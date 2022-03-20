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Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Російські окупаційні війська нанесли авіаудар населеним пунктам Коростенського району Житомирщини. Троє осіб отримали травми, пошкоджено 13 будівель.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"20 березня на Житомирщині, внаслідок авіаудару по населеним пунктам Коростенського району, сталося пошкодження 13 будівель. Попередньо травмовано троє людей.

Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: "Їжі просто немає, склади розбиті, магазини підірвані. Не уявляю, що люди там вже їдять", - очевидець гуманітарної катастрофи у Маріуполі. ВIДЕО

Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 01
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 02
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 03
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 04
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 05
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 06
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 07
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 08
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 09
Внаслідок авіаудару військ РФ по Житомирщині пошкоджено 13 будівель, травмовано три особи, - ДСНС 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Вбий москаля бо москаль прийде і вб'є твою родину, тому вбий москаля першим.
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20.03.2022 20:35 Відповісти
Цього не сталося б,якби ти вбив москаля.
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20.03.2022 20:40 Відповісти
Кожен хто не вбиває москаля,або нічого не робить,для нашої перемоги є посіпакою москаля-вбивці Українців.
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20.03.2022 20:42 Відповісти
Ураган - это не авиаудар .
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20.03.2022 20:51 Відповісти
 
 