Пошкоджено російський ЗРК "Тор М1". ФОТО

Українські сапери завадили планам військ РФ доправити до місця призначення ЗРК "Тор М1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати, куди мав - якісь дірки на дорозі))Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать...", - йдеться у повідомленні.

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