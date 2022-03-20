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85 відомих українських євреїв закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

85 відомих українських євреїв звернулися до уряду та Кнесету Ізраїлю із закликом скасувати запроваджені додаткові процедури, що ускладнюють в'їзд українців, у тому числі тих, хто шукає притулку від військових дій.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст заяви.

Звернення підписали бізнесмен Андрій Адамовський, співпрезидент ВААД України Йосип Зісельс, доктор та телеведучий Євген Комаровський, бізнесмен Гаррі Корогодський, президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, медіа-менеджер, власник РБК-Україна Йосип Пінтус, народний депутат Михайло Радуцький, бізнесмен Андрій Ставніцер, президент ФК "Динамо Київ" Ігор Суркіс і народний депутат Григорій Суркіс, телеведучий Савік Шустер, народний депутат VIII скликання Борислав Береза, а також відомі українські рабини, бізнесмени, політики, діячі культури та науки.

85 відомих українських євреїв закликали Ізраїль спростити прийом біженців з України 01

Підписанти подякували Ізраїлю за голосування в ООН за резолюцію на підтримку України, публічне засудження агресії Росії, гуманітарну допомогу та зусилля прем'єр-міністра Нафталі Бенета з дипломатичного врегулювання.

Разом з тим, як зазначається у листі, Ізраїль запровадив додаткові процедури для українців, ускладнивши в'їзд до країни навіть із туристичними та бізнес-цілями, а також квотував кількість біженців. Ці заходи спричинили хвилю критики в українському суспільстві.

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"Впродовж багатьох років для України Ізраїль був прикладом стійкості, героїзму та самовідданої боротьби за свою свободу та незалежність. І сьогодні, коли вся Україна стала на захист своєї незалежності, багато громадян України з подивом і обуренням звертаються до нас щодо згаданих рішень Ізраїлю", - йдеться у листі.

Підписанти також нагадали ізраїльським посадовцям про переслідування євреїв за часів Голокосту, коли багато країн відмовляли у в'їзді євреям-біженцям. Водночас українці рятували євреїв, і сьогодні таких українців-Праведників налічується близько 2700 осіб.

"Впевнені, що в ситуації війни зачиняти двері перед українцями, запроваджувати квоти та інші обмеження - вкрай негуманно", - заявили відомі українські євреї та закликали уряд Ізраїлю скасувати ухвалені обмеження.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Ізраіль ще й квоту увів на біженців з Украіни - 5000 осіб. І так , 5000 з 250 000 євреів можуть потрапити в Ізраіль та й то за спецдозволом мвс. Чистоі води антисемітизм, пора цю скотську державу притягувати до відповіальності за скотське відношення до украінських євреів.
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20.03.2022 15:28
+3
Сорри, Вам бы к доктору...
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20.03.2022 15:25
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Завдяки бункерному *****, в Україні холодильники будуть забиті під зав'язку. Керівник Київського моргу.
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20.03.2022 14:47 Відповісти
Забагато честі для москалів- просто прикопаємо.
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20.03.2022 14:52 Відповісти
Нужно их на родину отправлять. Нехер им тут прохлаждаться. Кацапы под санкциями, холодильники у граждан пустеют, а тут - вот! Подгон! В каждый дом, в каждый холодильник.
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20.03.2022 15:06 Відповісти
де Бєня ?

Беня уже разстригся разобрезался, что-ли ?
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20.03.2022 15:12 Відповісти
беня пришил на замок-молнію
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20.03.2022 15:17 Відповісти
Сумніваюся, що реакція буде адекватною. В Ізраїлі інше життя та бізнес.
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20.03.2022 14:51 Відповісти
А Борислав Береза що, також ?
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20.03.2022 14:51 Відповісти
Бляхер. І не приховує цього- щось не так?
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20.03.2022 14:53 Відповісти
Ні, все так. Просто навіть не підозрював.
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20.03.2022 14:58 Відповісти
А що Борислав Береза?
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20.03.2022 14:59 Відповісти
Борислав також...
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20.03.2022 15:01 Відповісти
Він такий же Береза, як ти Бляхер Федорович
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20.03.2022 16:24 Відповісти
Я бачу, як ти б'єшся - аж упрів. Ти звякни у водоканал, і буде тобі вода - помиєшся, зуби почистиш і, може, не так смердітимеш.
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20.03.2022 15:31 Відповісти
Та вони б раді,та тільки санкцій США бояться...ах да,я не про тих біженців)))
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20.03.2022 14:59 Відповісти
Израиль всё знал заранее и даже участвовал в подготовке! Какие к чёрту беженцы? Предстоит большое разбирательство этого заговора сатанистов и преступлений против человечества, в буквально планетарном Трибунале!
Смертную казнь для этих преступников придётся вернуть💨🤪 ♨️
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20.03.2022 15:19 Відповісти
Сорри, Вам бы к доктору...
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20.03.2022 15:25 Відповісти
Тебе першим повісять.
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20.03.2022 15:32 Відповісти
Роздуплилися через три тижні? Запахло смаленим?
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20.03.2022 15:20 Відповісти
Правильно, надо пояснить правительству Израиля, что оно глубоко неправо и, фактически, идёт против израильского народа, который на 76% поддерживает Украину.
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20.03.2022 15:24 Відповісти
Бені нема , й Черновецького нема , й кучмозятя Пінчука ...
Ну Беня -- він палений , наявність його в листі тільки мінус , але ж Черновецький бігав по ефірах й волав , що він єврей ... Броцкого теж нема .
Й головне нема діседента Семена Фішевіча Глузмана .
А ось Василевська-Смаглюк здивувала ...
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20.03.2022 15:26 Відповісти
Ізраіль ще й квоту увів на біженців з Украіни - 5000 осіб. І так , 5000 з 250 000 євреів можуть потрапити в Ізраіль та й то за спецдозволом мвс. Чистоі води антисемітизм, пора цю скотську державу притягувати до відповіальності за скотське відношення до украінських євреів.
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20.03.2022 15:28 Відповісти
І таки шо после этого? Гешефт с бумажки не получишь. Какие ваши конкгетные пгедложения, кгоме тгаты дгагоценного вгемени уважаемых депутатов Кнессета на пгочтение ваших писулек?
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20.03.2022 15:31 Відповісти
Это ж Украина напала на россию и мешает гешефту!!! Никак не наоборот
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20.03.2022 16:32 Відповісти
ПРЕКРАСНО!Только удивляет сам фак,что Израильское правительство нужно к моральным действиям и помощи в такое трагическое время для Украины ,в таком формате просить..Настораживает и одновременно разочаровывает..
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20.03.2022 16:53 Відповісти
Всегда гордился Израилем, а сейчас стыдно за него. Хотя понимаю, что обычные люди к этому непричастны.
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20.03.2022 17:36 Відповісти
Для кого це?
Українці до союзника ворога набитого кацапорилими ********** не поїдуть, а що там хитросрака діаспора собі думає - нам пофігу
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20.03.2022 18:58 Відповісти
Читайте оригінали. Там весело.
https://news.israelinfo.co.il/
https://www.vesty.co.il/main/news
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21.03.2022 06:40 Відповісти
Евреи засуетились. Свою часть "ресурса" отхватить торопятся. А то, не дай Бог, в Данию или Канаду уедут и останутся "свои"
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21.03.2022 13:14 Відповісти
Не потрібно принижуватись на Рош га шан пустити в Умань рівно скільки паломників як пустили українців біженців.Далі просто спостерігайте за подіями в Ізраїлі.
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08.04.2022 15:01 Відповісти
 
 