З російської Вікіпедії намагаються видалити сторінки вбитих в Україні генералів, щоб не визнавати втрати. ФОТО

Статті у російській Вікіпедії про генералів РФ, ліквідованих у ході російсько-української війни, перебувають у статусі "пропозиція видалення" або вже є видаленими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Статтю про найпершого ліквідованого генерала Магомета Тушаєва із російської вікіпедії вже остаточно видалили. Інші - в стані "предложены к удалению".







