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У Подільському районі Києва - кілька потужних вибухів, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про вибухи в столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент,деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - зазначив мер. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент влучання ракети у багатоповерхівку у Києві. ВIДЕО камер спостереження

У Подільському районі Києва - кілька потужних вибухів, - Кличко 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+35
от твари...
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20.03.2022 23:36
+22
Асвабадітєлі ****... Будьте прокляті рашисти!
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20.03.2022 23:39
+21
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20.03.2022 23:43
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он и кацап и дятел и тролль тут таких целый вагон и тележка
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21.03.2022 00:01 Відповісти
вікна повставляти це не проблема, головне щоб без жертв
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20.03.2022 23:52 Відповісти
окна вставить в одной квартире и подьезде не проблема а вот в нескольких высотках или в целом районе это уже проблема да еще внутри квартир могут быть хрупкие вещи люстры вазы и так далее
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21.03.2022 00:04 Відповісти
Кстати, это хорошо что Россия палит уже Кинжалами по Киеву. Так как значит ничего другого нет. Так что это хороший знак.
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20.03.2022 23:52 Відповісти
хороший знак...?.если не в тебя попало?
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20.03.2022 23:56 Відповісти
Смотря кому. Тем, у кого это под домом ахнуло, явно не очень.
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20.03.2022 23:56 Відповісти
Это с точки зрения того что будет дальше.
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20.03.2022 23:57 Відповісти
Живым да. Мертвым уже пофигу.
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20.03.2022 23:59 Відповісти
Головне питання в кількості тих кинжалів. Я так розумію, вони коштують десятки млн доларів. Цікаво, скільки ї всього?
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21.03.2022 00:06 Відповісти
Аж в Дарницком районе было слышно этот взрыв (
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20.03.2022 23:55 Відповісти
Я в кінці Троєщини почув.
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21.03.2022 00:21 Відповісти
З великих торгових комплексів та магазинів які й так закриваються потрібно вивозити товари інакше все згорить.
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20.03.2022 23:56 Відповісти
Чим вдарили? Тим кінжалом? Їх же мало.
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20.03.2022 23:59 Відповісти
Мало, но есть.
Поскольку льотчеги аэрокосмических пепелацей уже сцутся летать, у кацапов в ход пошел последний дефицит.

Дальше им только говном плеваться останется.
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21.03.2022 00:01 Відповісти
Напевно хочуть психологічно залякати. Але тих 100 кінжалів Україну не зламають.
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21.03.2022 00:04 Відповісти
Саме так. Але цей поріг більшістю українців вже перейдено.

Тому в цих бомбардуваннях, як і в їхньому "наступі" немає вже здравого сенсу. Вони вже програли і війну, і свою срану Роісю. Просто до них це дійде ще через місяць-другий, бо вони тупі.

В них вже зараз складний вибір - або стояти в черзі за сахаром чи грошима, або йти во славу ***** помирати безкоштовно.
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21.03.2022 00:20 Відповісти
Але ж на вдаду будуть давити. Он вже кажуть, що НАТО нам непотрібне, а потрібна якась там гарантія безпеки, від окремих країн.
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21.03.2022 00:23 Відповісти
Схоже на іскандер, то балістичний удар.
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21.03.2022 00:02 Відповісти
Шла вторая неделя как у лаптей заканчивались искандеры и прочие кинжалы. Ох плять (
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21.03.2022 00:00 Відповісти
Ну так они уже кинжалами лупят. Это как бы многое значит.
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21.03.2022 00:01 Відповісти
Кличко, завези в Київ цигарки.
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21.03.2022 00:00 Відповісти
Орда сознательно уничтожает Украину. Вечная ненависть этих неполноценных к украинцам. Невиновных среди конченных московских тварей практически нет, те что против своего дебильного фюрера - статистическая погрешность.
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21.03.2022 00:02 Відповісти
Они просто пытаются не уменьшать темп. Это всё иллюзия, фейк.
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21.03.2022 00:06 Відповісти
Зверніть увагу - на Банкову жодного разу не прилітало ще...
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21.03.2022 00:03 Відповісти
там Ермак.
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21.03.2022 00:06 Відповісти
Правильно 👍🏼👍🏼👍🏼
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21.03.2022 00:08 Відповісти
Точно. Навіть на думку не прийшло.
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21.03.2022 00:08 Відповісти
Там добре пильнуюють наших можновладців 😠
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21.03.2022 00:07 Відповісти
Зрада для ватничків
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21.03.2022 00:07 Відповісти
Там сидят те кто путену хочет в глаза посмотреть и пойти на компромисы. По ВР кстати тоже не стрельнули. А ведь ***** постоянно твердит что там хунта и нацисты
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21.03.2022 00:11 Відповісти
Так *****. А кого там їм вбивати вночі?
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21.03.2022 00:23 Відповісти
Так банковая дальше

А вот эти объекты, которые пострадали, в основном на границе города что лавина, что этот

А дальше только ошмётки падали
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21.03.2022 00:31 Відповісти
а это что-то изменит? вот если в Кремль вовремя - таки да, изменит, практически гарантированно. потом всякие "разоблачения культа личности" "мы просто выполняли приказ" "мы поддались пропаганде" "мы просто делали свою работу" и т.п. как уже было.
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21.03.2022 00:41 Відповісти
Дврз мабуть то найбезпечніший район Києва зараз
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21.03.2022 00:05 Відповісти
Ога. Залізнодорожний вузол - дуже безпечне місце.

Для ракет немає безпечних місць.
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21.03.2022 00:24 Відповісти
котрий раз розумію ,або вони нас ,або ми їх, доки живі кацапи покою нам не буде.
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21.03.2022 00:07 Відповісти
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21.03.2022 00:09 Відповісти
Цю школоту слухати не треба , бо воно постійно несе якусь заспокійливу нісенітницю 😠
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21.03.2022 00:11 Відповісти
Це не школота, а представник, глашатай влади.
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21.03.2022 00:13 Відповісти
да это чудо в перьях арестович - простое трепло мудак и провокатор
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21.03.2022 00:13 Відповісти
Говорящая голова Офісу президента.
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21.03.2022 00:14 Відповісти
Цей "крємлєкрот" просто так підігрує окупантові: щойно воно щось каже - на наступний день стається якась фігня. Все продумано. Хіба не зрозуміло?
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21.03.2022 00:25 Відповісти
Залякують киян, хочуть, щоб столиця була напівпорожньою.

Нідаждьотісь! Сцуки! Ми вас голими руками будемо рвати на шматки!
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21.03.2022 00:09 Відповісти
так Киев и так полу-порожнiй - но сейчас кацапье просто увеличивает чек которые ихние поколение годами будут выплачивать украинцам - как германия после поражения во второй мировой
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21.03.2022 00:15 Відповісти
Александр Волков

Мне кажется, что Россия обстреливает ракетами киевские торговые центры из зависти. Потому что в наших ТЦ есть Макдональдсы, KFC, Zara, H&M и все остальное, а в их ТЦ только тульские пряники и белорусский трикотаж.

По-другому объяснить действия отмороженных военных преступников из РФ просто нельзя.
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21.03.2022 00:09 Відповісти
Тільки от, Леруа захерачили.
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21.03.2022 00:21 Відповісти
Як німці обстрілювали Лондон ракетами ФАУ, так орки обстрілюють зараз нас. Фашисти, одним словом.
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21.03.2022 00:24 Відповісти
на ракете/бомбе написано 742...что это значит?
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21.03.2022 00:23 Відповісти
Ти поряд летів чи в тебе феноменальний зір?
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21.03.2022 00:26 Відповісти
уже выложили фото ракеты, учите матчасть
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21.03.2022 00:29 Відповісти
Так поділися.
Дуже цікаво, шо за написи могли залишитисч після такого вибуху.
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21.03.2022 00:36 Відповісти
https://kiev.segodnya.ua/kiev/kother/v-podolskom-rayone-kieva-proizoshlo-neskolko-vzryvov-foto-video-1609870.html
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21.03.2022 14:52 Відповісти
нужно ставить ультиматум: каждая пущенная бомба -расстрел 10 кацапских пленных.
Хотя зная кацапов - их наверное ничего не остановит.
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21.03.2022 00:32 Відповісти
Та насрати їм на своїх полонених та вбитих. Їх сптсали в расход ще до вторгення в Україну.
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21.03.2022 00:37 Відповісти
а такие фото-видео прям онлайном никак не корректировка?
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21.03.2022 00:36 Відповісти
сначала ТЦ Лавина , теперь ТЦ р....
почему кацапы так точно и упорно стреляют по ТЦ ?
может стоит узнать хозяев этих ТЦ
может это проросийские политики которые кинули путина на бабки обещав мощную проросийскую партию в парламенте и мощное проросийское общественное мнение
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21.03.2022 01:17 Відповісти
А зачем они несколько дней назад уничтожали прицельно бассейны в разных городах? В Харькове по одному бассейну сначала прилетели ракеты, потом прилетел самолёт, скинул на обломки бомбы, через пару часов прилетел второй, скинул на обломки обломков ещё бомбу. Вот зачем? Это обычный самый бассейн.
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21.03.2022 01:27 Відповісти
хрен его знает , но такие тц как Лавина или Р.... стоят более 100 млн - и в украине не так много людей для которых 100 млн это не кретично

и эти люди которым принадлежат эти тц и другие , которые еще не обстреляны или сами депутаты или имеют своих представителей в парламенте

и теперь они начинают звонить в АП и намекать на быстрейшие переговоры и остановку боевых действий на любых условиях в обчен на долю в этих пока еще целых тц
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21.03.2022 01:44 Відповісти
Спроба додатково натиснути на "грошовиті мішки", щоб ті почали активніше їм підігрувати у здачі України - давили на зелю "дагаваріться з кремльом" і т. ін.
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21.03.2022 01:30 Відповісти
***** дуже потрібна гуманітарна катастрофа в Україні.
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21.03.2022 11:03 Відповісти
Для тих, хто гадає, що це було - інфа для роздумів (бо самому дуже цікаво).
Ця хрінь пролетіла над нашим домом (Вітряні). 5-поверховий будинок трусило, як при землетрусі (десь 3-4 бали, порівнюю з землетрусом, що був в Києві десь в кінці 80-х приблизно), потім пролунав вибух взриву (від нас приблизно кілометр, плюс/мінус). АЛЕ - на відміну від інших ракет (як вони летять і з яким звуком - за цю війну вже є сумний досвід), ця летіла абсолютно без звуку.
Тобто ще раз - дім почало трусити десь секунд 5, потім плавно перестало, потім пролунав вибух. Якщо це гіперзвукова "кинжал", я так розумію, все рівно повинен був бути звук, а тут - нічого...
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21.03.2022 01:39 Відповісти
У гіперзвукових і надзвукових звук приходить після ударної хвилі. А від її дії людина тимчасово глохне.
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21.03.2022 11:07 Відповісти
Ударна хвиля від проходження чи від вибуху? Хоча в любому випадку, ми не глохли, бо звук вибуху чув і потім відразу пішов в кімнату до своїх спитати відчували вони щось чи ні. Жінка лежала на дивані, сказала, що нічого не відчуала, син сидів за компом - він відчув теж саме.
Зараз думаю, що якщо звук і був, то дуже тихий, бо вікна були зачинені через смород (вчора ввечері ще смерділо від горіння свалки).
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21.03.2022 17:11 Відповісти
Виходячи з цього, таки "кінжал"
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21.03.2022 17:36 Відповісти
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