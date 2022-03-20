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Житомирщина (1040) обстріл (21010)

Російські загарбники обстріляли шість сіл на Житомирщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Минулої доби російські загарбники обстріляли шість сіл на території Народицької громади Житомирської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Народицька селищна рада.

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"19 березня о 5:50 здійснено авіаційний обстріл в смт. Народичі, внаслідок якого виникла пожежа в сільгосппідприємстві СТОВ "Зоря". Будівля зерноскладу зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв. м", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, російські війська завдали авіаудар по селу Залісся, де пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, по селу Мотійки, в якому руйнувань зазнали дві пилорами, а також по селу Христинівка, де загорілася трава. У всіх трьох населених пунктах немає світла та мобільного зв’язку.

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У селі Славенщина внаслідок авіаобстрілу відбулося загоряння сухої трави в напрямку житлових будинків та газопроводу. Ракетний обстріл села Латаші пошкодив житлову будівлю та дві господарські споруди. У результаті обстрілу з вертольота села Закусили пошкоджені будівлі підприємця, житлові, будинки та господарчі споруди.

Унаслідок всіх обстрілів немає загиблих та травмованих.

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