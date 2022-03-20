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У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка, за ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст, - Гайдай. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рубіжне та Попасна перебувають під контролем України.
Про це у фейсбуці повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Рубіжне та Попасна - це Україна! За ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст", - пише він.
За словами, у центральний частині Рубіжного проводиться зачистка.
"Рашисти "лднр" проводять мобілізацію, до своїх лав примусово забирають, навіть, дідусів. В них завершують ресурси - отже, орки скоро видихнуться", - додав очільник регіону.
Топ коментарі
+45 Urs
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+33 Ksenia VB
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+27 Ksenia VB
показати весь коментар20.03.2022 09:19
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Будь ласка, зачекайте...
Зате як добре буде після звільнення Донбасу: всю вату (ну майже всю) утилізують як "гарматне м'ясо" зараз і потім не треба буде відволікатись на цих ідіотів, коли почнеться відбудова країни.
Чи моя національність відмінить якимось чином те, що було у 2014-му та коїться зараз?
Не під танки орків, а під танки ЗСУ!
Із-за цієї вати орки сьогодні стоять під Києвом та Харковим, розхерачили Гостомель і Ірпінь, добивають Марік.... Які питання до Evgeny???