ЗСУ захопили російський буксирувальник: тепер він тягатиме захоплену техніку РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські захисники захопили потужний російський буксирувальник, який відтепер працюватиме на благо української армії.
Про це у Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Здобутий у бою з руснею потужний буксирувальник для евакуації техніки відтепер працюватиме на 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовики 128 Закарпатської бригади здобули цінний трофей – бортову військову вантажівку "Урал ТК6А-001". Це потужний всюдихід для евакуації й буксирування пошкодженої військової техніки", - йдеться в повідомленні.
"Урал" повністю справний, без жодних пошкоджень, максимально укомплектований, готовий до роботи. Під час бою солдати росармії просто втекли й кинули його.
"Позначення "Z" на дверях вказує, що вантажівка належала східним силам росармії. Відтепер буксирувальник працюватиме на 128 бригаду, тягатиме в тому числі підбиту й пошкоджену російську техніку", - додали у Сухопутних військах.
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Легкий колесный эвакуационный транспортер-тягач КТ-Л модели ТК6А на базе автомобиля Урал-4320 предназначен для выполнения следующих работ:
· транспортирования колесных машин полупогрузкой массой до 8,5 т;
· буксирования на жесткой сцепке без водителя машин массой до 5 т по грунтовым дорогам и массой до 10 т по дорогам с твердым покрытием;
· вытаскивания на маршрутах эвакуации застрявших машин с усилием 14 т.