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Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Києві внаслідок влучання уламків снаряда виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних. Рятувальники встановили, що внаслідок влучання уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що о 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 - ліквідовано.

На місці задіяно 7 од. пожежної техніки та 25 чол. особового складу.

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Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано 6 осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС 01
Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС 02
Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС 03
Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС 04
Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС 05
Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС 06
Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС 07

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Это сбитая ракета упала, знакомый видел как ее догнала ракета нашего ПВО
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20.03.2022 15:32
+18
Что творят мрази... фашистская гадина "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами "- Черчилль и не догадывался насколько был прав
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20.03.2022 15:35
+6
***!! Уламок снаряда!!!
Снаряд 152 мм, тобто САУ, самохідна артилерійська установка, таких пошкоджень як на фото не зробить.
Висновок:
Авіабомба
Іскандер
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20.03.2022 15:39
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Это сбитая ракета упала, знакомый видел как ее догнала ракета нашего ПВО
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20.03.2022 15:32 Відповісти
Я тоже видел след на небе от ракеты ПВО. А потом след прерывается и через время сильный хлопок. Очевидно ракета ПВО лишь повредила ее, а не уничтожила и боевая часть упала и сдетонировала уже на земле. Самое интересное что вышел на улицу когда воздушной тревоги не было. Не отследили ее почему-то заранее.
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20.03.2022 16:05 Відповісти
Ты же понимаешь чтобы бы было с этим домом если бы взорвалось на земле, там бы пол дома разнесло к чертям
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20.03.2022 16:11 Відповісти
Так это смотря что сбили. И не в дом она попала. Там двухметровая воронка возле дома. А хлопок был только один. Потому и вывод что сдетонировало на земле.
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20.03.2022 16:15 Відповісти
Что творят мрази... фашистская гадина "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами "- Черчилль и не догадывался насколько был прав
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20.03.2022 15:35 Відповісти
***!! Уламок снаряда!!!
Снаряд 152 мм, тобто САУ, самохідна артилерійська установка, таких пошкоджень як на фото не зробить.
Висновок:
Авіабомба
Іскандер
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20.03.2022 15:39 Відповісти
Это не снаряд, а ракета. Видно даже по фоткам
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20.03.2022 15:42 Відповісти
Походу Искандер, потому что ещё одна упала в ле
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20.03.2022 15:48 Відповісти
******* норм что на уши на борщаге позакладывало...окна куйня главное что дом не выгорел
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20.03.2022 16:07 Відповісти
*****! Тобі на борщагівці вуха заклало!
А хто в епіцентрі вибуху?? Як думаєш вони думають тепер про вікна і пожежу?
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20.03.2022 16:29 Відповісти
Я так предполагаю,это пару сотен метров от меня.Академгородок.
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20.03.2022 16:31 Відповісти
В Києві не так популярні 10-ти поверхові будинки. А в цих кварталах якраз багато таких.
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20.03.2022 17:27 Відповісти
Предположения были верны,300 метров от меня.
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20.03.2022 18:01 Відповісти
Ото і була тривога. Майже годину.
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20.03.2022 16:57 Відповісти
Не забагато подробиць? Чули і бачили Багато людей чули, бачили і навіть точно знають, куди впало. Але досі нікому не спало на думку написати за скільки метрів і біля якого метро влучило.
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20.03.2022 17:00 Відповісти
Від уламку снаряду таких пошкоджень не буде. Це саме снаряд, і при тому великого калібру
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20.03.2022 19:04 Відповісти
 
 