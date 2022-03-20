Піротехніки Білої Церкви вивезли і знищили російську авіаракету Р-27, яка не розірвалася, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Піротехніки Білої Церкви на Київщині у суботу, 19 березня, вивезли і знищили авіаційну ракету Р-27, яка не розірвалася.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.
"На Київщині 19 бeрeзня групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувальних загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області м. Біла Церква було транспортовано та знищено на спеціальному підривному майданчику авіаційну ракету Р-27", - зазначено у повідомлені.
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