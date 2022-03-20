Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад

Приватний літак, яким користується родина колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Bombardier Global 5000 повертається із Об'єднаних Арабських Еміратів до Росії.

Про це свідчить публічний онлайн радар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

До міста Дубай літак, що коштує близько 60 млн доларів, вилетів 20 березня вранці. Тепер він вже прямує назад до РФ.





Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії до України літак вже втретє відвідує Дубай. Попереднього разу він літав туди 8-го березня. А перед тим – третього березня:

Раніше фонд боротьби з корупцією Олексія Навального публікував інформацію про те, що цей літак належить дружині Медведєва Світлані.

Згодом літак було перереєстровано з британського острова Мен в Росії.

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Джерела УП в авіаційній сфері підтверджують, що літаком після перереєстрації продовжує користуватись Медведєв та його родина.







