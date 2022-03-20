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Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?, - російський журналіст Косигін про втрати владимирського СОБРу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Днями у місті Владимир в Російській Федерації похоронили 4 полковників, старших офіцерів СОБРу Управління Росгвардії по Владимирській області, які загинули під час бойових дій в Україні.

Про це повідомив у твітері російський журналіст Ілля Косигін, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? У нас за всі 30 років існування владимирського СОБРу взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали все його керівництво", - зауважив він, коментуючи публікацію про те, що у Владимирі попрощалися зі старшими офіцерами СОБРу Управління Росгвардії по Владимирській області, які загинули під час війни з Україною.

"Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?", - додає він.

За словами Косигіна, в Україні були ліквідовані:

– підполковник Ілля Пяткін, 38 років, уродженець с. Андрєєво, Судогодського району;

- підполковник Роман Рябов, 50 років, уродженець міста Райдужний;

- підполковник (швидше за все) Сергій Саватєєв, 50 років, уродженець Владимира, заступник командира СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області;

- підполковник (швидше за все) Михайло Родіонов, 46 років, уродженець Владимира, у 2013 році обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділення СОБР.

Також читайте: У Генштабі підтвердили ліквідацію російського генерал-лейтенанта Мордвічова

Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?, - російський журналіст Косигін про втрати владимирського СОБРу 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+109
Це ще не весь триздець, кацапчики...
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20.03.2022 11:08
+46
Для них ******** являється не смерть тисяч мирних громадян серед яких вже більше ніж СТО!!! дітей а смерть кількох старших офіцерів....недонація *********.
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20.03.2022 11:23
+43
Михаил Лермонтов, высланный на тогдашнюю войну с Чечней (в 1840 году), написал при отъезде в войска: «Прощай, немытая Россия». Не правда ли, весьма образное и точное описание государства «поголовного рабства»? Особенно с учетом того, что «мундиры голубые» носили чины Корпуса жандармов, предтечи российской тайной полиции (позднее царские охранные отделения МВД, еще позднее ЧК, КГБ и их нынешние наследники).
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20.03.2022 11:08
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смотрю на дату рождения - какой то ПЕНСИОННЫЙ ФОНД с Тундры на нас напал
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20.03.2022 11:47 Відповісти
Какцапи, вам всім піз...................................да!
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20.03.2022 12:04 Відповісти
мало, надо чтобы вы там все повыздыхали, и скорей начали жрать друг друга
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20.03.2022 12:11 Відповісти
Есть справедливость! АД готов их встретить...
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20.03.2022 12:18 Відповісти
Смерть цапам!
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20.03.2022 12:26 Відповісти
На цю похоронну шоблу ординців гарно було би скинути 1000кг бомбу як в маріуплі
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20.03.2022 13:12 Відповісти
Поховали москаля,як собаку,видно руки,видно ноги,видно сраку.
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20.03.2022 13:32 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 13:50 Відповісти
Да, хлопчиські, це не в містах рашки протестуючих лупити. Ну і слава богу, підполковники. нехай ваші черв'яки по ласують. Смачного їм.
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20.03.2022 14:21 Відповісти
Хай наші вороги повиздихають, аби ми були здорові!
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20.03.2022 14:25 Відповісти
Підрозділи внутрішніх військ ********** звикли дубасити власне населення яке покірно сприймає удари по зубам та по печінці. Це не воїни. Це карателі. Ті ж самі "казакі Кубані" які з козацької шаблі зняли гарду і перетворили її на "шашку". Ну навіщо та гарда проти беззбройних? Ніяких поєдинків! Тільки масова рубка... От таке воно історично створене падло... "Молодец против овец..."
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20.03.2022 15:26 Відповісти
Привыкли детей дубинками) пущай знают наших
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20.03.2022 16:02 Відповісти
👍👋
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20.03.2022 16:11 Відповісти
"Ляпота"
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20.03.2022 16:12 Відповісти
Дальше будет больше, все сгорят на работе рашисты!
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20.03.2022 16:41 Відповісти
Земля им навозом!
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20.03.2022 17:02 Відповісти
це вам не жінок та дітей розгонять, підри ментовськи.
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20.03.2022 17:10 Відповісти
Владимирский СОБР в Украине СОБРался и дружно полетел 200-м рейсом на концерт Кабздона.
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20.03.2022 19:21 Відповісти
НЕ ХРЕН их поименно называть. НЕ заслуживают они поименного перечисления
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20.03.2022 21:58 Відповісти
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК И ЯШИК И ВИРТУАЛЬНЫЕ,,,НА КУСКИ РЕЗАЧИТЬ БУДУ ТОЛЬКО ПОПАДИТЕСЬ НЕЛЮДИ ,,И ЗАЧЕМ НАШИ ПЛЕННЫХ БЕРУТ,,,НАС ГУМАНИЗМ ПРИРОДНЫЙ ПРИДНЕПРОВСКИЙ ШОБ НЕ ПОГУБИЛ ,,НА ГИЛЯКУ И В ЮТУБ,,ЛИНОКОК ГОВНОЕДОВ
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21.03.2022 00:40 Відповісти
этим свинорылым козломордым говнюкам дорога только в ад...
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21.03.2022 05:03 Відповісти
мало...
чекайте ще!
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21.03.2022 07:28 Відповісти
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