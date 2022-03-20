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У Херсоні ліквідували Слободчикова - помічника російського колаборанта Сальдо. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта, ексмера міста Володимира Сальдо – Павла Слободчикова.

Як інформує Цензор.НЕТ поро це у фейсбуці повідомив місцевий політик Віталій Богданов.

Він зазначив: "Розстріляна у Херсоні машина належить соратнику Володимира Сальда Павлу Слободчикову

У соцмережах пишуть, що водій вбитий-200, пасажирка - 300! ( мова про Слободчикова та його жінку)

Хто був за кермом - невідомо…"

У Херсоні ліквідували Слободчикова - помічника російського колаборанта Сальдо 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+95
Предать свою Родину - это самый гнусный поступок, который можно совершить...
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20.03.2022 19:21
+32
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20.03.2022 19:26
+24
укромоссад! пишаюсь вами!
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20.03.2022 19:22
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Предать свою Родину - это самый гнусный поступок, который можно совершить...
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20.03.2022 19:21 Відповісти
а ещё хуже когда предают за деньги , а не за идею .
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20.03.2022 19:27 Відповісти
Сложно... Тактически, для нас, лучше чтобы все предатели - были шкурными. Такие найменее эффективнее.
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20.03.2022 19:31 Відповісти
ха как красиво сработано а во всем обвинят оккупантов- на кого убитые и работали....
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20.03.2022 19:32 Відповісти
Подумав ,що написав???
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20.03.2022 19:46 Відповісти
ещё бы..
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20.03.2022 19:51 Відповісти
Деякі судді просто зраджують тому що *****, як суддя Логвіна з Чернігова
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24.06.2022 23:26 Відповісти
кучно пошли....
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20.03.2022 19:41 Відповісти
Так !Це всерівно ,що вбити рідну матір!!!
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20.03.2022 19:47 Відповісти
Тобто, якщо ти прєдаш свою росіюшку, то це буде самий гнустній паступак?
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20.03.2022 21:15 Відповісти
О, орки щось не поділили...)
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20.03.2022 19:21 Відповісти
З новини зрозуміло одне- розстріляли невідомого кого за кермом машини помічника зрадника.
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20.03.2022 19:22 Відповісти
укромоссад! пишаюсь вами!
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20.03.2022 19:22 Відповісти
Зачищають спільників, що можуть видати.
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20.03.2022 19:23 Відповісти
Хорош, вместо тысячи слов и нашего криворукого и насквозь коррумпированного "правосудия"
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20.03.2022 19:24 Відповісти
Партизаны выполнили свою работу..Так будет с каждым предателем.
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20.03.2022 19:25 Відповісти
Україна очищається..........................................
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20.03.2022 19:25 Відповісти
кримінальні розборки. Сальдо сказали, твого тут давно немає.
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20.03.2022 19:25 Відповісти
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20.03.2022 19:26 Відповісти
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20.03.2022 19:26 Відповісти
Уже Сходе Сонце.!!!!
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20.03.2022 19:48 Відповісти
Яке прикре самогубство
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20.03.2022 19:26 Відповісти
сдох максим жа и....Х.... с ним
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20.03.2022 19:27 Відповісти
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20.03.2022 19:28 Відповісти
Царьов наступний, далі буде.
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20.03.2022 19:29 Відповісти
Під шумок ряди очистяться!
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20.03.2022 19:30 Відповісти
Підготовка до оборони почалась , як сашкє поставили військового зама. Гарний зам, міцно тримає сашкє за тестікули
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20.03.2022 19:31 Відповісти
Кожному цапу по осиновому колу!
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20.03.2022 19:31 Відповісти
Кучно поклали.
Це вам не консервацію у бабусь тиріть.
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20.03.2022 19:32 Відповісти
гарно!!!! вітаю Автора!
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20.03.2022 19:36 Відповісти
и без всякой пидозры
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20.03.2022 19:39 Відповісти
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21.03.2022 15:41 Відповісти
"Який жах". (с)
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20.03.2022 19:40 Відповісти
*****...была информация, что Сальдо завалали. Ну ничего, будет следующим.
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20.03.2022 19:42 Відповісти
ради власти как можно опустится так
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20.03.2022 19:47 Відповісти
ЭтоНемы НасТамНет АвыДокажите!
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20.03.2022 19:50 Відповісти
А у Пушилина нет случайно такого же марседеса?
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20.03.2022 20:03 Відповісти
Этот свинорожий единственный не ******* с донбасятины, он давно руководит с мацквы.
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20.03.2022 20:08 Відповісти
Здох Максим, да и йух с ним
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20.03.2022 20:34 Відповісти
Доброго вечора,ми з України!
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20.03.2022 21:30 Відповісти
НУ вот . . . и судовая реформа не потребовалась . . . чтобы осудить предателя на смерть
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20.03.2022 22:02 Відповісти
Война очень сильно высветит, кто есть кто. Разделит на белое и чёрное, без полутонов. Можно будет "почистить ряды", то после войны (в случае её успешного окончания, разумеется) даст возможность быстрого развития - уже никто не будет ставить палки в колёса, тянуть назад . . . Это даст возможность больше доверять друг другу, потому что "непроверенных" не останется - кого убьют, кто убежит с отступающими оккупантами. А доверие в экономике - дорогого стоит. Оно снижает риски и удешевляет всё.
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20.03.2022 22:19 Відповісти
Тут вопрос коррупции и продажных судов важен
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21.03.2022 12:55 Відповісти
Наступний Сальдо, Стремоусов
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21.03.2022 12:54 Відповісти
Може наступний дєрьмак,верещучка?
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16.06.2022 06:49 Відповісти
 
 