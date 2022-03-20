УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3901 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
17 733 14
розстріл (178) Чернігів (583)

Окупанти розстріляли автомобіль, який розвозив людям воду в Чернігові - дві людини загинули, двоє - поранені. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко оприлюднив інформацію про те, що російську окупанти розстріляли вантажну машину, яка розвозила людям воду. Є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі.

"В Чернігові рашисти обстріляли бус, який підвозив воду людям. Є загиблі", - підкреслив журналіст. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маємо обстріли Ніжина і хаотичні постійні обстріли Чернігова. Ворог, агонізуючи, завдає удару по цивільній інфраструктурі, - Чаус

Суспільне опублікувало коментаре очевидця події, який попросив не називати його імені

Очевидець зазначив:  "Мирні люди, їхали просто по воду. Набирали і розвозили далі людям.

Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти, оскільки там був його батько і, на жаль, він загинув.

Що залежало від мене, я допомагав. Не буду розказувати, як саме постраждали люди, але дуже сильно".

Очевидець каже, що снаряд російських загарбників влучив під вантажівку, внаслідок чого вона з’їхала на узбіччя. Він підкреслив, що в районі інциденту постійно тривають обстріли російської авіації та артилерії.

Окупанти розстріляли автомобіль, який розвозив людям воду в Чернігові - дві людини загинули, двоє - поранені 01

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
уйобки
показати весь коментар
20.03.2022 19:44
+24
твари...
показати весь коментар
20.03.2022 19:46
+13
Ненависть- единственный ветер, дующий на восток моей Родины! Рву напрочь даже родственные связи с территорией сатаны
показати весь коментар
20.03.2022 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уйобки
показати весь коментар
20.03.2022 19:44 Відповісти
твари...
показати весь коментар
20.03.2022 19:46 Відповісти
Ненависть- единственный ветер, дующий на восток моей Родины! Рву напрочь даже родственные связи с территорией сатаны
показати весь коментар
20.03.2022 19:48 Відповісти
Звісно є загиблі. Бо ж все лобове скло прошите.
показати весь коментар
20.03.2022 19:48 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 19:48 Відповісти
от сволочі, ссуки. сподіваюсь, завтра наші розстріляють їх усіх там навколо Чернігова.
показати весь коментар
20.03.2022 19:49 Відповісти
Суки, як я вас ненавиджу!
показати весь коментар
20.03.2022 19:52 Відповісти
нелюди, просто -мразь прямоходящая, ошибка эволюции.
людоеды .
показати весь коментар
20.03.2022 19:52 Відповісти
никаких известий про Мариуполь, это плохо и очень плохо...
показати весь коментар
20.03.2022 19:55 Відповісти
Дика орда і скажені тварюки прийшли на нашу землю , тому потрібно їх
знищувати , як людську непотріб 😠
показати весь коментар
20.03.2022 19:55 Відповісти
У Чернігові є українська поліція?
показати весь коментар
20.03.2022 19:57 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
показати весь коментар
20.03.2022 20:30 Відповісти
На том свете будете воды просить
показати весь коментар
20.03.2022 20:31 Відповісти
Родненький Чернигов, только держись!
показати весь коментар
20.03.2022 20:57 Відповісти
 
 