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Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили чергову порцію російських окупантів разом з технікою на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр оперативного командування "Північ".

"Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусінь втратили. Вірте в своїх захисників!", - йдеться у повідомленні.

Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 01
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 02
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 03
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 04
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 05
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 06
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 07
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 08
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 09
Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК Північ 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захисники України захопили трофейний "Тигр" в Маріуполі. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+69
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20.03.2022 17:37
+58
неплохо так целый грузовик боеприпасов подогнали кацапы.
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20.03.2022 17:38
+39
Последнее время все подбитые и захваченные руснявские танки без "козырьков" от джавелинов. Глупая идея московских "левшей" канула в лету)
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20.03.2022 17:38
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20.03.2022 17:37 Відповісти
хе-хе )
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20.03.2022 17:43 Відповісти
Вже не другої, а другосортної арміїї світу
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20.03.2022 18:07 Відповісти
В ход наверное активно пошли мины судя по гусеницам.Все ждал,когда начнут кацапов минами кошмарить.
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20.03.2022 19:06 Відповісти
неплохо так целый грузовик боеприпасов подогнали кацапы.
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20.03.2022 17:38 Відповісти
Доставка на дом
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20.03.2022 18:34 Відповісти
Последнее время все подбитые и захваченные руснявские танки без "козырьков" от джавелинов. Глупая идея московских "левшей" канула в лету)
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20.03.2022 17:38 Відповісти
Вони нарешті правильно зрозуміли значення слова "мангал"
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20.03.2022 17:43 Відповісти
То було на першій хвилі, це вже резерви.
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20.03.2022 17:52 Відповісти
Если бы помогало, то варили бы конструкции.
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20.03.2022 17:55 Відповісти
То у них було самозаспокоєння, після перших джавелінів зрозуміли що толку мало, а евакуація через верхні люки взагалі проблема, встигали зтушитися як гуляш в горщику.
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20.03.2022 18:06 Відповісти
кацапская безалаберность. Был бы козырек, сидел бы сейчас на берегу Ла-Манша, ел бы остриц и ждал подкрепление
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20.03.2022 22:35 Відповісти
Оце урожай.
Фермери в шоці)))
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20.03.2022 17:39 Відповісти
береги Господь наших защитников
Слава ЗСУ
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20.03.2022 17:40 Відповісти
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20.03.2022 17:41 Відповісти
нову ігрульку замутили )) - https://pixelforest.itch.io/farmers-stealing-tanks?fbclid=IwAR0rR63bTVNmsTx59WCnTxwcSc1xuA492pXwgswIuqDYcDazFzws15R_904
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20.03.2022 18:02 Відповісти
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20.03.2022 18:13 Відповісти
......странные какие то танки......из берёзы што ли.... . мой внук не может понять .... горят как факел и ломаются на каждом углу.....
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20.03.2022 17:41 Відповісти
Все просто. В мире им "аналогов нет").
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20.03.2022 17:47 Відповісти
"Анало говнет" Ви хотіли сказати...
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20.03.2022 17:53 Відповісти
т72б3 2016 года
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20.03.2022 17:48 Відповісти
Файно , курва, вп'ердолили👍
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20.03.2022 17:41 Відповісти
А шо кацапы свои хваленые Арматы не пригоняют? Поняли что они дерьмо?
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20.03.2022 17:41 Відповісти
так они по площади еле ездили...все на тросе вытягивали...куда уж в наших степях бескрайних)))
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20.03.2022 17:49 Відповісти
У них в арматі унітази позабивалися і там в середині неможливо сидіти, у них ця проблема всюди, і в танках, і в космосі, і на підводних човнах, і на пароплавах (пам'ятаємо як знімали унітази з наших катерів) і т.д. Тому і не роблять унітази, сруть в отвір в підлозі і як правило десь на городі.
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20.03.2022 17:56 Відповісти
Купа мералу, хоч селяни собі на метал здадуть той брухт. Ковалі в селах матимуть металу багато!
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20.03.2022 17:42 Відповісти
з пальців гусянки напевно хороші зубила можна зробити
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20.03.2022 17:43 Відповісти
мене більш цікавлять екіпажі... потрібні гарні міндобрива під кукурузу.
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20.03.2022 17:48 Відповісти
не буде з того лайна добрива, треба їх збирати і палити, бо зараза від них піде скоро.
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20.03.2022 17:51 Відповісти
В чистому вигляді отруйні, а от якщо вапно ними загасити, то буде норм.
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20.03.2022 17:57 Відповісти
а я знаю... а хто у нас з олігархів добривами завідує?
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20.03.2022 18:03 Відповісти
Людям на селі все одно, їм вапно гасити треба )
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20.03.2022 18:08 Відповісти
Фирташ
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20.03.2022 18:22 Відповісти
Та да...Щось одні труси позалишались....
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20.03.2022 18:10 Відповісти
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20.03.2022 17:43 Відповісти
Шо вони в тих танка возять - що не танк то весь в трусах і майках
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20.03.2022 17:44 Відповісти
особливо радують машини повні **********... надіюсь вони гарно поповнять наш боєкомплект.
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20.03.2022 17:47 Відповісти
Наші сільські партизани поповнять собі боєкомплекти...
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20.03.2022 17:49 Відповісти
где жмуры ?
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20.03.2022 17:50 Відповісти
там під танком видно чиясь нога зосталася.
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20.03.2022 17:54 Відповісти
Нет. Есть потенциальные жмуры,которые пока спетляли от греха подальше.
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20.03.2022 17:54 Відповісти
А чого немає "визволителів"
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20.03.2022 17:50 Відповісти
Вітром розвіяло.
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20.03.2022 18:03 Відповісти
Шото пленных давно не брали )
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20.03.2022 17:52 Відповісти
бо концтабори ж не резинові)
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20.03.2022 18:37 Відповісти
sdetsa , vremja tankov i prochei ***** v proshlom
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20.03.2022 17:53 Відповісти
Кацапури ласти склеїли файно
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20.03.2022 17:59 Відповісти
КрасівоЄ.
Бережи вас Господь, хлопчики
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20.03.2022 18:02 Відповісти
добре, що не по ораному полі
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20.03.2022 18:08 Відповісти
все буде добре ,всім зрозуміло що концерт в лужніках був просто жалюгідним - аля промова гітлера 1939 року
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20.03.2022 18:10 Відповісти
Шана і повага нашим ВОЇНАМ.
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20.03.2022 18:17 Відповісти
це прекрасно.
бідний Чернігів, потерпає там без води і електроенергії. скоріше б усіх орків роздовбали там. і скрізь.
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20.03.2022 18:26 Відповісти
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20.03.2022 18:38 Відповісти
Молодцы, Черниговцы! Жарьте роSSийско-фашистских оккупантов, чтобы земля у них горела не только под ногами!
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20.03.2022 19:05 Відповісти
Щось я помітив, що на жодній техніці не пишуть "На Киев", "На Львов", "На Берлин" і т.п. як писали в динири. Закрались у мене "смутниє сомнєнія"...
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20.03.2022 19:49 Відповісти
 
 