У Подільському районі Києва - кілька потужних вибухів, - Кличко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив інформацію про вибухи в столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Друзі! Кілька вибухів у Подільському районі столиці. Зокрема, з інформації на даний момент,деякі будинки та на території одного з торгових центрів. Рятувальники, медики і поліція вже на місці", - зазначив мер.
Момент удару ракетою в Києві кілька хвилин тому.— ЄвроМайдан (@EuroMaydan) March 20, 2022
За попередньою інформацією ракета вдарила по комерційним площам, але в найближчих будинках вибило скло. pic.twitter.com/aEE9psyipS
Топ коментарі
+35 Вася Шевченко f77d76ba
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+22 Бандерівець
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+21 ahuhu
показати весь коментар20.03.2022 23:43
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Будь ласка, зачекайте...
Поскольку льотчеги аэрокосмических пепелацей уже сцутся летать, у кацапов в ход пошел последний дефицит.
Дальше им только говном плеваться останется.
Тому в цих бомбардуваннях, як і в їхньому "наступі" немає вже здравого сенсу. Вони вже програли і війну, і свою срану Роісю. Просто до них це дійде ще через місяць-другий, бо вони тупі.
В них вже зараз складний вибір - або стояти в черзі за сахаром чи грошима, або йти во славу ***** помирати безкоштовно.
А вот эти объекты, которые пострадали, в основном на границе города что лавина, что этот
А дальше только ошмётки падали
Для ракет немає безпечних місць.
Нідаждьотісь! Сцуки! Ми вас голими руками будемо рвати на шматки!
Мне кажется, что Россия обстреливает ракетами киевские торговые центры из зависти. Потому что в наших ТЦ есть Макдональдсы, KFC, Zara, H&M и все остальное, а в их ТЦ только тульские пряники и белорусский трикотаж.
По-другому объяснить действия отмороженных военных преступников из РФ просто нельзя.
Дуже цікаво, шо за написи могли залишитисч після такого вибуху.
Хотя зная кацапов - их наверное ничего не остановит.
почему кацапы так точно и упорно стреляют по ТЦ ?
может стоит узнать хозяев этих ТЦ
может это проросийские политики которые кинули путина на бабки обещав мощную проросийскую партию в парламенте и мощное проросийское общественное мнение
и эти люди которым принадлежат эти тц и другие , которые еще не обстреляны или сами депутаты или имеют своих представителей в парламенте
и теперь они начинают звонить в АП и намекать на быстрейшие переговоры и остановку боевых действий на любых условиях в обчен на долю в этих пока еще целых тц
Ця хрінь пролетіла над нашим домом (Вітряні). 5-поверховий будинок трусило, як при землетрусі (десь 3-4 бали, порівнюю з землетрусом, що був в Києві десь в кінці 80-х приблизно), потім пролунав вибух взриву (від нас приблизно кілометр, плюс/мінус). АЛЕ - на відміну від інших ракет (як вони летять і з яким звуком - за цю війну вже є сумний досвід), ця летіла абсолютно без звуку.
Тобто ще раз - дім почало трусити десь секунд 5, потім плавно перестало, потім пролунав вибух. Якщо це гіперзвукова "кинжал", я так розумію, все рівно повинен був бути звук, а тут - нічого...
Зараз думаю, що якщо звук і був, то дуже тихий, бо вікна були зачинені через смород (вчора ввечері ще смерділо від горіння свалки).