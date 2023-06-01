Уламок снаряда влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва, виникла пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Києві внаслідок влучання уламків снаряда виникла пожежа у житловому будинку в Святошинському районі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 20 березня о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці.
"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних. Рятувальники встановили, що внаслідок влучання уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що о 14:24 загоряння локалізовано та о 14:41 - ліквідовано.
На місці задіяно 7 од. пожежної техніки та 25 чол. особового складу.
Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано 6 осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Будь ласка, зачекайте...
Снаряд 152 мм, тобто САУ, самохідна артилерійська установка, таких пошкоджень як на фото не зробить.
Висновок:
Авіабомба
Іскандер
А хто в епіцентрі вибуху?? Як думаєш вони думають тепер про вікна і пожежу?