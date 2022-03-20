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Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Захисники України знищили чергову порцію російських окупантів разом з технікою на Чернігівщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".
"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусінь втратили. Вірте в своїх захисників!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+69 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.03.2022 17:37
+58 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар20.03.2022 17:38
+39 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар20.03.2022 17:38
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Фермери в шоці)))
Слава ЗСУ
Бережи вас Господь, хлопчики
бідний Чернігів, потерпає там без води і електроенергії. скоріше б усіх орків роздовбали там. і скрізь.