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Наслідки обстрілу Києва військами РФ: Зайнявся ТРЦ та автомобілі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок обстрілу військами РФ у Києві зайнялися торгівельний центр та автомобілі на парковці.
Про це у Telegram повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці.
Рятувальники, які прибули на місце встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілись автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торгового центру. Ліквідація пожежі триває.
На місці задіяно 8 од. пожежної техніки та 37 чол. особового складу. Інформація щодо ймовірних загиблих та потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Green sheet
показати весь коментар21.03.2022 01:10
+28 Олег Смуток 8713be8e
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+18 Diana Bondarenko
показати весь коментар21.03.2022 01:05
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Будь ласка, зачекайте...
Усі ракетні програми були саботовані кротами із оточення Зеленського - найдальше що може вдарити по паРаші - це ще радянська "Точка У" (б'є до 120 км)...
Продвинутые ракеты наверняка принимают координаты, которые несложно скопировать правым кликом просто из гугл мап (еще вариант - список координат актуальных целей, который шпиёны заранее заготовили используя более точные жпс приемники).
Хз... имхо в случае ракет - без разницы...
Причем сначала тряхнуло, а потом только звук взрыва услышали.
ненавижу свинособак.
сейчас орки безнаказанно четвёртую неделю - бомбят города Украины..
может пора демилитаризацию сделать российским фашистам на расии, с целью предотвращения массовых убийств и разрушений жилых домов, который называется геноцидом.. ведь наши военные знают откуда стреляют..
безнаказанность орков порождает ещё большие преступления орков..
с целью защиты гражданского населения, наши военные должны что то предпринять..
только не переговоры, на которые потом - орки накакают по русской традиции..
Единственная защита тогда будет это угрозы ядерным оружием.
Даже жаль рашистов, что они попали в такую тупиковую ситуацию и как пойманный зверь сами себе отгрызают ногу, только ампутация путинизма их вылечит.
Даже Путина жаль - этого обколотого стероидами наркомана - его не вылечить даже лоботомией, только кулей у лоб, а максимальная гуманность это передоз стероидными наркотиками, чтобы он совсем с катушек слетел - откусил бы у себя язык от ярости и удавился им)))
Это максимальное милосердие к рашистам)
Только полное истребление.