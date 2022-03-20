"Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка": як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України. ФОТОрепортаж 18+

З перших годин початку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти суверенної України, військові частини та підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України перебувають на вістрі атаки та в самому епіцентрі бойових дій. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям похилого віку!

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сотні знищених ворогів та тонни перетвореної на металобрухт військової техніки – ось результат роботи українських десантників. І так буде завжди, поки не будуть знищенні всі вороги України!

Цього разу, мова в нашому матеріалі буде йти про воїнів-десантників 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, які зустріли вторгнення російських окупантів в південних областях України.

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Будучи майже на межі людських можливостей, галичани відчайдушно знищували та знищують російських потвор. І недаремно, на їхньому нарукавному знаку зображена Мантикора з палаючим мечем. До слова, дана міфічна істота – надзвичайно рухлива і швидка, яка розриває жертву на маленькі шматочки. І саме така участь спідкала російських окупантів.

На знімках зафіксовано озброєння та військова техніка, спорядження, особисті і службові документи, а також тіла знищених окупантів – військовослужбовців 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського Флоту Військово-Морського Флоту РФ.

Дана військова частина дислокована у селі Перевальне, ТОТ АР Крим, і переважна більшість знищених в прямому сенсі потвор, – є зрадниками Військової присяги та всього українського народу. Правосуддя над перебіжчиками здійснили десантники з Галичини, розшматувавши їхні підрозділи.

Слава ДШВ!

Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.























