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боєприпаси (1696) Чернігівщина (1310)

Дві вантажівки окупантів з боєприпасами та провіантом ліквідовані на Чернігівщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Українські воїни знищили дві вантажівки окупантів х боєприпасами та провіантом.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОК "Північ".

" Не доїде до окупанта боєприпаси та провіант. Два "КамАЗи" - мінус. Сили спротиву Чернігівщини працюють", - відзначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищено чергову порцію окупантів разом із технікою на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Дві вантажівки окупантів з боєприпасами та провіантом ліквідовані на Чернігівщині 01
Дві вантажівки окупантів з боєприпасами та провіантом ліквідовані на Чернігівщині 02
Дві вантажівки окупантів з боєприпасами та провіантом ліквідовані на Чернігівщині 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+30
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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21.03.2022 00:04
+15
не адмирала а каперанга зама ком чф по полит части комиссара уконтропунктили видать поехаль посмотреть что происходит дабы доложить и поднять дух ну и как водится оный дух из него выбили
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21.03.2022 00:09
+11
Згоріли уроди у своїх «маршрутках» 🥴
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21.03.2022 00:06
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21.03.2022 00:03 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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21.03.2022 00:04 Відповісти
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21.03.2022 00:06 Відповісти
Згоріли уроди у своїх «маршрутках» 🥴
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21.03.2022 00:06 Відповісти
Німці передавали, що якогось адмірала грохнули..
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21.03.2022 00:06 Відповісти
не адмирала а каперанга зама ком чф по полит части комиссара уконтропунктили видать поехаль посмотреть что происходит дабы доложить и поднять дух ну и как водится оный дух из него выбили
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21.03.2022 00:09 Відповісти
Писали,що зажмурили нібито під Маріком,де воно морпєхів вдохновляло на штурм.
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21.03.2022 00:19 Відповісти
Нехай тепер Кобздрна вдохновляє, на брудершафт.
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21.03.2022 00:51 Відповісти
Вогнева засада, мухами і шмелями **********. Для автотехніки саме то
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21.03.2022 00:06 Відповісти
Кацапы вечером останутся голодными 😎
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21.03.2022 00:06 Відповісти
Уже который день...
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21.03.2022 00:09 Відповісти
та наша Верещучка вже їх нагодувала, курва.
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21.03.2022 00:12 Відповісти
Если Верещук им не доставит гумконвой
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21.03.2022 00:19 Відповісти
У русни вроде с камазами и уралами уже тоже проблемы начались - нехватка. И водилы хотят шоб их приравняли по выплатам и наградам к летчикам-истребителям, у них рисков даже больше.)
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21.03.2022 00:08 Відповісти
Верблюди із Лівії у допомогу
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21.03.2022 00:09 Відповісти
Верблюдов еще в Белоруссии сожрут. Скоро будут на таджиках возить.
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21.03.2022 00:12 Відповісти
во мля сейчас не времена Миниха и Ласи драмадерию сюда русня пригнать решила ну персы прям времён киров там и прочих дариев
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21.03.2022 00:12 Відповісти
Рештки продпайків треба б зібрати чи знищити,щоб бродячі кацапи не натрапили.
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21.03.2022 00:08 Відповісти
ЗСУ работает, а верещучька кормит орков, заранее анонсируя захват гумконвоя орками...
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21.03.2022 00:09 Відповісти
Развешивать вдоль дорог без суда и следствия. С наёмниками так можно поступать
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21.03.2022 00:11 Відповісти
Ниче, им там верещук гумконвои шлёт с хавчиком

Шоб мальчики ж голодными спать не ложились...
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21.03.2022 00:11 Відповісти
ця курва як бачить штани,то себе не контролює. "хлопчики" на оккупантів,що дітей вбивають.!
Зараз гуманітаркою нагодувала "хлопчиків", щей людей у полон узяли, хоч цю дурепу попереджали.
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21.03.2022 00:16 Відповісти
А кто это сделал?
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21.03.2022 00:30 Відповісти
Да хз) Проводка загорелась)
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21.03.2022 02:13 Відповісти
просроченные сухпайки не доехали
это забота о желудках окупантов
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21.03.2022 07:17 Відповісти
 
 