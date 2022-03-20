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Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Приватний літак, яким користується родина колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Bombardier Global 5000 повертається із Об'єднаних Арабських Еміратів до Росії.

Про це свідчить публічний онлайн радар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

До міста Дубай літак, що коштує близько 60 млн доларів, вилетів 20 березня вранці. Тепер він вже прямує назад до РФ.

Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 01
Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 02

Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії до України літак вже втретє відвідує Дубай. Попереднього разу він літав туди 8-го березня. А перед тим – третього березня:

Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 03

Раніше фонд боротьби з корупцією Олексія Навального публікував інформацію про те, що цей літак належить дружині Медведєва Світлані.

Згодом літак було перереєстровано з британського острова Мен в Росії.

Також читайте: Російський вантажний літак попри санкції злітав у країну ЄС Словаччину та повернувся

Джерела УП в авіаційній сфері підтверджують, що літаком після перереєстрації продовжує користуватись Медведєв та його родина.

Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 04
Літак дружини Медведєва втретє від початку вторгнення РФ до України злітав в Дубаї і вже прямує назад 05

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
Скорее награбленное вывозят.
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20.03.2022 16:29
+22
а может наоборот - шубы и ковры в Дубай вывозит,
может Димон унюхал паленую Моль ?
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20.03.2022 16:31
+11
За санкционными шмотками?
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20.03.2022 16:27
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За санкционными шмотками?
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20.03.2022 16:27 Відповісти
Скорее награбленное вывозят.
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20.03.2022 16:29 Відповісти
а может наоборот - шубы и ковры в Дубай вывозит,
может Димон унюхал паленую Моль ?
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20.03.2022 16:31 Відповісти
пригадалось: самолет яника пошурував без нього у Дубай навесні 2014 р.
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20.03.2022 16:32 Відповісти
Шуби ? Там же спека
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20.03.2022 16:52 Відповісти
панты дороже
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20.03.2022 16:56 Відповісти
Там так кондиционеры шарашат везде, я не могла согреться в помещениях
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20.03.2022 17:10 Відповісти
Поподробней, пжлста...
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20.03.2022 17:16 Відповісти
Вывоз награбленного! Ну пусть сконцентрируют, тогда и конфисковать сподручней!
Если дебилы думают, что для них есть ниши на шарике. То они реальные дебилы
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20.03.2022 16:39 Відповісти
Почему он еще не арестован
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20.03.2022 16:27 Відповісти
Смотрите на маршрут: россия, Каспийское Море, Иран, Красное море. Везде пока летать может.
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20.03.2022 16:29 Відповісти
Красное море немного западнее. То Персидский морь
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20.03.2022 18:23 Відповісти
Тьфу блин, точно!
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20.03.2022 19:17 Відповісти
МЕДВЕДЧУК просит помощи у Путина
https://www.youtube.com/watch?v=kVKSUKcVg5g&t=206s
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20.03.2022 16:28 Відповісти
А наших шо нет в дубаи?встретили бы эту ************ и по кругу
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20.03.2022 16:30 Відповісти
уточек евакуював?
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20.03.2022 16:30 Відповісти
Ні, це вже третій раз. Навіщо йому три качки? Може цього разу шпаківню від качки евакуював?
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20.03.2022 16:38 Відповісти
"Плотность" золота $62,660.35 за килограмм. Грузоподъёмность самолёта Gulfstream V - 3,800 кило. Орехметика!
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20.03.2022 16:47 Відповісти
Згоден, не порахував. То була шпаківня для мамонта.
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20.03.2022 16:57 Відповісти
Пока рузгие Ваньки дохнут на полях Украины, те кто голосовал за войну отдыхают и шопятся в Дубаях
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20.03.2022 16:30 Відповісти
Голос есть у свободных людей. У рабов - только "одобрение".
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20.03.2022 16:57 Відповісти
Эмираты всемирная помойка. страна с нулевой моралью
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20.03.2022 16:31 Відповісти
Ну, а чем, собственно, живёт Дубай? Это - открытый порт. Нулевые пошлины. Пятьдесят лет назад там ракушки из моря ловили. Своей нефти нет. Нулевые пошлины. Дикие долги, кстати.
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20.03.2022 17:11 Відповісти
Мля і чого ще тим вилупкам не вистачало? Приватний літак, вілл з десяток, гроші мабуть кубометрами рахували. Нащо ще була їм та війна?...
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20.03.2022 16:31 Відповісти
скрєпа душить
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20.03.2022 16:34 Відповісти
"Приватний літак, вілл з десяток, гроші мабуть кубометрами рахували."
А **** ******** ще робити? Адреналін треба було підняти, підняли, тепер памперсів на 3 місяці тільки вистачить!
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20.03.2022 16:36 Відповісти
а ще вілла з виноградиками у Тоскані, щоб можна було похвалитись:
"с маєво вінаграднічка вінцо давіл..."

подивіться приснопамятне сидіння їхнього радбезу про визнання младих республік.
всі якщо не знали, то чуяли що буде паливо і третіли та у обморок падали, тільки дімон як придурок кривлявся:
сакциі пєреживьом, побєсятся і попустят

ат не попустило.... а накрило !
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20.03.2022 16:40 Відповісти
Я к Кьянти тоже неравнодушен. Но не до такой же степени!
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20.03.2022 16:50 Відповісти
Розпад московії-закономірна подія. Карту новоутворених країн (ми) переглядали в 1992р. Це мало відбутися, пуйло прискорив цей процес. Тому якось так.
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20.03.2022 17:18 Відповісти
евакуйовує все, що 'нажито нєпасільним трудом'? а там, повірте, є що евакуйовувати! все за один раз не поміщається в такий малий літак.
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20.03.2022 16:33 Відповісти
Розбудіть мєлвєдєва зі сплячки, жінка знайшла коханця, перевозить речі.
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20.03.2022 16:36 Відповісти
Цукор возить....
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20.03.2022 16:39 Відповісти
скорее муку. аргентинскую муку
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20.03.2022 16:48 Відповісти
Я цих підорів уже навіть не розрізняю - мєдвєдєви, мєдвєдчукі... Падли їбані.
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20.03.2022 16:42 Відповісти
А треба розрізняти, бо проходить певний час і вони зі своїми обіцянками знову лізуть у владу в усі щілини. Вони-це умовно. Маємо "своєї" сволоти цілу купу (зараз інтенсивно проводять фотосесії свого патріотоизму). Маємо робити правильні висновки і обрати до влади дійсно патріотів-українців (наголошую-українців). Після обрання за традицією посипати голову землею-як попередження-щоб не забувались.
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20.03.2022 17:24 Відповісти
Я розрізяю лише українське і кацапське, для мене немає напівтонів... особливо зараз. Для мене що мертвечук, що мєдвєдєв - одне й те ж саме лайно і в його сортах я розбиратись бажання не маю. А щоб не обирати до влади усіляке прокремлівське лайно, треба менше дивитись зомбоканали (на кшталт 1+1, NewsOne, Наш і т. д.) і розвивати критичне мислення, бо перед виборами куди не плюнь - скрізь самі "патріоти" у вишиванках.
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20.03.2022 17:31 Відповісти
награбоване ховають в ОАЕ...Шейхи почекають коли рашисти побільше понавозять цінностей а потім конфіскують
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20.03.2022 16:42 Відповісти
Та ні.
Шейхи зроблять більш "красиво":
Здадуть їм схрон по 100к на добу.
Ті самі всі свої кошти і віддадуть, зовсім "добровільно".
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20.03.2022 17:17 Відповісти
Барахло вывозять, щури помийні!
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20.03.2022 16:45 Відповісти
Ну і нехай, чим більше розкрадуть-легше для України. Пильнуймо свою сволоту.
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20.03.2022 17:26 Відповісти
не дивіться на один розбитий танк як перемогу,оцінюйте ситуацію в цілому
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20.03.2022 16:49 Відповісти
Вивозять все -шуби ,шкіри соболів ,ведмедів ,чорну ікру ,самовари .На певно десь ближньому сході відкриють кіоск ,будуть торгувати
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20.03.2022 16:50 Відповісти
Свєта труси відвозить на зберігання
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20.03.2022 16:51 Відповісти
Красивая машинка! Кому пуля, а ворам - літак!
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20.03.2022 16:55 Відповісти
А шо медведев не дружина ***** хіба, тю...в нього виявляється ще й родина є
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20.03.2022 16:56 Відповісти
Вспоминается счастливое лицо медведева: "Денег нет, но вы держитесь" ))
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20.03.2022 16:59 Відповісти
Димон Медведев очень любит носить джинсы Levi's. Может, гардероб свой из штанов туда перемещает - так, на всякий случай - просто перепрятать.
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20.03.2022 17:06 Відповісти
Мдя.. Ешли бы рузькая мамка токо знала как их наи..пали.... Их власти. Да нет, не знает и знать не будет... Кредиты надо покрывать кровью на полях Украины... Да пуйлу на каленях малиться...
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20.03.2022 17:14 Відповісти
В макдоналдс літає
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20.03.2022 17:18 Відповісти
Эх... стингерочком бы ...
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20.03.2022 17:18 Відповісти
Шейхи образяться. Хай літає.
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20.03.2022 17:29 Відповісти
Ну це один із факторів чому оркам заморозили видачу в валюті, бо він вам не Дімон!
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20.03.2022 17:33 Відповісти
А той карлик ще і дружину має?
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20.03.2022 17:42 Відповісти
Щось баба вивозить з Росії? Чи навпаки?
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20.03.2022 17:58 Відповісти
Вот послал бог муженька, все самой делать приходится!
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20.03.2022 18:01 Відповісти
Золотишко награбленное вывозит ку@ва в Дубаи 😠
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20.03.2022 18:15 Відповісти
Они вывозят золото и драгоценности своей страны... Шайка приготовилась бежать, потому-что, как я думают чуют что бунт нагневает и революция не за горами.
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20.03.2022 19:31 Відповісти
 
 