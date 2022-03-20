Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Захисники України знищили чергову порцію російських окупантів разом з технікою на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусінь втратили. Вірте в своїх захисників!", - йдеться у повідомленні.





















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