Дві вантажівки окупантів з боєприпасами та провіантом ліквідовані на Чернігівщині. ФОТО

Українські воїни знищили дві вантажівки окупантів х боєприпасами та провіантом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОК "Північ".

" Не доїде до окупанта боєприпаси та провіант. Два "КамАЗи" - мінус. Сили спротиву Чернігівщини працюють", - відзначається у повідомленні.

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