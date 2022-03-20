УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4004 відвідувача онлайн
Новини Фото ТехнологіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
80 115 104
армія РФ (13463) зброя (5748) танк (1655) техніка (1320)

"Аналогов нет": ЗСУ знищили ворожий дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Під час боїв на Сумщині біля міста Тростянець Збройні Сили України розгромили колону росіян, в складі якої був дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє АрміяInform із посиланням на блогера Dr-Mashari Al Shammari.

 Ця бойова машина була спалена дотла, сказано в публікації.

Аналогов нет: ЗСУ знищили ворожий дослідний танк Т-80УМ2 Чорний орел 01

З відкритих джерел відомо, що дослідний танк Т-80УМ2 "Чорний орел" у росіян був лише в одному екземплярі.

Читайте також: Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Він був оснащений комплексом активного захисту "Дрозд", якому як завжди "аналогов нет". Але, як бачимо, цей "унікальний" комплекс не витримав контакту з реальністю, а саме — з ПТРК Javelin або ж безпілотним розвідувально-ударним комплексом Bayraktar TB2.

Аналогов нет: ЗСУ знищили ворожий дослідний танк Т-80УМ2 Чорний орел 02

Російський танк Т-80УМ2 "Чорний орел" до того моменту, поки його не знищили ЗСУ, фото ілюстративне.

Самі росіяни визначали танк Т-80УМ2 "Чорний орел" як дослідну бойову машину, предтечу "Армати". Й оскільки вороги були вимушені пустити в бій таку "сиру" та "одиничну" бойову машину, це ще раз доводить катастрофічний характер втрат окупанта у бронетехніці.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+97
Украинские воины ликвидировали командира 252 мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии полковника Николаева Игоря.
показати весь коментар
20.03.2022 18:51
+95
Гелікоптер - алігатор, танк - орел. Дебіли, *****
показати весь коментар
20.03.2022 18:53
+66
показати весь коментар
20.03.2022 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Подтверждены сообщения не были, а в итоге оказались ошибочными. Уничтожен был опытный основной боевой танк Т-80УМ2.
показати весь коментар
20.03.2022 20:57 Відповісти
Чорный орел, какая боль. Тебя Украина помножила на ноль. ***** оботрись и пошел ***** !!!
показати весь коментар
20.03.2022 21:53 Відповісти
А це часом не той, де сортир ставили? Не спрацювало виходить?
показати весь коментар
21.03.2022 10:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 