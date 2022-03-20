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Зеленський вручив нагороди розвідникам. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Робота працівників розвідки Міністерства оборони є непомітною, але дуже важливою для країни.

Про це написав у Фейсбуці Президент Володимир Зеленський за результатами зустрічі з розвідниками, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники ГУР Міноборони – очі та вуха нашої держави. Ваша робота непомітна для широкого загалу, але надзвичайно важлива для України. Дякую вам!" - заявив Зеленський.

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Зеленський вручив нагороди розвідникам 01
Зеленський вручив нагороди розвідникам 02
Зеленський вручив нагороди розвідникам 03
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Топ коментарі
+9
Хосподя, а Ермак зачем тактикул натянул на себя, по кабинетам воюет?
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20.03.2022 18:57
+4
Невже він не розуміє що своїм одягом він нівелює нагороду чи свідомо виражає неповагу?І єрмак знову за спиною
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20.03.2022 18:53
+4
Ермак всех разведчиков спалил.
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20.03.2022 19:08
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ну і собі орден.. як брежнев
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20.03.2022 18:52 Відповісти
За взяття музею.
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20.03.2022 19:03 Відповісти
Невже він не розуміє що своїм одягом він нівелює нагороду чи свідомо виражає неповагу?І єрмак знову за спиною
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20.03.2022 18:53 Відповісти
Ну а где еще быть ФСБешному кроту.
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20.03.2022 19:09 Відповісти
А що не так з одягом?
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20.03.2022 20:32 Відповісти
Хосподя, а Ермак зачем тактикул натянул на себя, по кабинетам воюет?
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20.03.2022 18:57 Відповісти
- Беримор , а почему на фото нет секретарши Зеленского ? - Она же их и фотографировала , для донесения куратору , сэр .
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20.03.2022 19:03 Відповісти
Ермак всех разведчиков спалил.
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20.03.2022 19:08 Відповісти
он их и назначает
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20.03.2022 19:47 Відповісти
А российский агент Демченко , который разваливал нашу военную разведку, убежал или так и продолжает разваливать в военное время?
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20.03.2022 21:22 Відповісти
Рожа Ермака весьма выразительно говорит о том, как он сейчас чухает... Понимает, что не долго ему осталось...
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22.03.2022 13:36 Відповісти
 
 