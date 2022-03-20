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З російської Вікіпедії намагаються видалити сторінки вбитих в Україні генералів, щоб не визнавати втрати. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Статті у російській Вікіпедії про генералів РФ, ліквідованих у ході російсько-української війни, перебувають у статусі "пропозиція видалення" або вже є видаленими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також: Знищено 6 російських генералів, десятки полковників та інших офіцерів. Тотальна неготовність, воюють кількістю та крилатими ракетами, - Подоляк

Статтю про найпершого ліквідованого генерала Магомета Тушаєва із російської вікіпедії вже остаточно видалили. Інші - в стані "предложены к удалению".З російської Вікіпедії намагаються видалити сторінки вбитих в Україні генералів, щоб не визнавати втрати 01

З російської Вікіпедії намагаються видалити сторінки вбитих в Україні генералів, щоб не визнавати втрати 02
З російської Вікіпедії намагаються видалити сторінки вбитих в Україні генералів, щоб не визнавати втрати 03

З російської Вікіпедії намагаються видалити сторінки вбитих в Україні генералів, щоб не визнавати втрати 04
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Топ коментарі
+44
ТУПІ МОСКАЛІ! СКОРО З ВІКІПЕДІЇ БУДЕ ВИДАЛЕНА ВСЯ ВАША ПАРАШКА! БУДЕ КРАЇНА 404!
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20.03.2022 15:40
+41
Ничего страшного .) У нас есть украинская Википедия . Правду не скрыть всё равно .
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20.03.2022 15:38
+33
ПРАВДУ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ВДАЛОСЯ ЗУПИНИТИ ТА ПРИХОВАТИ...
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20.03.2022 15:38
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ПРАВДУ НІКОМУ ТА НІКОЛИ НЕ ВДАЛОСЯ ЗУПИНИТИ ТА ПРИХОВАТИ...
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20.03.2022 15:38 Відповісти
Рашистские лохи до сих пор верят в 28 паМфиловцев
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20.03.2022 16:32 Відповісти
Ничего страшного .) У нас есть украинская Википедия . Правду не скрыть всё равно .
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20.03.2022 15:38 Відповісти
я чёт не заметил а ну посмотрите изменилось что или нет
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%94%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
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20.03.2022 16:09 Відповісти
ой не то*
украинское посмотрите
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20.03.2022 16:10 Відповісти
🤣
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20.03.2022 15:40 Відповісти
Рукописи не горят ))
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20.03.2022 15:40 Відповісти
ТУПІ МОСКАЛІ! СКОРО З ВІКІПЕДІЇ БУДЕ ВИДАЛЕНА ВСЯ ВАША ПАРАШКА! БУДЕ КРАЇНА 404!
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20.03.2022 15:40 Відповісти
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20.03.2022 15:42 Відповісти
СРана перемігшого путінізма. Нікому ця мокшанська генеральська падаль не потрібна, рядова тим більше.
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20.03.2022 15:41 Відповісти
Нельзя забывать ,что каждый ****..енный рашист- дополнительная нагрузка на бюджет ********* по выплатам за тушку
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20.03.2022 16:39 Відповісти
Які вони тупі, які вону ущербні.
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20.03.2022 15:41 Відповісти
1984
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20.03.2022 15:42 Відповісти
Іх там нєт! Відтепер і у Вікіпедії.
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20.03.2022 15:42 Відповісти
Патєрь нєт#
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20.03.2022 15:42 Відповісти
А КОРОЛЬ ТО ГОЛЬІЙ!
(с) Г.Х.Андерсон
Новое платье короля.
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20.03.2022 15:43 Відповісти
Овцейоб же надавно дзвонив Тушаєву, казав, що той живий))
Не знав, що кацапи вже зв'язок до пекла провели))
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20.03.2022 15:44 Відповісти
Якщо це так, то пошуки Степана Бандери він здійснює у вірному напрямку. )))
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20.03.2022 15:53 Відповісти
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20.03.2022 15:44 Відповісти
Кстати, русскую страничку вики, посвящённую "ихтамнет", тоже хотят удалить.
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20.03.2022 15:59 Відповісти
Зато страница "Путин - *****!" по-прежнему доступна
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20.03.2022 16:03 Відповісти
и уже не будет. Ни здесь, ни там
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20.03.2022 16:01 Відповісти
Тушаева вже видалили)
Як кажуть кацаи "Помер Максим, да и *** с ним"
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20.03.2022 15:49 Відповісти
Вікіпедія 2050 рік: Росія - найбільша держава у світі,яка була ліквідована,намагаючись завоювати в 2022 році українське село Чорнобаївку.
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20.03.2022 15:49 Відповісти
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20.03.2022 15:52 Відповісти
🤣👍👍
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20.03.2022 16:04 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 15:50 Відповісти
не треба видаляти
спробуйте іх воскресити- привезіть гудняйкіна і вперед
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20.03.2022 15:54 Відповісти
То шо вони воскреснуть як статтю видалити?
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20.03.2022 15:54 Відповісти
чудотворна молитва гундяя може зробити чудо.... він так думає
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20.03.2022 15:57 Відповісти
В українській версії Вікіпедії написано де і як вони здохли. А кацапи хай самі собі розповідають що завгодно.
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20.03.2022 15:58 Відповісти
Ось воно було - і нету! Оце вшанував ***** своїх хероїв так вшанував, знатно
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20.03.2022 15:58 Відповісти
так удаляйте страницу с самой рф
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20.03.2022 15:59 Відповісти
та пихуй. не было и не было.
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20.03.2022 16:00 Відповісти
главное, что их уже не будет
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20.03.2022 21:00 Відповісти
Нафіг їх з історії цим істотам там не місце. Вбили як собак і ніхто ніколи не згадає) така їх участь
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20.03.2022 16:00 Відповісти
вся история рабсии на крови и вранье
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20.03.2022 16:03 Відповісти
"Я буду бомбить роддома, но вы все равно придете ко мне договариваться о новом балансе сил", - говорит Путин всему миру. Аналитики наперебой перечисляют его просчеты и провалы. Но сам Путин уверен, что он близок к своей цели как никогда. Что цель - на расстоянии вытянутой руки. Его "план" - бомбежками и блокадами принудить Украину, которая спасает тысячи жизней своих граждан, подписать некое подобие "Брестского мира" с обещанием выполнить его политические требования.

Список этих требований может варьироваться. И, разумеется, такой договор будет юридически ничтожен с момента подписания. Это будет ничего не значащая филькина грамота. Но дело в том, что если такой документ все же будет подписан, если мир допустит подписание документа, включающего хотя бы одно политическое требование Путина, в такую же филькину грамоту обратится любой международный договор, в том числе и Североатлантический.

https://graniru.org/opinion/skobov/m.284681.html

Путин последовательно стремится унизить Запад, продемонстрировав его неспособность обуздать агрессора и военного преступника. Это и будет означать "уход Запада из мировой истории". Уход вместе со всеми его глобальными гуманистическими проектами мира, основанного на верховенстве права и приоритете прав человека. И если Запад будет продолжать уклоняться от военного отпора агрессору под предательские и капитулянтские разговоры о мире любой ценой, о компромиссе и учете нового баланса сил - он действительно уйдет из истории.
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20.03.2022 16:46 Відповісти
Natalia Yashin


@YashinNatalia

·
6 ч



Идет дипломатическая борьба за Люксембург. Дело в том, что Люксембург может заблокировать половину бизнеса Роснефти и Газпрома в Европе. США давит на Люксембург, Европа подталкивает, Путин лично звонит чуть ли не каждый день звонит в Люксембург и просит, просит...
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20.03.2022 16:05 Відповісти
Оце ******! Завжди щось приховують, перекривлюють, ставлять все з ніг на голову, у них реально Задзеркалля , і хромосом в них на одну менше, це стовідсотково !!
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20.03.2022 16:15 Відповісти
Кацапи хочуть "увійти в історію" на "службє родінє", але ... "родіна" їх звідти "витирає".
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20.03.2022 16:20 Відповісти
Конченные дебилы...
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20.03.2022 16:32 Відповісти
Ватный 3,14ДАРАСЫ из Ольгино стараются! В Википедии подвижки начались, надеюсь меня скоро восстановят и я подключусь снова ко второму фронту! Чу тка совесть у "русскоязычных" там проснулась...
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20.03.2022 19:10 Відповісти
 
 