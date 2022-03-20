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Танкіст Олександр Олійник загинув у бою під Черніговом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У боях з російськими окупантами під Черніговом загинув український танкіст Олександр Олійник.

Про це у Facebook повідомила директор музею Інтерпайп НТЗ Валентина Матова, інформує Цензор.НЕТ.

"У запеклих боях із російськими окупантами під Черніговом загинув прославлений танкіст, металург ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ Олександр Олійник", - йдеться в повідомленні.

З перших днів окупації Донбасу Олександр став на захист рідної країни. Пішов добровольцем у першу хвилю АТО, служив навідником-оператором, потім командиром танка у 93-й бригаді, пройшов Піски, Донецький аеропорт, Авдіївку, Ясинувату та інші багатостраждальні пункти вогняних сутичок із російськими окупантами.

Після демобілізації Олександр залишився служити за контрактом.

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Танкіст Олександр Олійник загинув у бою під Черніговом 01
Танкіст Олександр Олійник загинув у бою під Черніговом 02
Танкіст Олександр Олійник загинув у бою під Черніговом 03
Танкіст Олександр Олійник загинув у бою під Черніговом 04

Автор: Богдан Гуньковський
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