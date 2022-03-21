Дві вантажівки окупантів з боєприпасами та провіантом ліквідовані на Чернігівщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Українські воїни знищили дві вантажівки окупантів х боєприпасами та провіантом.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОК "Північ".
" Не доїде до окупанта боєприпаси та провіант. Два "КамАЗи" - мінус. Сили спротиву Чернігівщини працюють", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+30 Влас Ракита
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+15 Шимус
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+11 Яукр
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Шоб мальчики ж голодными спать не ложились...
Зараз гуманітаркою нагодувала "хлопчиків", щей людей у полон узяли, хоч цю дурепу попереджали.
это забота о желудках окупантов