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ЗСУ захопили російський буксирувальник: тепер він тягатиме захоплену техніку РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські захисники захопили потужний російський буксирувальник, який відтепер працюватиме на благо української армії.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Здобутий у бою з руснею потужний буксирувальник для евакуації техніки відтепер працюватиме на 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон У ході одного з останніх бойових зіткнень штурмовики 128 Закарпатської бригади здобули цінний трофей – бортову військову вантажівку "Урал ТК6А-001". Це потужний всюдихід для евакуації й буксирування пошкодженої військової техніки", - йдеться в повідомленні.

"Урал" повністю справний, без жодних пошкоджень, максимально укомплектований, готовий до роботи. Під час бою солдати росармії просто втекли й кинули його.

"Позначення "Z" на дверях вказує, що вантажівка належала східним силам росармії. Відтепер буксирувальник працюватиме на 128 бригаду, тягатиме в тому числі підбиту й пошкоджену російську техніку", - додали у Сухопутних військах.

Також читайте: РФ домовилась з Лівією про направлення "добровольців" до України, - Генштаб ЗСУ

ЗСУ захопили російський буксирувальник: тепер він тягатиме захоплену техніку РФ 01
ЗСУ захопили російський буксирувальник: тепер він тягатиме захоплену техніку РФ 02
ЗСУ захопили російський буксирувальник: тепер він тягатиме захоплену техніку РФ 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Тыловики кацапские внимательно следят за роликами захваченной московской техники и знают чего нужно нашим. От ЗСУ - ВЕЛИКА ПОДЯКА!!!
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20.03.2022 19:38
+18
передайте путлеру или шойгу кожубетовичу - что Украина пока временно металлолом не принимает - нужно уже наявный разгрести
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20.03.2022 19:35
+13
Можна кілька циган в штат зарахувати і не потрібно буксирувальник за собою тягати.
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20.03.2022 19:34
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Можна кілька циган в штат зарахувати і не потрібно буксирувальник за собою тягати.
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20.03.2022 19:34 Відповісти
Нехай ще тягає мертвих кацапів, щоб нам не забрюднювати руки.
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20.03.2022 19:39 Відповісти
передайте путлеру или шойгу кожубетовичу - что Украина пока временно металлолом не принимает - нужно уже наявный разгрести
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20.03.2022 19:35 Відповісти
Тыловики кацапские внимательно следят за роликами захваченной московской техники и знают чего нужно нашим. От ЗСУ - ВЕЛИКА ПОДЯКА!!!
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20.03.2022 19:38 Відповісти
прикольно.
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20.03.2022 19:38 Відповісти
наши лесовозы приватных пилорам покруче
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20.03.2022 19:41 Відповісти
Україна приймає металобрухт і трупобрухт для того, щоб наш чорнозем краще родив жито-пшеницю на благо неньки України !!!
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20.03.2022 19:41 Відповісти
Ребят, нас, украинцев никто и никогда не победит! Нас могут засыпать с неба ракетми, но на земле мы воздадим врагу стократно! И никогда, никогда не простим проигравшим его пожизненного долга!
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20.03.2022 19:43 Відповісти
Яке вбіса воно "потужний російський буксирувальник"?

Легкий колесный эвакуационный транспортер-тягач КТ-Л модели ТК6А на базе автомобиля Урал-4320 предназначен для выполнения следующих работ:

· транспортирования колесных машин полупогрузкой массой до 8,5 т;

· буксирования на жесткой сцепке без водителя машин массой до 5 т по грунтовым дорогам и массой до 10 т по дорогам с твердым покрытием;

· вытаскивания на маршрутах эвакуации застрявших машин с усилием 14 т.
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20.03.2022 19:45 Відповісти
дякую за знання ТТХ на відміну від безотцовщини. в цензорі взагалі лектори обЧества "знания"
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20.03.2022 20:13 Відповісти
Ну все тепер точно будуть распятого мальчіка тягати за ноги.
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20.03.2022 19:47 Відповісти
Краще трактора з великими колесами немає нічого. Танки тонуть в багнюці, а такі маленькі колеса без варіантів.
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20.03.2022 19:50 Відповісти
Коррупция и ************* в ВС Мокшанской ********* - главный спонсор перевооружения и поднятия боевого духа ЗСУ.
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20.03.2022 19:59 Відповісти
Гарна машина, ще й задарма, беремо.
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20.03.2022 20:00 Відповісти
Трактор - луччє!
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20.03.2022 20:24 Відповісти
Не забули б ту свастику стерти від гріха
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20.03.2022 20:49 Відповісти
В хозяйстве сгодится!
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20.03.2022 21:01 Відповісти
 
 