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Біла_Церква (102) піротехніка (34) ракети (2782)

Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Піротехніки Білої Церкви на Київщині у суботу, 19 березня, вивезли і знищили авіаційну ракету Р-27, яка не розірвалася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

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Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС 01

"На Київщині 19 бeрeзня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальних загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області м. Біла Церква було транспортовано та знищено на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27", - зазначено у повідомлені.

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Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС 02
Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС 03
Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС 04
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Топ коментарі
+28
Молодці. Бережіть себе, хлопці.
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20.03.2022 10:57
+2
Хлопці відважні і молодці, але ДАЙ БОЖЕ НАШ ГОСПОДЬ нам перемогти до кінця, негайно замінити всю оцю техніку на НАШУ НОВУ -КРАЗИ(непогані непримхливі машини для польових умов, не дорогі в обслузі, МАЗ проти них г а вно білоруське), Боже, отой старий Краз з дерев"яною кабіною 60-х років і ГАЗ-66 з бензіновим мотором слабим. Техніка , конешно, піпець.
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20.03.2022 11:15
+1
людей только отвлекают.. надо их складировать в лагерях для кацапов.. пусть охраняют пока
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20.03.2022 10:58
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Молодці. Бережіть себе, хлопці.
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20.03.2022 10:57 Відповісти
людей только отвлекают.. надо их складировать в лагерях для кацапов.. пусть охраняют пока
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20.03.2022 10:58 Відповісти
Да москалі як в анекдоті, або ********, або ...
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20.03.2022 11:02 Відповісти
маєте на увазі до ракет прикувати кайданками
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20.03.2022 11:06 Відповісти
Хлопці відважні і молодці, але ДАЙ БОЖЕ НАШ ГОСПОДЬ нам перемогти до кінця, негайно замінити всю оцю техніку на НАШУ НОВУ -КРАЗИ(непогані непримхливі машини для польових умов, не дорогі в обслузі, МАЗ проти них г а вно білоруське), Боже, отой старий Краз з дерев"яною кабіною 60-х років і ГАЗ-66 з бензіновим мотором слабим. Техніка , конешно, піпець.
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20.03.2022 11:15 Відповісти
З "дерев'яною" кабіною? "Слабим" мотором?
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20.03.2022 12:14 Відповісти
Шо00?? Ти в такому кразі чи 66 не їздив, я не раз їздив це кошмар, чи нам нова техніка не потрібна???
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20.03.2022 12:19 Відповісти
Ти не знаєш шо в тому кразі крива дерев"яна????
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20.03.2022 12:20 Відповісти
Криша дерев"яна
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20.03.2022 12:20 Відповісти
Только не надо на Газ-66 бочку катить.По проходимости не хуже танка.Для ГСЧС хорошо подходит.
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20.03.2022 12:50 Відповісти
Это неправильное использование трофеев! Самое простое - свозить в одно место подальше от людей, которое назвать "Самый большой склад боеприпасов ВСУ" и сделать утечку о местонахождении. Пусть лупят туда из всех стволов и радуются.
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20.03.2022 11:20 Відповісти
може була можливість визвати спеців з "Артема"(це їх ракета) щоб вивчили причину невибуху? це дуже корисна інформація для виробника.(випадок унікальний)
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20.03.2022 11:30 Відповісти
ці ракети не тільки на Артема випускали. І взагалі - це ракета повітря-повітря - в ціль не попала, топливо закінчилося і вона просто впала
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20.03.2022 11:46 Відповісти
ракета мала вибухнути, коли наблизилась на мінімальну відстань, а не буквально влетіла у ворожий літак.
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20.03.2022 11:58 Відповісти
а вона навіть на мінімальну не наблизилася
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20.03.2022 12:04 Відповісти
ви не зрозуміли - коли вона бачить, що не може наблизитись ближче, вона вибухае
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20.03.2022 12:10 Відповісти
дурня - так вона може осколками пошкодити своїх
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20.03.2022 16:06 Відповісти
як ви собі це уявляете, щоб ракета уламками збила своїх? Це ракета середньго радіусу дії, чи ви вважаете що у небі літаків як птахів у великій зграї? До того ж уламки вона випускає не сферично, а конусом уперед
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20.03.2022 16:23 Відповісти
літаки маневрують, ухиляються від ракет і заходять в хвіст один-одному. Ракети також маневрують. І в ракети нема штучного інтелекту, щоб вирішити, що саме тут їй самознищитися безпечно для своїх
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20.03.2022 17:03 Відповісти
ще раз -р-27 ракета середної далекобійності. Для малих відстаней використовують інші ракети. та навіть у ракет ближнього бою мінімальна відстань складае сотні метрів. Поряд с супротивником просто не буде своїх літаків. Це не друга світова війна коли заходили у хвіст та збивали з кулеметів. Зараз навести ракету можна і з переднього ракурсу. І до речі у деяких ******** ракет є елементи штучного інтелекту
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20.03.2022 17:39 Відповісти
і як давно Р-27 стала ******** ракетою?
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20.03.2022 17:50 Відповісти
а я не казав, що р-27 нова. Вона давно застаріла. І тим не менш проблеми збити своїх уламками ракети не існує, бо відстані там вимірюються кілометрами. А для зовсім ближнього бою стоїть 30мм гармата
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20.03.2022 17:56 Відповісти
коли літаки летять назустріч один-одному, кілометри за лічені секунди перетвоюються в метри
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20.03.2022 19:06 Відповісти
А які в нас будуть докази в міжнародних судах,якими ви так вихваляєтесь,якщо ми все знистимо,обміняємо і віддамо?
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20.03.2022 11:43 Відповісти
це може бути наша ракета
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20.03.2022 11:59 Відповісти
 
 