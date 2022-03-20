Зеленський вручив нагороди розвідникам. ФОТОрепортаж

Робота працівників розвідки Міністерства оборони є непомітною, але дуже важливою для країни.

Про це написав у Фейсбуці Президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з розвідниками, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники ГУР Міноборони – очі та вуха нашої держави. Ваша робота непомітна для широкого загалу, але надзвичайно важлива для України. Дякую вам!" - заявив Зеленський.

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