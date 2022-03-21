У Берліні відбувся благодійний концерт на підтримку України. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У неділю біля Бранденбурзьких воріт у центрі Берліна пройшов благодійний концерт на підтримку України в її боротьбі проти російського агресора.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.
Поліція нарахувала щонайменше 15 тисяч людей на концерті, але по факту було набагато більше.
Самих правоохоронців було 900.
Фото: Joerg Carstensen/dpa
Перед присутніми виступала дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Кличко.
"Те, що зараз відбувається з моєю країною, жахливо", - сказала Кличко, підкресливши, що світ має об’єднатися за мир в Україні. Вона представила на концерті нову пісню "Кращі дні".
Фото: Joerg Carstensen/dpa
Також у концерті взяли участь відомі німецькі виконавці. Міністр культури Німеччини Клаудія Рот висловила впевненість, що "музика може подолати всі кордони та об’єднати людей".
Крім того, у Гамбурзі відбулися дві проукраїнські демонстрації, участь у яких, за даними NDR, взяли понад 5 тисяч людей, які протестували проти розв'язаної Росією війни.
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Да, этого недостаточно. Но не концертами едиными.
Олин большой цирк!!!
Не концерты надо устраивать , а требовать перестать спонсировать террористов.
Ах да, в квартирах холоднее станет? Коммуналка подорожает? Средняя немецкая семья один раз в неделю в ресторан сходить не сможет? Температура в комнате будет на 2 градуса меньше?
Сколько из тех, кто был на концерте, готовы выставить такие требования?
То-то!
Поэтому и происходит подмена понятий, когда концертами пытаются избежать неприятных решений
Про спонсирование на митингах тишина... Своя рубашка ближе...
Ви чекаєте що німецькі громадяни мають колонами йти нах остен, бо самі українці 30 років обіймалися з тайожнимі братямі зомість того щоб як інші розумні сусіди рухатися до Європи?
Канадський корабль, йди нафій.
слабый ответ был на захват крыма
теперь приходится "работать над ошибками"
только у ес экономические потери, а у украинцев люди гибнут и страну бомбят