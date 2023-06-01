Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Києві внаслідок влучання уламків снаряда виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних. Рятувальники встановили, що внаслідок влучання уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що о 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 - ліквідовано.

На місці задіяно 7 од. пожежної техніки та 25 чол. особового складу.

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Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано 6 осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється.













