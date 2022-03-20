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"В чем сила": фраза з фільму "Брат" на знищеній техніці окупантів, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти наносять на свою техніку фрази з дилогії Олексія Балабанова "Брат" і "Брат 2", які після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну вийшли у повторний прокат на російських екранах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

В чем сила: фраза з фільму Брат на знищеній техніці окупантів, - Генштаб ЗСУ 01

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"Бачте, пишуть цитати з фільму "Брат" на машинах. І ЗОВСІМ НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ПИШУТЬ.

Забули слова їхнього головного героя, що СИЛА - В ПРАВДІ! А ПРАВДА - ЗА УКРАЇНЦЯМИ! Ми - на своїй землі!

І таких "пейзажів" з розбитою і спаленою технікою російських окупантів ставатиме все більше.

Росіяни, зупиніться, вас тут НІХТО НЕ ЧЕКАЄ. Боже, дай убогим трохи розуму", - йдеться у повідомленні.

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Після початку повномасштабного вторгнення в Україну багато фільмів Олексія Балабанова, зокрема "Брат" і "Брат 2" вийшли у повторний прокат у російських кінотеатрах.

В чем сила: фраза з фільму Брат на знищеній техніці окупантів, - Генштаб ЗСУ 02
В чем сила: фраза з фільму Брат на знищеній техніці окупантів, - Генштаб ЗСУ 03
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Топ коментарі
+61
Сила, ***, в Ньютонах!
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20.03.2022 14:26
+55
ну этих ублюдков из кинофильмов... Брат и Брат -2..... Бог таки наказал и жестко..... лавина ледника похоронила всех авторов сценаристов съемочную группу артистов в ущелье.. до сих пор тела не найдены..
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20.03.2022 14:25
+43
Тому що сила в правді.
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20.03.2022 14:25
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Тому що сила в правді.
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20.03.2022 14:25 Відповісти
У нас з ними різна правда. І вони це розуміють лише посмертно.
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20.03.2022 14:28 Відповісти
Буває, що правда буває різна, але в них суцільна брехня. Брехливо війну називають "спєцопєрацієй", брешуть що воюють з фашистами, хоч самі і є фашисти, брешуть про українську "ядерну зброю", брешуть про біологічні лабораторії і заразних синичок і качок, брешуть що то не вони вбивають цивільне населення, брешуть що роздають гуманітарну допомогу коли масово грабують будинки і крамниці українців, вбивають їх господарів. Брешуть про все у всюди.
Але сила в правді, а правда і Бог за нами.
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20.03.2022 14:46 Відповісти
Кому ***** президент, тому і брехня- правда.
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20.03.2022 14:48 Відповісти
И в ЗСУ.
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20.03.2022 14:39 Відповісти
СИЛА В ЗСУ!
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20.03.2022 14:48 Відповісти
а деж сам той брат??
його на кавказі шакали зжерли і висрали давно
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20.03.2022 15:20 Відповісти
ну этих ублюдков из кинофильмов... Брат и Брат -2..... Бог таки наказал и жестко..... лавина ледника похоронила всех авторов сценаристов съемочную группу артистов в ущелье.. до сих пор тела не найдены..
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20.03.2022 14:25 Відповісти
Местные предупреждали сьемочную группу что бы не применяли пиротехнику в ущелье...из за кацапов ********* накрыло два селения ,никто не спасся.
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20.03.2022 14:34 Відповісти
нет -там режиссерская група которая снимала брат брат-2 это балабанова а погибла в горах группа русского мажора-шовиниста бодрова ..
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20.03.2022 14:51 Відповісти
Я вже тут колись писав, "Брат-2" це було оголошення нам війни..
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20.03.2022 17:03 Відповісти
Еще бы про "видишь суслика" из ДМБ написали
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20.03.2022 14:25 Відповісти
не нравится мне Ежик в тумане......
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20.03.2022 14:26 Відповісти
Бандеру видишь? - нет не вижу, а он там есть.
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20.03.2022 15:30 Відповісти
Сила, ***, в Ньютонах!
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20.03.2022 14:26 Відповісти
В Динах приятней...
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20.03.2022 23:43 Відповісти
ВИДНО ШО НАВІТЬ ЦЕ ЇМ НЕ ДУЖЕ ДОПОМОГЛО...
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20.03.2022 14:26 Відповісти
Не допомогло, бо сила в правді, а вони брехуни.
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20.03.2022 14:48 Відповісти
Самые *************** фашистские фильмы, слава богу автор-исполнитель сдох, да так, что до сих пор ищут. ))))
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20.03.2022 14:26 Відповісти
фильмы брат\брат2

режиссер: Алексей Балабанов
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20.03.2022 14:47 Відповісти
Яка в нього була мерзенна пика. Типовий "брат" ураліт, найпоширеніша в ********** гібридна антропологія, так звана проміжна уральська раса.
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20.03.2022 15:01 Відповісти
Если вспоминать высеры росиянского кыно того времени, то в них, уже тогда, прослеживалась ненависть к украинскому народу. Жаль, что мы не делали выводов.
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20.03.2022 14:53 Відповісти
Ихняя сила явно.. не в УМЕ!
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20.03.2022 14:26 Відповісти
скотский фильм о скотах
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20.03.2022 14:26 Відповісти
Так буває з усіма хто по ораному на нашу землю прийшов зі зброєю!
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20.03.2022 14:26 Відповісти
І прилетів- теж.
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20.03.2022 14:30 Відповісти
тих взагалі смажити на провільному вогні треба.
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20.03.2022 14:35 Відповісти
була сила коли мамка в попi носила
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20.03.2022 14:26 Відповісти
Вчом сила в том что нам ***** .
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20.03.2022 14:27 Відповісти
"Не брат ты мне" (с) Данила Багров
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20.03.2022 14:28 Відповісти
Було б що цитувати- тю...
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20.03.2022 14:31 Відповісти
Ну а что? Бей врага его же оружием.
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20.03.2022 14:36 Відповісти
Думаю, большинство современных украинцев этот шовинистический кал (борат 1/2) никогда не смотрели, и я в том числе. Поэтому приводить цитаты и имена "героев" не имеет большого смысла. Кацапы же, услышав "знакомые с децтва" фразы в исполнении украинцев, лишний раз решат, что мы с ними "адин нород".
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20.03.2022 15:05 Відповісти
главная фраза из этого типа "фильма" - вы нам еще за Крым ответите, суки.
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20.03.2022 14:28 Відповісти
от вони і є тими ******, і за крадений Крим відповідатимуть.
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20.03.2022 14:32 Відповісти
за Севастополь?
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20.03.2022 15:32 Відповісти
кажуть той артіст геть поганенький вже...
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20.03.2022 17:04 Відповісти
Сила москалей в покорности царю. Идут куда пошлют, дохнут как мухи, но все равно идут.
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20.03.2022 14:29 Відповісти
Воистину»Бог дай убогим немного мозгов..».и как видно произойдёт это в другом мире..
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20.03.2022 14:29 Відповісти
Напевно мав видiння в 1990 му роцi :
https://www.youtube.com/watch?v=DFtOELd5pEI

но не предан земле *****
объявивший войну стране...
...вернусь пусть даже через 100 веков в страну недураков а гениев
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20.03.2022 15:36 Відповісти
ну в фільмі брат фабула гівняна, жодного злочинця не покарав, одного пожалів бо у нього дитина. От для чого, щоб він зі свого малого теж злочинця зробив? з іноземного злочинця взагалі взяв грошіма, і віддав ті гроші слизняку який ті гроші знов віддасть якомусь черговому злочинцю, що ще зробив повію до дому приволік, що би вона й далі була повією але вже в рашці, от що він зробив? пару чорних убив, а, знаю, "львівську мафію" розстріляв, капець! Але єдине що дійсно правда так це те, що їхні "герої" позлягалися з криміналітетом, в тому правда.
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20.03.2022 14:30 Відповісти
У ватанов своя правда где они всегда правы.Ватаны приватизировали правду.Нету за ними никакой правды.Одна ложь и агрессия.
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20.03.2022 14:31 Відповісти
Бодров в гробу переворачивается. Хотя,скорее всего был ещё тот имперец. А лысый-так вообще шваль шовинистическая. Забыл его кликуху.
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20.03.2022 14:32 Відповісти
нет у Бодрова гроба, лежит под 10 метровым слоем сошедшей лавины
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20.03.2022 15:38 Відповісти
Россия - страна, обладающая самыми богатыми природными месторождениями лжи, нищеты и зла. Последние 100 лет Россия является главным в мире поставщиком этих ископаемых во все окружающие страны, до которых может дотянуться (за исключением 1938-1945, когда главным экспортером являлась все-таки Германия). Государства, которым посчастливилось попасть под влияние США, - послевоенная ФРГ, Япония, Южная Корея и др. - сегодня являются самыми высокоразвитыми и свободными. А страны, которые волею судеб попадали под влияние России, - страны соцлагеря, КНДР, Вьетнам и др. - все получали щедрый груз зла, нищеты и лжи. Видимо, это и есть национальная идея России.........история беспощадно накажет не только всех военных преступников, но и тех, кто их сегодня одобряет или просто пытается делать вид, что всё нормально и ничего не происходит.
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20.03.2022 14:32 Відповісти
У чому сила? В силі Збройних Сил України! В Силі духу всїх українців!
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20.03.2022 14:34 Відповісти
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20.03.2022 14:35 Відповісти
пошлость так і пре.
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20.03.2022 14:35 Відповісти
фашисткие фильмы абсолютно.
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20.03.2022 14:36 Відповісти
Бодров був російським неонацистом.
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20.03.2022 14:39 Відповісти
Балабанов був нацист-чорносотинець.
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20.03.2022 14:52 Відповісти
Я вот на свою "шестерку" спойлер поставил (маленкий) ПИСЕЦ, СРАЗУ + 20% к скорости, + 10% к карме, и 5% к вождению!!! Так и тут, напиши на "Краз" шо то "типо умное" - СРАЗУ + 50% к непробиваемости от РПГ!!! ( Но, походу шо то не сработало заклинание!!!)
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20.03.2022 14:39 Відповісти
в удобрении в которое ты превратился путриот
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20.03.2022 14:41 Відповісти
Фільми «брат» -це «біблія» рашизму. На них десятиліття вату вирощували не лише у рашці. Тому кацапи їх знову в прокат запустили.
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20.03.2022 14:42 Відповісти
ну шо, ляди, пришло время разобраться, кто и кому за севастополь не ответил?

кто не за парєбрик те по мешкам!

ненавижу сук
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20.03.2022 14:44 Відповісти
В чем сила?
Родила мать дебила!
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20.03.2022 14:52 Відповісти
ну ось режисер балабанов, була нібито адекватна людина, знімала "груз 200", "морфій", а потім національний менталітет випірнув на поверхню, і пішли "брат 1", "брат 2" - восхвалєніє москальского "робін-гудства" в формі бандитизму. дійсно кажуть москаль - це діагноз.
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20.03.2022 14:52 Відповісти
Но фраза же как ложится шикарно

В чем сила брат
Сила в правде
У кого правда тот и сильнее.....
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20.03.2022 14:53 Відповісти
PUTIN KAPUT!!!
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20.03.2022 14:55 Відповісти
А за Крим ще відповісте...
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20.03.2022 15:02 Відповісти
То ж Гончаренко сфотографував.
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20.03.2022 15:08 Відповісти
Сила в ЗСУ блд!
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20.03.2022 15:39 Відповісти
Ублюдок успевал в своих фильмах,и украинцев,и кавказцев и немцев оскорбить,и тут немного кавказская лавина обиделась.
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20.03.2022 16:16 Відповісти
Горить однаково що з фразами, що- без
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20.03.2022 16:17 Відповісти
разбирающиеся говорят
что балабанов снял фильм издевку над тупостью, имперскостью и прочим
ну типа показать идиотизм этого
но народ вообще не догнал и наоборот возвел в величие эту бредятину
правда или нет не знаю
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20.03.2022 16:32 Відповісти
Балабанов попав у яблучко з цими цінами. Так чотко показати конченістькацапів нікому не вдавалося. Нормальну людину від цього нудить - а орки гордяться своєю конченістю. Вони годні хіба що для цікавих дослідів д-ра Менгеле та японського відділку 731. І то частково.коли я кажу "частково" - це треба сприймати буквально
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20.03.2022 17:55 Відповісти
Цей кацапський недофільм дуже гарний тест на ватність - кому він подобається, тому треба валити нах... за корабльом
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20.03.2022 18:50 Відповісти
Слова що вбивають.
Пишіть ідеї в коментах.
Війна закінчиться лише після розпаду Мордору.
https://kiberdjura.blogspot.com/2022/03/blog-post_17.html
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20.03.2022 19:48 Відповісти
 
 