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Берлін (150) концерт (222)

У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

берлін

У неділю біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна пройшов благодійний концерт на підтримку України в її боротьбі проти російського агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Поліція нарахувала щонайменше 15 тисяч людей на концерті, але по факту було набагато більше.

Самих правоохоронців було 900.

У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України 01

Фото: Joerg Carstensen/dpa

Перед присутніми виступала дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко.

"Те, що зараз відбувається з моєю країною, жахливо", - сказала Кличко, підкресливши, що світ має об’єднатися за мир в Україні. Вона представила на концерті нову пісню "Кращі дні".

У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України 02

Фото: Joerg Carstensen/dpa

Також у концерті взяли участь відомі німецькі виконавці. Міністр культури Німеччини Клаудія Рот висловила впевненість, що "музика може подолати всі кордони та об’єднати людей".

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Крім того, у Гамбурзі відбулися дві проукраїнські демонстрації, участь у яких, за даними NDR, взяли понад 5 тисяч людей, які протестували проти розв'язаної Росією війни.
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Топ коментарі
+6
Не скажи. Контрпропаганда должна работать.
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21.03.2022 00:18
+4
Послушайте, самое хреновое, что сейчас может случиться, это спуск на тормозах со стороны Запада. И чтобы этого не случилось, нужно постоянно напоминать о себе, всеми возможными способами, в тч концернтами.
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21.03.2022 00:47
+3
У немчуры оружия нет. 500 "стрел", что передали - это те, которые не сгнили. Бундестаг решил закупить нового оружия для Украины у немецких производителей. Мин эконом развития Хабек сегодня договорился с Катаром о замещении российского газа. На концерте, как написали ниже, было собрано 11 млн. евро для Украины.

Да, этого недостаточно. Но не концертами едиными.
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21.03.2022 00:54
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Та пішли ви нахєр зі своїми концертами.
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21.03.2022 00:16 Відповісти
Не скажи. Контрпропаганда должна работать.
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21.03.2022 00:18 Відповісти
Німчура зброю зажала, концертами нас втішає.
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21.03.2022 00:28 Відповісти
У немчуры оружия нет. 500 "стрел", что передали - это те, которые не сгнили. Бундестаг решил закупить нового оружия для Украины у немецких производителей. Мин эконом развития Хабек сегодня договорился с Катаром о замещении российского газа. На концерте, как написали ниже, было собрано 11 млн. евро для Украины.

Да, этого недостаточно. Но не концертами едиными.
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21.03.2022 00:54 Відповісти
Да было грандиозно..Это было благотворительное мероприятие против войны в Украине на котором в 22 вечера было собрано почти 11 миллионов евро для Украины..Было очень много интервью ,так же с беженцами ,и показывали так же фото из разрушенной Украины..Не часто услышишь украинские песни у Бранденбургских ворот..Недавно меня спросило здесь»как немцы относятся к войне в Украине»,думаю «то»что сегодня там происходило -впечатляющий ответ..
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21.03.2022 00:28 Відповісти
Концерт? Отлично. Осталось только лунапарк привезти и карнавал устроить.
Олин большой цирк!!!
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21.03.2022 00:38 Відповісти
Послушайте, самое хреновое, что сейчас может случиться, это спуск на тормозах со стороны Запада. И чтобы этого не случилось, нужно постоянно напоминать о себе, всеми возможными способами, в тч концернтами.
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21.03.2022 00:47 Відповісти
Ирония в том, что немцы, хорошо проведя время на концерте, с чувством, что они сделали что-то важное, вернутся в свои теплые квартиры, отапливаемые кровавым газом и нефтью. В конце месяца они заплатят ща коммунальные и десятки миллиардов евро пойдут х*йлу для поддержки его убийств.
Не концерты надо устраивать , а требовать перестать спонсировать террористов.
Ах да, в квартирах холоднее станет? Коммуналка подорожает? Средняя немецкая семья один раз в неделю в ресторан сходить не сможет? Температура в комнате будет на 2 градуса меньше?
Сколько из тех, кто был на концерте, готовы выставить такие требования?
То-то!
Поэтому и происходит подмена понятий, когда концертами пытаются избежать неприятных решений
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21.03.2022 01:33 Відповісти
Коммуналка подорожает и без протестов. Собственно, уже дорожает. Что касается требований перестать спонсировать, то митинги никто не отменял и, насколько я вижу, они продолжают проводятся везде.
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21.03.2022 11:48 Відповісти
Есть требования прекратить войну. Поделания мира

Про спонсирование на митингах тишина... Своя рубашка ближе...
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21.03.2022 13:18 Відповісти
https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10159352005197572
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21.03.2022 00:40 Відповісти
Пиво и сосиски были?
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21.03.2022 00:41 Відповісти
Вражає кількість "ура-патріотодебілів"
Ви чекаєте що німецькі громадяни мають колонами йти нах остен, бо самі українці 30 років обіймалися з тайожнимі братямі зомість того щоб як інші розумні сусіди рухатися до Європи?
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21.03.2022 00:49 Відповісти
З тайожнимі браттями обіймали саме німецькі громадяни починаючи з перших осіб держави. Фрау штазі зробила все, щоб нас не взяли у НАТО, а хєр шрьодер взагалі на зарплаті у ***** був.
Канадський корабль, йди нафій.
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21.03.2022 00:55 Відповісти
Такі концерти формують суспільну думку у денацифікованої німчури.
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21.03.2022 07:31 Відповісти
эхх...
слабый ответ был на захват крыма
теперь приходится "работать над ошибками"
только у ес экономические потери, а у украинцев люди гибнут и страну бомбят
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21.03.2022 08:29 Відповісти
В польському Лодзі також був концерт, котрий є підкріплений грандіозною щирістю і допомогою, добре би було і про таке розповідати, бо для більшості німців ми є лише причиною порушення їхнього комфорту.
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21.03.2022 10:54 Відповісти
 
 