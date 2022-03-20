"Аналогов нет": ЗСУ знищили ворожий дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел". ФОТО

Під час боїв на Сумщині біля міста Тростянець Збройні Сили України розгромили колону росіян, в складі якої був дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform із посиланням на блогера Dr-Mashari Al Shammari.

Ця бойова машина була спалена дотла, сказано в публікації.

З відкритих джерел відомо, що дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел" у росіян був лише в одному екземплярі.

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Він був оснащений комплексом активного захисту "Дрозд", якому як завжди "аналогов нет". Але, як бачимо, цей "унікальний" комплекс не витримав контакту з реальністю, а саме — з ПТРК Javelin або ж безпілотним розвідувально-ударним комплексом Bayraktar TB2.

Російський танк Т-80УМ2 "Чорний орел" до того моменту, поки його не знищили ЗСУ, фото ілюстративне.

Самі росіяни визначали танк Т-80УМ2 "Чорний орел" як дослідну бойову машину, предтечу "Армати". Й оскільки вороги були вимушені пустити в бій таку "сиру" та "одиничну" бойову машину, це ще раз доводить катастрофічний характер втрат окупанта у бронетехніці.