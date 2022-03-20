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Окупанти розбомбили будинок духовного наставника Януковича - старця Зосіми, - Казанський. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під Волновахою російськими окупаційними військами розбомблено будинок духовного наставника Януковича старця Зосіми.
Про це повідомив журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що Зосіма взагалі не визнава існування незалежної України.
"У релігійних фанатиків існував свого роду культ Зосіми (помер 2002 року). Багато хто вважав його чи не святим, хоча судячи з відеозаписів, які до нас дійшли, це був звичайний недоумкуватий", - пише Казанський.
Топ коментарі
+52 rom tr
показати весь коментар20.03.2022 08:25
+38 Слава Свид
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+33 Планшет Студента
показати весь коментар20.03.2022 08:25
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Редкостной кацапской мразью был !
Выдержка из его завещания:
Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.
В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, - беззаконная или «законная», - автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским…
Надеюсь он горит в АДУ !!! 😡
Все таки наскільки ж тупі і легковірні широкі маси людей, якщо готові визнати святим кожного, хто себе так називає.
ну там, наставитися на путь істинний...
три мільярди в України сп*здив, гроші у рашу вантажівками вивозив, паскуда
так і теперка нас "по батьківськи наставляти" снажився.
це він у цього наставника вивчав формули "не вкради" та "не убий"?
Але церков московського паханата ще багато...