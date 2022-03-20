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На Київщині правоохоронці затримали російського кулеметника та диверсанта, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Київській області поліцейський спільно із ГУР Міністерства оборони затримали 23-річного російського кулеметника. Також у місті Бровари поліція затримала диверсанта.

"Чоловіка, 1959 року народження, затримали оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з колегами-правоохоронцями вчора, 19 березня, у Броварах", - йдеться у повідомленні, розміщеному у телеграм-каналі у неділю, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними слідства, затриманий публічно закликав підтримувати ворога та поширював відповідні агітаційні матеріали.

"У рамках кримінального провадження правоохоронці перевірятимуть його причетність до диверсійно-розвідувальної діяльності", - повідомляє пресслужба поліції.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУНП у Київській області спільно із СБУ та прокуратурою.

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"​Цього 23-річного російського кулеметника Володимира Сафронова з Казані, контрактника, сьогодні зранку затримали офіцер поліції Київщини спільно з ГУР МО України. Ворожого військового викрили поряд із Житомирською трасою, де нині тривають протистояння окупанту", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

На Київщині правоохоронці затримали російського кулеметника та диверсанта, - поліція 01
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Топ коментарі
+24
З колорадами на рукавах це невиправні фашисти!
"Пленные - это такие люди, которые приходят вас убить,
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль
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20.03.2022 19:05
+22
Натянуть кулеметника на диверсанта.
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20.03.2022 18:59
+16
62 роки тому йолопу, це вже не лікується- у в'язницю до скону.
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20.03.2022 19:01
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Натянуть кулеметника на диверсанта.
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20.03.2022 18:59 Відповісти
Краще - диверсанта на кулемет і дати салют.
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20.03.2022 19:00 Відповісти
А отою колорадською стрічкою члєна перетягни і копита верхні за спиною в кайданки, потім залити в горло оду водичку що в пляшці
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20.03.2022 19:02 Відповісти
довжина стрічки дозволяє вдавити нею носія.
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20.03.2022 19:53 Відповісти
Слабенька, а от пуй зашморгнути, щоб ніяк попісяти було та щоб мочовий міхур лопнув і падло здихало довго й нудно то це саме то
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20.03.2022 21:47 Відповісти
першого застрелити другого повісити
якщо воно двоє в одній особі - спочатку застрелити, потім повісити
які проблеми?
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20.03.2022 19:00 Відповісти
додаткова вимога: з огляду на його світогляд, коли будете вішати, колір мотузки має бути оранжево-чорний
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20.03.2022 19:01 Відповісти
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20.03.2022 19:00 Відповісти
На гілляку падлюку!
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20.03.2022 19:00 Відповісти
62 роки тому йолопу, це вже не лікується- у в'язницю до скону.
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20.03.2022 19:01 Відповісти
Читаю коменти!
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20.03.2022 19:02 Відповісти
Вот так, вышел из дому в Казани и внезапно оказался на Киевщине... На жопу ему эту колорадскую гавно-ленточку натянуть бы, но слишком добрые мы
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20.03.2022 19:02 Відповісти
а чого іх "по тихому" не заставляють з'ідати ці гєоргієвскіє лєнточки?? і гуманно, і рвотний рефлекс при одному тільки погляді, ГАРАНТОВАНИЙ на все життя!!
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20.03.2022 19:04 Відповісти
Ти диви - колорадська "лєнточка" не запрацювала...
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20.03.2022 19:05 Відповісти
Він так з гейстрічкою і ландав по житомирській трасі?
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20.03.2022 19:05 Відповісти
Никогда Штирлиц не был так близок к провалу...
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20.03.2022 19:06 Відповісти
И с пулемётом!
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20.03.2022 20:04 Відповісти
З колорадами на рукавах це невиправні фашисти!
"Пленные - это такие люди, которые приходят вас убить,
а когда у них это не получается, просят, чтобы вы их пожалели"
Уинстон Черчилль
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20.03.2022 19:05 Відповісти
З@******* его! Он по гражданским стрелял!
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20.03.2022 19:05 Відповісти
Он нічєво нє знал, єво абманулі камандіри, он єхал на учєнія , он хочєт к маме і датє єму пакушать, папіроску і успагойтє єво !..
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20.03.2022 19:08 Відповісти
Не забудьте його погодувати і чаю обов'язково налийте гарячого, бачу цигарку вже дали, бо він не знав що їде на війну в сусідню країну.
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20.03.2022 19:09 Відповісти
а он что с колорадской ленточкой по Украине шарился -
это как щирлиц шел по берлину но ни что не выдавало в нем разведчика кроме парашута который тянулся у него за спиной
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20.03.2022 19:24 Відповісти
Треба за Законом військового часу робити....на той світ...
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20.03.2022 19:29 Відповісти
Заблукав, нє?
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20.03.2022 19:30 Відповісти
Штірліц бил в будьоновке і с волочившимся парашутом за спиной. Ничего не видавало в ньом рускава шпиона.
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20.03.2022 19:30 Відповісти
А чого в того покидька цигарка в копиті стирчить?
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20.03.2022 19:46 Відповісти
Пулемётчик тоже "низнал, приехал на учения"? И слачайно окопался с пулемётом возле трассы...
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20.03.2022 20:03 Відповісти
случайно
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20.03.2022 20:03 Відповісти
Добрэ що не прикiнувся музикантом флейтістом, попав би на допит до Олежкі Ляшко.
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20.03.2022 20:32 Відповісти
мене дивує саме слово ЗАТРИМАЛИ !!!! Ця погань вас затримувала б чи просто вбила ! ****, СБУ, вони вбивають наших дітей !!!!
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20.03.2022 20:41 Відповісти
 
 