Девід Бекхем віддав свій Instagram харківській лікарці, аби показати роботу у пологовому. ФОТО

Всесвітньо відомий футболіст продовжує підтримувати українців та на один день надав свій акаунт у соціальній мережі харківські лікарці.

Про це Девід Бекхем повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ







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Легендарний футболіст у записаному відео повідомляє, що надає свій акаунт пані Ірині, головній лікарці перинатального центру міста Харків, де вона продовжує допомагати з'являтись на світ маленьким українцям. У сторіз Девіда сьогодні можна більше "дізнатись про роботу і Ірини, і інших лікарів, які продовжують рятувати українців". Також, футболіст закликав допомагати Україні.