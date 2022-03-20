У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка, за ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст, - Гайдай. ФОТО

Рубіжне та Попасна перебувають під контролем України.

Про це у фейсбуці повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рубіжне та Попасна - це Україна! За ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст", - пише він.

За словами, у центральний частині Рубіжного проводиться зачистка.

"Рашисти "лднр" проводять мобілізацію, до своїх лав примусово забирають, навіть, дідусів. В них завершують ресурси - отже, орки скоро видихнуться", - додав очільник регіону.

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