будинок духовного наставника Януковича - старця Зосіми, - Казанський 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
карма - річ вперта - але справедлива!
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20.03.2022 08:25
+38
Бог наказал
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20.03.2022 08:24
+33
Тільки недоумкуватий може заперечувати існування України.
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20.03.2022 08:25
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Бог наказал
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20.03.2022 08:24 Відповісти
карма - річ вперта - але справедлива!
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20.03.2022 08:25 Відповісти
Руками ***** та його рашистів? Сумніваюся.
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20.03.2022 08:26 Відповісти
Несповідимі шляхи Господні
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20.03.2022 08:28 Відповісти
Може й так. То точно не моя справа.
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20.03.2022 08:29 Відповісти
Тільки недоумкуватий може заперечувати існування України.
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20.03.2022 08:25 Відповісти
А чого ж це янек до цих пір за старцем не човгов, не порядок, не скрепно
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20.03.2022 08:25 Відповісти
Непогано донецькі старці жили.
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20.03.2022 08:25 Відповісти
Прихожане намолили 😁
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20.03.2022 08:35 Відповісти
Ще одного любителя руzкого міра захистили.
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20.03.2022 08:25 Відповісти
Это сатанист сдох 20 лет назад , ещё в 2002 году !
Редкостной кацапской мразью был !
Выдержка из его завещания:

Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.

В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, - беззаконная или «законная», - автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским…
Надеюсь он горит в АДУ !!! 😡
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21.03.2022 14:00 Відповісти
ЛАПАТНОГО ДУРНОГО ЗОСІМА РОЗБОМБИЛИ ЛАПАТНІКІ-БОЖЕ У ТЕБЕ ВСЕ ДОСКОНАЛЕ,НАВІТЬ ПОЧУТТЯ ГУМОРУ...
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20.03.2022 08:26 Відповісти
Ну на те він і Бог .
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20.03.2022 08:29 Відповісти
Ніх*я собі домік. Солідний Господь для солідних господ.

Все таки наскільки ж тупі і легковірні широкі маси людей, якщо готові визнати святим кожного, хто себе так називає.
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20.03.2022 08:27 Відповісти
Душа прахфессора - потемки.
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20.03.2022 08:27 Відповісти
Сарай из 90-х какой-то ..
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20.03.2022 08:27 Відповісти
шкода що янека туди не довезли...
ну там, наставитися на путь істинний...

три мільярди в України сп*здив, гроші у рашу вантажівками вивозив, паскуда
так і теперка нас "по батьківськи наставляти" снажився.

це він у цього наставника вивчав формули "не вкради" та "не убий"?
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20.03.2022 08:29 Відповісти
Предатели своей страны и коллабаранты никому не нужны это будет расходный материал и используют их как презерватив.
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20.03.2022 08:29 Відповісти
Карма - она редкостная сволочь. Она любит жестокие насмешки.
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20.03.2022 08:32 Відповісти
v evrope hovoriat karma is a bitch. Stalo bytj zlaja ****.
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21.03.2022 15:45 Відповісти
Цей Зосіма якраз і давав Януковичу настанову віддати Україну москві. Колись було відео.
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20.03.2022 08:35 Відповісти
Лукавство - гріх.
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20.03.2022 08:38 Відповісти
а треба було б ще і нас*рати на могилу
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20.03.2022 08:39 Відповісти
Зосима похований на території Святонікольського монастиря в с . Нікольське Волновахського району. До речі, цей монастир побудував Янукович саме для старця. Дивує, що цей огидний заклад кацапського сатанату є свого роду унікальним, якщо не єдиним, бо на його території живуть ічоловіки і жінки, тоді як в інші монастирі або жіночі або чоловічі. Огидне та мерзенне кубло розпусти. А Зосимі там капличку поставили та ікону повісили, хоча його і не канонізували. Просто якесь поганське кпаище.
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20.03.2022 12:09 Відповісти
Zосіма - ото так буде правильно
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20.03.2022 08:42 Відповісти
Сам Овощ и заказал
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20.03.2022 08:47 Відповісти
Яка гарна ранкова новина. А ще є Паша Мерседес, Онуфрік і інші попі московії. Бажано із проживавшими.
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20.03.2022 08:50 Відповісти
Да и *** с ним! Что с домом, что со старцем. Дети гибнут, вот где трагедия!
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20.03.2022 08:52 Відповісти
Так вмер же той дурний дід давно.
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20.03.2022 10:28 Відповісти
Думаю,овощ и не вспомнит,что это за чёрт.
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20.03.2022 08:52 Відповісти
А чого це у старця Зосими такий будиночок? Справжні старці були бідними без копійки. Агент ФСБ, полковник як мінімум під легендою "старця". Через нього здійснювався звʼязок Янука з кремлем.
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20.03.2022 09:38 Відповісти
Дивлячись на Януковича ,можна уявити про моральні та людські якості ''духовного наставника і старца'''!!)))
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20.03.2022 09:43 Відповісти
это не духовный наставник .Это мракобес ватный .
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20.03.2022 09:48 Відповісти
Смотрю так совсем не бедно жил святой человек.
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20.03.2022 09:52 Відповісти
Та,який то старець.Старе, чмо в званні підполковника,ФСБ.
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20.03.2022 11:00 Відповісти
Нарэшце!
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20.03.2022 11:34 Відповісти
Помер Зосим, та і пфуй з ним.
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20.03.2022 11:37 Відповісти
Сейчас или никогда. После войны было бы гораздо тяжелее его нейтрализовать. Це був дюже ружелюбний вогонь. Секту ФСБ и ее старих бандерлогов треба приносити в жертву Аллаху.
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20.03.2022 11:43 Відповісти
Ганьба нам, це мали зробити українці.
Але церков московського паханата ще багато...
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20.03.2022 12:30 Відповісти
 
 