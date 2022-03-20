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"Russia Is Down. Forever": Журнал Time присвятив обкладинку РФ
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Американський щотижневий журнал "Time" присвятив свою обкладинку Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія звалилася. Назавжди" - йдется на обкладинці.
Топ коментарі
+71 Планшет Студента
показати весь коментар20.03.2022 20:17
+52 scanncode scanncode
показати весь коментар20.03.2022 20:15
+38 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар20.03.2022 20:21
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Будь ласка, зачекайте...
Вони навіть не народ!
Навіть не населення!
Вони - стадо мутантів!
І це стадо, наразі, знаходиться в активній фазі сказу!
Що там треба, так це відновлення корінних націй й створення на території РФ-ії окремих національних держав на базі поневолених Московією націй.
Тьотка-путіністка вже тоді знала, що у них буде жопа forever. )))
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
рассыпайте кофе и т.д.
совершенно "случайно": ах извините, я такой неловкий !
после 5-10 "нерасторопных" покупателей в день, когда стеллаж с NaZtle и пол перед ним будет загажен их паскудным товаром, владельцы сетей сами уберут эту гадость из супермаркетов
Если мы не будем действовать, рост цен на сырьевые товары вызовет десятилетие глобальных беспорядков.
Ні мови, ні батьківщини (ісконних земель) ні віри.
Ibo fobija s latyni ce - bojaznj. A xto ee boitsia poimoiku to.
Nenavidet polsveta, eto tak.