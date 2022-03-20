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У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка, за ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рубіжне та Попасна перебувають під контролем України.

Про це у фейсбуці повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рубіжне та Попасна - це Україна! За ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст", - пише він.

За словами, у центральний частині Рубіжного проводиться зачистка.

"Рашисти "лднр" проводять мобілізацію, до своїх лав примусово забирають, навіть, дідусів. В них завершують ресурси - отже, орки скоро видихнуться", - додав очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двоє дітей загинули під обстрілами в Рубіжному та Сєвєродонецьку

У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка, за ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст, - Гайдай 01
У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка, за ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст, - Гайдай 02
У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка, за ніч ми не втратили ані сантиметра українських міст, - Гайдай 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+45
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20.03.2022 09:16
+33
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20.03.2022 09:19
+27
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20.03.2022 09:19
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20.03.2022 09:16 Відповісти
НАСТУПНА МАБУТЬБУДЕ АРМІЯ ПЄНСІОНЄРАВ...
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20.03.2022 09:16 Відповісти
хутінскіє бабки в бій підуть
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20.03.2022 09:17 Відповісти
Судя по фоткам и разрушениям, городу крышка и сомнительно, что там кто-то будет жить в дальнейшем. Да и восстанавливать нет смысла. Недавно общался с переселенцами из Северодонецка, говорят там тоже одни развалины. Возвращаться люди туда не хотят даже после войны
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20.03.2022 09:18 Відповісти
Те саме кажуть біженці з Рубежного у нас, погнали транзитом на Молдову.
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20.03.2022 09:22 Відповісти
може хай краще взагалі не повертаються? Наша нам тут 5 колона?
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20.03.2022 09:40 Відповісти
ты дебил? а ты в Украине зачем?
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20.03.2022 10:48 Відповісти
пішов на *** цап
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20.03.2022 10:52 Відповісти
ТАК КУСАЙ ***** ЦАП. БОЖЕ, ЯКЕ ВОНО КОНЧЕНЕ...
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20.03.2022 11:26 Відповісти
Сейчас шок. Потом построят все будет современно и красиво
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20.03.2022 09:23 Відповісти
Если в стране нет сильной армии способной защитить страну то уже не имеет смысла ни хорошие дороги ни бизнесс ни економика ни зельоная енергетика* ни другие популистические программы правительства. Никто не захочет жить в стране которая его не может защитить. Именно поетому ***** первым пунктом на переговорах пропихивает отказ Украины от армии и НАТО. Если Украина не вступит в НАТО выехавшие люди просто не вернутся в Украину.
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20.03.2022 09:28 Відповісти
Подпишусь.
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21.03.2022 15:40 Відповісти
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20.03.2022 09:19 Відповісти
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20.03.2022 09:19 Відповісти
В лугандонії та на даунбасянії у 2014-му вони кидалися під військову техніку ВСУ та добробатів і репетували "Акупантьі", "Біндєравцьі", "Расія - наше всьо", "Данбас корміт вєсь мір" і т.п... Носили вибухонебезпечний "медок" нашим військовим... Ну що ж... Карма - вона така непередбачувана. Тепер стануть добривами.

Зате як добре буде після звільнення Донбасу: всю вату (ну майже всю) утилізують як "гарматне м'ясо" зараз і потім не треба буде відволікатись на цих ідіотів, коли почнеться відбудова країни.
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20.03.2022 09:23 Відповісти
Не впевнений, що ти українець, Evgeny
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20.03.2022 09:32 Відповісти
там нічого не змінилось з 2014. Я абсолютно не вірю жодному "біженцю" звідти допоки на скажуть: паляниця, смоковниця, митниця тощо...
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20.03.2022 09:42 Відповісти
для них це не тяжко. Вони скажуть, але толку....
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20.03.2022 10:24 Відповісти
не певен що скажуть
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20.03.2022 10:33 Відповісти
ПНХ...ИМБЕЦИЛ
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20.03.2022 11:20 Відповісти
Це щось змінює? Чи якось впливає на твоє ставлення до мого допису?
Чи моя національність відмінить якимось чином те, що було у 2014-му та коїться зараз?
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20.03.2022 09:59 Відповісти
А які питання до Evgeny? Вата не кидалась у 2014 під наші танки? Може фотки знайти? Чи не втрачати часу?
Не під танки орків, а під танки ЗСУ!
Із-за цієї вати орки сьогодні стоять під Києвом та Харковим, розхерачили Гостомель і Ірпінь, добивають Марік.... Які питання до Evgeny???
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20.03.2022 10:03 Відповісти
ТЫ ДЕБИЛ? НА ДНБАССЕ ПО ТВОЕМУ ВСЕ ТАКИЕ?
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20.03.2022 11:22 Відповісти
Баклан тупорылый,чего ты лишнехромосомное открываешь свой вонючий рот по поводу всего Донбасса? Да,есть козломордая прослойка жителей данного региона, но она не более 25-30%. Такая же ситуация и по Харькову и Одессе,с Херсонам ....давай и их накуй пошлем?И да, имбецил! не забывай... есть целые районы на Закорпатье,где люди имеют венгерские паспорта и принципиально не разговаривают украинскою мовою, все названия улиц и гос установ на венгерском....чего же ты свою черную ротяку не открываешь по этому поводу. Просто хоть немного изучай историю Украины, тебе же не нужно говорить, сколько этнических руских наперли советы в вышеуказанные регионы в 32-33 и 60-80 годах и для чего это делалось? Просто не одна мразепрезедеская тушка, не начала проводить правильную работу по смене и депопуляции(разбавлению) численности русоскрепцев и других мероприятий демографии. То есть никто и никогда не затрагивал вопрос по поводу любви Украины.
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20.03.2022 11:18 Відповісти
У орков новая мулька в сми, им оказывается съемки вести запрещено, поэтому у них всё прекрасно, воюют и побеждают, Марик уже по третьему кругу взяли, население на коленях встречает со слезами благодарности, но вот с фото и видео материалами напряг, ничего не могут показать.
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20.03.2022 09:41 Відповісти
Лугандауновсцев, как предателей Украины, в плен не брать! Мочите этих мразей рашистско-фашистских!
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20.03.2022 10:03 Відповісти
хлопцы берегите себя
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20.03.2022 11:06 Відповісти
По логіці Євгенія,Коломийця і їм подібним,люди які на даний час залишились в Мелітополі,Бердянську,Херсоні і і нших містах---теж вата? Вони що винні в тому,що попали під окупацію? Потрібно не в дужки взяти **МАЙЖЕ**, а наголосити,що всім зрадникам пощади не буде,а в кого на руках крові немає ті можуть спати спокійно,і це правильно.Тому я згоден з позицією ХХХ ХХХХ і ще куча чого!!!
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20.03.2022 12:52 Відповісти
Рашисты пишуть что 19 го взяли угледар, насколько правильно кто знает..
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20.03.2022 15:51 Відповісти
 
 