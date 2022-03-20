Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?, - російський журналіст Косигін про втрати владимирського СОБРу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Днями у місті Владимир в Російській Федерації похоронили 4 полковників, старших офіцерів СОБРу Управління Росгвардії по Владимирській області, які загинули під час бойових дій в Україні.
Про це повідомив у твітері російський журналіст Ілля Косигін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? У нас за всі 30 років існування владимирського СОБРу взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали все його керівництво", - зауважив він, коментуючи публікацію про те, що у Владимирі попрощалися зі старшими офіцерами СОБРу Управління Росгвардії по Владимирській області, які загинули під час війни з Україною.
"Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?", - додає він.
За словами Косигіна, в Україні були ліквідовані:
– підполковник Ілля Пяткін, 38 років, уродженець с. Андрєєво, Судогодського району;
- підполковник Роман Рябов, 50 років, уродженець міста Райдужний;
- підполковник (швидше за все) Сергій Саватєєв, 50 років, уродженець Владимира, заступник командира СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області;
- підполковник (швидше за все) Михайло Родіонов, 46 років, уродженець Владимира, у 2013 році обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділення СОБР.
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