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Пошкоджено російський ЗРК "Тор М1". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські сапери завадили планам військ РФ доправити до місця призначення ЗРК "Тор М1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати, куди мав - якісь дірки на дорозі))Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать...", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+46 Тетяна Тать
показати весь коментар21.03.2022 10:50
+42 константен
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+35 константен
показати весь коментар21.03.2022 10:59
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красівоє - сил нема
мінус 15 млн баксів із бюджету країни-террориста.
а раша тв говорит что ничего не пролетит мимо них