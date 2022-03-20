У Херсоні ліквідували Слободчикова - помічника російського колаборанта Сальдо. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсоні розстріляли помічника російського колаборанта, ексмера міста Володимира Сальдо – Павла Слободчикова.
Як інформує Цензор.НЕТ поро це у фейсбуці повідомив місцевий політик Віталій Богданов.
Він зазначив: "Розстріляна у Херсоні машина належить соратнику Володимира Сальда Павлу Слободчикову
У соцмережах пишуть, що водій вбитий-200, пасажирка - 300! ( мова про Слободчикова та його жінку)
Хто був за кермом - невідомо…"
Топ коментарі
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+24 хрен
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