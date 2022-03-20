"В чем сила": фраза з фільму "Брат" на знищеній техніці окупантів, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські окупанти наносять на свою техніку фрази з дилогії Олексія Балабанова "Брат" і "Брат 2", які після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну вийшли у повторний прокат на російських екранах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
"Бачте, пишуть цитати з фільму "Брат" на машинах. І ЗОВСІМ НЕ РОЗУМІЮТЬ, ЩО ПИШУТЬ.
Забули слова їхнього головного героя, що СИЛА - В ПРАВДІ! А ПРАВДА - ЗА УКРАЇНЦЯМИ! Ми - на своїй землі!
І таких "пейзажів" з розбитою і спаленою технікою російських окупантів ставатиме все більше.
Росіяни, зупиніться, вас тут НІХТО НЕ ЧЕКАЄ. Боже, дай убогим трохи розуму", - йдеться у повідомленні.
Після початку повномасштабного вторгнення в Україну багато фільмів Олексія Балабанова, зокрема "Брат" і "Брат 2" вийшли у повторний прокат у російських кінотеатрах.
Будь ласка, зачекайте...
Але сила в правді, а правда і Бог за нами.
його на кавказі шакали зжерли і висрали давно
режиссер: Алексей Балабанов
https://www.youtube.com/watch?v=DFtOELd5pEI
но не предан земле *****
объявивший войну стране...
...вернусь пусть даже через 100 веков в страну недураков а гениев
кто не за парєбрик те по мешкам!
ненавижу сук
Родила мать дебила!
В чем сила брат
Сила в правде
У кого правда тот и сильнее.....
что балабанов снял фильм издевку над тупостью, имперскостью и прочим
ну типа показать идиотизм этого
но народ вообще не догнал и наоборот возвел в величие эту бредятину
правда или нет не знаю
Пишіть ідеї в коментах.
Війна закінчиться лише після розпаду Мордору.
https://kiberdjura.blogspot.com/2022/03/blog-post_17.html