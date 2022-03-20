"Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка": як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України. ФОТОрепортаж 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
З перших годин початку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти суверенної України, військові частини та підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України перебувають на вістрі атаки та в самому епіцентрі бойових дій. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям похилого віку!
Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Сотні знищених ворогів та тонни перетвореної на металобрухт військової техніки – ось результат роботи українських десантників. І так буде завжди, поки не будуть знищенні всі вороги України!
Цього разу, мова в нашому матеріалі буде йти про воїнів-десантників 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, які зустріли вторгнення російських окупантів в південних областях України.
Будучи майже на межі людських можливостей, галичани відчайдушно знищували та знищують російських потвор. І недаремно, на їхньому нарукавному знаку зображена Мантикора з палаючим мечем. До слова, дана міфічна істота – надзвичайно рухлива і швидка, яка розриває жертву на маленькі шматочки. І саме така участь спідкала російських окупантів.
На знімках зафіксовано озброєння та військова техніка, спорядження, особисті і службові документи, а також тіла знищених окупантів – військовослужбовців 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського Флоту Військово-Морського Флоту РФ.
Дана військова частина дислокована у селі Перевальне, ТОТ АР Крим, і переважна більшість знищених в прямому сенсі потвор, – є зрадниками Військової присяги та всього українського народу. Правосуддя над перебіжчиками здійснили десантники з Галичини, розшматувавши їхні підрозділи.
Слава ДШВ!
Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
одне не зрозуміло: а ота табличка "люди" - то про кого?
там вначале буквы -б не хватает..
и вместо -ю, треба -я..
...Набор цветных карандашей..."
Они посылают военных в бой с цветными карандашами вместо оружия. Это сон или бред?
В чьом проблєма?
Дохлоє животноє?
Я флажкамі помашу
Я чєвото там скажу...
Мало!!!