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Девід Бекхем віддав свій Instagram харківській лікарці, аби показати роботу у пологовому. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Всесвітньо відомий футболіст продовжує підтримувати українців та на один день надав свій акаунт у соціальній мережі харківські лікарці.

Про це Девід Бекхем повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ

Девід Бекхем віддав свій Instagram харківській лікарці, аби показати роботу у пологовому 01Девід Бекхем віддав свій Instagram харківській лікарці, аби показати роботу у пологовому 02
Девід Бекхем віддав свій Instagram харківській лікарці, аби показати роботу у пологовому 03
Девід Бекхем віддав свій Instagram харківській лікарці, аби показати роботу у пологовому 04

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Легендарний футболіст у записаному відео повідомляє, що надає свій акаунт пані Ірині, головній лікарці перинатального центру  міста Харків, де вона продовжує допомагати з'являтись на світ маленьким українцям. У сторіз Девіда сьогодні можна більше "дізнатись про роботу і Ірини, і інших лікарів, які продовжують рятувати українців". Також, футболіст закликав допомагати Україні.
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Молоток, Девид !
Уважаем!
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20.03.2022 18:57 Відповісти
Бекхем - це .....
ну точно не цей тимощук блевашук
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20.03.2022 18:57 Відповісти
71,4 млн підписників.
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20.03.2022 18:57 Відповісти
може ще які зірки таке зроблять? локацій повно....
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20.03.2022 20:14 Відповісти
 
 