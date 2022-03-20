На Київщині правоохоронці затримали російського кулеметника та диверсанта, - поліція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Київській області поліцейський спільно із ГУР Міністерства оборони затримали 23-річного російського кулеметника. Також у місті Бровари поліція затримала диверсанта.
"Чоловіка, 1959 року народження, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями вчора, 19 березня, у Броварах", - йдеться у повідомленні, розміщеному у телеграм-каналі у неділю, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними слідства, затриманий публічно закликав підтримувати ворога та поширював відповідні агітаційні матеріали.
"У рамках кримінального провадження правоохоронці перевірятимуть його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності", - повідомляє пресслужба поліції.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП у Київській області спільно із СБУ та прокуратурою.
"Цього 23-річного російського кулеметника Володимира Сафронова з Казані, контрактника, сьогодні зранку затримали офіцер поліції Київщини спільно з ГУР МО України. Ворожого військового викрили поряд із Житомирською трасою, де нині тривають протистояння окупанту", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
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а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль
это как щирлиц шел по берлину но ни что не выдавало в нем разведчика кроме парашута который тянулся у него за спиной