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війна (56290) Греція (350) гуманітарна допомога (728) Наєв (340)

До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

В Україну з Греції прибув автопотяг гуманітарного призначення вагою близько 14 тонн у межах спільних гуманітарних ініціатив Командування об’єднаних сил Збройних Сил України.

Командувач об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що вантаж складається з різних медикаментів, харчових продуктів, консервованої їжі та одягу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

– Гуманітарну допомогу зібрано у Греції за сприяння консульства України в Салоніках на чолі з консулом Вадимом Саблуком, почесного консула України в Комотіні – представника Торгової промислової палати України в Греції Дмітріоса Дімітріадіса, мерії міста, а також української громади Північної Греції "Джерело", – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Командувач додав, що важливе сприяння у роботі надано благодійним фондом "Міжнародна асоціація підтримки України, керівницею якого є Ольга Чуйко та "Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України – АсМАП" – президент Леонід Костюченко.

– Після розвантаження і сортування вищезазначена гуманітарна допомога найближчим часом буде направлена в район бойових дій з російським агресором, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 01
До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 02
До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 03
До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 04
До України надійшла гуманітарна допомога з Греції, - Наєв 05
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Топ коментарі
+9
Дякуємо
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20.03.2022 10:43
+3
Эфхаристо. Дякуем. Продукты у греков хорошие, вкусные . Надеемся на справедливое распределение реально НУЖДАЮЩИМСЯ людям.
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20.03.2022 10:55
+2
надеяться не надо .Надо точно знать и реагировать .Все те кто разворовывает гуманитарку должны быть признаны как мародёры , с соответствующим наказанием .
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20.03.2022 11:04
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20.03.2022 10:43 Відповісти
+
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20.03.2022 10:51 Відповісти
Те, кто стоит на распределении бесконтрольной шары - тоже дякуют.
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20.03.2022 10:51 Відповісти
С медикаменты бы еще как-то решили проблемы.
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20.03.2022 10:52 Відповісти
а наши руководители в курсе как ту гуманитарку разворовывают ?
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20.03.2022 10:52 Відповісти
Будемо мати надію , що не розкрадуть гуманітарку 😠
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20.03.2022 11:01 Відповісти
надеяться не надо .Надо точно знать и реагировать .Все те кто разворовывает гуманитарку должны быть признаны как мародёры , с соответствующим наказанием .
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20.03.2022 11:04 Відповісти
Эфхаристо. Дякуем. Продукты у греков хорошие, вкусные . Надеемся на справедливое распределение реально НУЖДАЮЩИМСЯ людям.
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20.03.2022 10:55 Відповісти
Ефхарістополі , дружній Греціі за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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20.03.2022 10:58 Відповісти
Спасибі, звичайно. Та Єрмак її украде. Ні жодного звіту ще не представив, муділа.
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20.03.2022 11:23 Відповісти
Дякуємо, а то було таке враження, що доля Мариуполя і навколишніх поселень греків не турбує. Навіть Туреччина повідомила, що забере своїх громадян, а Греція мовчала. Дякуємо, але від вас потрібна допомога хоча би у гуманітарній сфері (розмістити трохи біженців, дітей біля моря, психологічна і медична для них допомога)
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20.03.2022 11:48 Відповісти
 
 