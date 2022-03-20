Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Російські окупаційні війська нанесли авіаудар населеним пунктам Коростенського району Житомирщини. Троє осіб отримали травми, пошкоджено 13 будівель.
Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"20 березня на Житомирщині, внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель. Попередньо травмовано троє людей.
Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель", - йдеться в повідомленні.
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Nepran Lagidnyi
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