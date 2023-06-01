Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок обстрілу військами РФ у Києві зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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"20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці.



Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. Ліквідація пожежі триває.



На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 37 чол. особового складу. Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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