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"Russia Is Down. Forever": Журнал Time присвятив обкладинку РФ

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Американський щотижневий журнал "Time" присвятив свою обкладинку Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія звалилася. Назавжди" - йдется на обкладинці.

Також читайте: Журнал Time присвятив обкладинку Україні: "Життя переможе смерть, а світ – темряву". ФОТО

Russia Is Down. Forever: Журнал Time присвятив обкладинку РФ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+71
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 20:17
+52
торба кацапії
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20.03.2022 20:15
+38
Дочь с друзьями начала информационную войну против Nestle
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20.03.2022 20:21
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торба кацапії
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20.03.2022 20:15 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
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20.03.2022 20:17 Відповісти
ця "нація" просто скупчення моральних деградантів, котрі вже давно втратили людську подобу.
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20.03.2022 20:23 Відповісти
Так, це Zомбі, нація Z.
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20.03.2022 20:26 Відповісти
Це стадо невиліковне.

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20.03.2022 20:31 Відповісти
Рашисти не нація!
Вони навіть не народ!
Навіть не населення!

Вони - стадо мутантів!
І це стадо, наразі, знаходиться в активній фазі сказу!
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20.03.2022 20:33 Відповісти
Вони вже давно денацифіковані, під корінь. От власне тому такими й є. Там немає нації.
Що там треба, так це відновлення корінних націй й створення на території РФ-ії окремих національних держав на базі поневолених Московією націй.
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20.03.2022 21:20 Відповісти
Доповню новину промовистою фоткою з 2012 року.
Тьотка-путіністка вже тоді знала, що у них буде жопа forever. )))

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20.03.2022 20:26 Відповісти
Эту тётку настиг человек-невидимка, сикредная разработка коварных укрбиогенотехнологов!
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20.03.2022 20:39 Відповісти
Тоже хотел подметить. Как не посмотрю фото с пропагандогских сборищ, у всех свиноматок рты на пол лица раскрыты. Видимо при сэсэрэ научились хорошо. Не беда, и сейчас их умения снова пригодятся
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20.03.2022 21:47 Відповісти
https://www.facebook.com/100001863370777/videos/262739249389980
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20.03.2022 20:15 Відповісти
This content isn't available right now
When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.
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20.03.2022 20:17 Відповісти
А зараз доступно.
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20.03.2022 20:19 Відповісти
Дочь с друзьями начала информационную войну против Nestle
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20.03.2022 20:21 Відповісти
у нас нестле выносят и бросают в мусорник. охрана типа не видит. гдето так.
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20.03.2022 20:32 Відповісти
бросайте прямо в торговом зале !
рассыпайте кофе и т.д.
совершенно "случайно": ах извините, я такой неловкий !

после 5-10 "нерасторопных" покупателей в день, когда стеллаж с NaZtle и пол перед ним будет загажен их паскудным товаром, владельцы сетей сами уберут эту гадость из супермаркетов
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20.03.2022 20:49 Відповісти
не забудьте "уничтожать" продукцию таких марок как: «Свиточ», ЧАО «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»), ООО «Техноком» (ТМ «Мивина»). Nescafe, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat..... и т.д. и т.п. в общей сложности более 2 тыс. торговых марок. Полный перечень ищите сами!
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20.03.2022 23:03 Відповісти
ну так підштовхніть .. сильніше! і доброго копняка !!
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20.03.2022 20:15 Відповісти
Колонка закрывается.
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20.03.2022 20:16 Відповісти
Теж мені новина, факт із минулого
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20.03.2022 20:16 Відповісти
Товстий натяк на країну-бензоколонку.
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20.03.2022 20:17 Відповісти
Прямой!
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20.03.2022 21:54 Відповісти
Да здравствует Московское Княжество на многие лета)))
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20.03.2022 20:17 Відповісти
Ржава Орда, не більше того.
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20.03.2022 20:18 Відповісти
Орда це дохіра, князівством обійдуться)
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20.03.2022 20:20 Відповісти
улус - так краще
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20.03.2022 20:25 Відповісти
Неужели для ***** его интересы в Украине дороже всего, что его немытая рассея теряет с каждым днём всё больше?
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20.03.2022 20:17 Відповісти
дороже всего ему его никчёмные дешёвые понты .
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20.03.2022 20:19 Відповісти
***** - сатанист. Перед тем как сдохнуть, оно учинило гигантское жертвоприношение.
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20.03.2022 20:24 Відповісти
Це в них все "продумано" - коли здох сралін , який їх і вбивав , і голодом морив , і в таборах та тюрмах мордував , вони так оплакували його , що билися в істериці . От і ***** знає : чим більше воно бидла кацапського захєрачить , тим більше вони на нього молитися будуть .
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20.03.2022 21:50 Відповісти
Вежливые спецоперационные санкции смотрите не снимите раньше времени с полной нам компенсацией всех потерь из кармана Рузке, а то слышали мы ещё от Обамы всякие сказки
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20.03.2022 20:17 Відповісти
Какие ещё санкции? Это не санкции, а - специальная финансовая операция!
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20.03.2022 21:51 Відповісти
Курсом корабля !
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20.03.2022 20:17 Відповісти
На хрюсии поставили крест. Если сейчас и идут торги, то только за то, кто какой кусок хрюсии себе заберет.
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20.03.2022 20:18 Відповісти
Хотят "атменить" расею
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20.03.2022 21:57 Відповісти
Жаль, що кацапи про це дізнаються з тєлєвізор, але аж ніяк не з журналу "Тайм". В іншому випадку це падіння не було б таким катастрофічним.
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20.03.2022 20:20 Відповісти
владимир мягкая дырочка, обиратель земель узких
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20.03.2022 20:20 Відповісти
амінь
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20.03.2022 20:21 Відповісти
Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:21 Відповісти
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/19/commodity-prices-escalating-global-turmoil


Если мы не будем действовать, рост цен на сырьевые товары вызовет десятилетие глобальных беспорядков.
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20.03.2022 20:23 Відповісти
Бензоколонка с ракетами.
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20.03.2022 20:24 Відповісти
користуючись ракетами , перестане бути бензоколонкою, навіть взагалі перестане існувати,бо не тількі вона має ракети.
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20.03.2022 20:30 Відповісти
під новинами про україну у москалів коментарі вимкнено, але під такими, що непрямо нас стосуються - ні (типу про вихід західних компаній чи про блокування в світі звр цб тощо). і народ (ну, назовем це так) останні дні вже скавчить - мля, тридцять років економічного зростання, все нанівець із-за цього "сабіратєля зімєль"! земляки! тримаймося! ми побачимо схід сонця над рештками "вялікай імпєрії"!!!
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20.03.2022 20:28 Відповісти
Ось у тому і біда Рашки що вона денацифікована.
Ні мови, ні батьківщини (ісконних земель) ні віри.
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20.03.2022 20:31 Відповісти
Іржава бензоколонка похилилась.
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20.03.2022 20:31 Відповісти
Е ще варіант: "роZія це даун. Вічно"
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20.03.2022 20:33 Відповісти
Певна річ: зайва ж хромосома в них.
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20.03.2022 21:19 Відповісти
Саме так. Інші варіанти з зайвою хромосомою, окрім даунів, не є життєздатними. І, головне, за язика їх ніхто не смикав...
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20.03.2022 21:56 Відповісти
в ответ орки еще теснее сплотяца вокруг саурона
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20.03.2022 20:33 Відповісти
Це поки ще є що жерти...
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20.03.2022 20:40 Відповісти
Їм багато і не треба: щі (помиї по-нашому) та брага.
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20.03.2022 21:09 Відповісти
хрюssія:
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20.03.2022 21:09 Відповісти
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20.03.2022 21:16 Відповісти
Мифическая западная русофобия, о которой так долго говорили кремлевские пропагандоны, прям на глазах становится суровой реальностью
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20.03.2022 21:25 Відповісти
Rusoheitija (hate - na anglickom nenavidetj), s vašego pozvolenija.
Ibo fobija s latyni ce - bojaznj. A xto ee boitsia poimoiku to.
Nenavidet polsveta, eto tak.
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21.03.2022 02:35 Відповісти
А мне ещё понравилась специальная операция по десахаризации оркостана. Где в схватке не на жизнь а на х√й схлестываются пенсы возле тележек
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20.03.2022 21:54 Відповісти
Горите в аду кацапы
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21.03.2022 01:35 Відповісти
Фейк же. На цій обкладинці зображений автор крипти Ethereum Віталік Бутерін. Брати, давайте фільтрувати інформацію!
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21.03.2022 09:58 Відповісти
 
 