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війна (56290) 80 окрема десантно-штурмова бригада (111)

"Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка": як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України. ФОТОрепортаж 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

З перших годин початку широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти суверенної України, військові частини та підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України перебувають на вістрі атаки та в самому епіцентрі бойових дій. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям похилого віку!

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Сотні знищених ворогів та тонни перетвореної на металобрухт військової техніки – ось результат роботи українських десантників. І так буде завжди, поки не будуть знищенні всі вороги України!

Цього разу, мова в нашому матеріалі буде йти про воїнів-десантників 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ, які зустріли вторгнення російських окупантів в південних областях України.

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Будучи майже на межі людських можливостей, галичани відчайдушно знищували та знищують російських потвор. І недаремно, на їхньому нарукавному знаку зображена Мантикора з палаючим мечем. До слова, дана міфічна істота – надзвичайно рухлива і швидка, яка розриває жертву на маленькі шматочки. І саме така участь спідкала російських окупантів.

На знімках зафіксовано озброєння та військова техніка, спорядження, особисті і службові документи, а також тіла знищених окупантів – військовослужбовців 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського Флоту Військово-Морського Флоту РФ.

Дана військова частина дислокована у селі Перевальне, ТОТ АР Крим, і переважна більшість знищених в прямому сенсі потвор, – є зрадниками Військової присяги та всього українського народу. Правосуддя над перебіжчиками здійснили десантники з Галичини, розшматувавши їхні підрозділи.

Слава ДШВ!

Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 01
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 02
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 03
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 04
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 05
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 06
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 07
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 08
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 09
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 10
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 11
Сотні знищених ворогів та перетворена на металобрухт військова техніка: як воює 80-а окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ в південних областях України 12
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Топ коментарі
+114
...АСОБЄННА АЧЄРЄДНОЙ МАЛЬЧІК В ТРУСІКАХ...
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20.03.2022 14:24
+111
Табличка "ЛЮДИ". Які нахєр люді!? Немає серед них людей.
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20.03.2022 14:26
+87
ЯКА КРАСА...
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20.03.2022 14:23
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ЯКА КРАСА...
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20.03.2022 14:23 Відповісти
...АСОБЄННА АЧЄРЄДНОЙ МАЛЬЧІК В ТРУСІКАХ...
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20.03.2022 14:24 Відповісти
"Брюкі прєвращаюцца..."©
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20.03.2022 14:27 Відповісти
без трусіков теж бачив
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20.03.2022 14:28 Відповісти
КРАСІВОЄ
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20.03.2022 15:27 Відповісти
В Україні вже літо? riuzge dembilia zagorajut v trusax?
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20.03.2022 18:08 Відповісти
Табличка "ЛЮДИ". Які нахєр люді!? Немає серед них людей.
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20.03.2022 14:26 Відповісти
100%... Люди свою страну защищают.
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20.03.2022 14:35 Відповісти
як завжди ці орки обманюють
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20.03.2022 14:38 Відповісти
І тут кацапська брехня.
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20.03.2022 15:54 Відповісти
Неплохо так кацапы в степи прилегли отдохнуть
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20.03.2022 14:27 Відповісти
не ставьте 18+... наши дети, к сожалению, видят в живую каждый день намного страшнее этого...
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20.03.2022 14:27 Відповісти
Подраскинули мудями окупанти...
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20.03.2022 14:29 Відповісти
О, балетных подвезли.
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20.03.2022 14:32 Відповісти
Львів
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20.03.2022 14:35 Відповісти
Чернівці також, і ще Франківськ.
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20.03.2022 14:36 Відповісти
виглядає дуже добре
одне не зрозуміло: а ота табличка "люди" - то про кого?
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20.03.2022 14:35 Відповісти
та безграмотные
там вначале буквы -б не хватает..
и вместо -ю, треба -я..
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20.03.2022 14:44 Відповісти
Певно, орки самогіпнозом займалися.
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20.03.2022 15:21 Відповісти
Брехня, як завжди в них
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20.03.2022 15:55 Відповісти
На ніч ще раз передивлюсь, щоб краще спалось....)
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20.03.2022 14:43 Відповісти
смерть тварям рашистским.
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20.03.2022 14:46 Відповісти
На третьей фотке асфабадитель как живой
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20.03.2022 14:46 Відповісти
Зігує
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24.03.2022 02:57 Відповісти
Кобздону Терміново потрібні напарники і помічники - швидше піде
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20.03.2022 14:47 Відповісти
Дякуємо 80 бригаді за утилізацію зрадників. 👍
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20.03.2022 14:49 Відповісти
Русский биомусор.
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20.03.2022 14:56 Відповісти
"Опись сумки сержантской:
...Набор цветных карандашей..."

Они посылают военных в бой с цветными карандашами вместо оружия. Это сон или бред?
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20.03.2022 15:00 Відповісти
Может не считая детей,но беременные и старики Украины получают практически оргазм ,когда смотрят видео с покарежанными свинособачьими тушками -так что не волнуйтесь)
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20.03.2022 15:03 Відповісти
Сорі, нічєво нє увідєл тут на 18+
В чьом проблєма?
Дохлоє животноє?
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20.03.2022 15:18 Відповісти
Флажкі бєлий і красний доставляють

Я флажкамі помашу

Я чєвото там скажу...
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20.03.2022 15:20 Відповісти
Єдінствєнний мінус, братья

Мало!!!
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20.03.2022 15:21 Відповісти
На третьем фото мальчик поджаренный без трусикофф🤮
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20.03.2022 15:32 Відповісти
80ка це Львівська бригада ДШВ ЗСУ. 24 механізована також Львівська. То є ЛЬВІВ !
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20.03.2022 15:56 Відповісти
Нарешті знайдений хлопчик у трусиках.
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20.03.2022 16:26 Відповісти
Ага, за 8 років трохи підріс. Тепер має безкоштовний квиток на кобздона.
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20.03.2022 18:01 Відповісти
либидиное озеро танцуит
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20.03.2022 16:33 Відповісти
 
 