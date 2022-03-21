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Пошкоджено російський ЗРК "Тор М1". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські сапери завадили планам військ РФ доправити до місця призначення ЗРК "Тор М1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Російський ЗРК "Тор М1" не зміг доїхати, куди мав - якісь дірки на дорозі))Хто б це міг зробити? Українські сапери сором'язливо мовчать...", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено російський ЗРК Тор М1 01

Також читайте: ЗСУ захопили російський буксирувальник: тепер він тягатиме захоплену техніку РФ. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
гусінічка розмоталася...

красівоє - сил нема
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21.03.2022 10:50
+42
Вчора на Луганщині, особовим складом ССО було виявлено та знезкоджено ворожу Розвід групу. Склад ворожої РГ - 8 осіб, з них: знищено - 5 осіб; затримано - 3 особи (2 особи від отриманих ран померли).

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21.03.2022 10:58
+35
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21.03.2022 10:59
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гусінічка розмоталася...

красівоє - сил нема
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21.03.2022 10:50 Відповісти
kabina javno v kosmos atpravilas
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21.03.2022 10:51 Відповісти
Та не соромтеся,хлопці,чого там.
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21.03.2022 10:51 Відповісти
На цв'ях наїхали
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21.03.2022 10:53 Відповісти
Посрав болтами.
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21.03.2022 10:53 Відповісти
точка О
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21.03.2022 10:53 Відповісти
прикольно попали в кабину - экипаж на атомы.
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21.03.2022 10:55 Відповісти
После войны Украина станет мировым лидером по экспорту металлолома.
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21.03.2022 10:55 Відповісти
Колесо спустило.
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21.03.2022 10:55 Відповісти
Всі у путінський рай
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21.03.2022 10:55 Відповісти
В России московский аэропорт Шереметьево отправил в простой до 7000 сотрудников (около 40% персонала) из-за «критического» снижения пассажиропотока на фоне санкций против российской авиаотрасли.
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21.03.2022 10:57 Відповісти
Вчора на Луганщині, особовим складом ССО було виявлено та знезкоджено ворожу Розвід групу. Склад ворожої РГ - 8 осіб, з них: знищено - 5 осіб; затримано - 3 особи (2 особи від отриманих ран померли).

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21.03.2022 10:58 Відповісти
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21.03.2022 10:59 Відповісти
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21.03.2022 10:59 Відповісти
...затримано - 3 особи (2 особи від отриманих ран померли). Не спасли терров. Но боролись за их жизнь до последнего, надеюсь
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21.03.2022 11:01 Відповісти
Маю надію, що не здохший здійснить прикру помилку, та спробує втекти прямиком до пекла!
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21.03.2022 11:21 Відповісти
А перед пеклом выбить у него с пристрастием всю инфу о разведдеятельности орков
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21.03.2022 11:32 Відповісти
Тепер його чорти в Пеклі питають, якого хріна він робив в Україні.
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21.03.2022 11:01 Відповісти
Фотки пленных надо давать в фас и профиль , чтобы можно было в дальнейшем их индефицировать на каких то курортах Египта и *******
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21.03.2022 11:12 Відповісти
Які ще курорти Єгипту? Для них ще років 30 це буде, як згадка про "золоті часи".
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21.03.2022 12:31 Відповісти
реально зомбак. такое ощущения, чтой сейчас встанет и пойдет
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21.03.2022 11:16 Відповісти
Для допиту досить одного.
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21.03.2022 12:30 Відповісти
А якщо лавку поставити вертикально, то вийде класна шибениця.
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21.03.2022 13:01 Відповісти
Був тор, а став тортик🥴
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21.03.2022 11:00 Відповісти
"Пошкоджено"?? Раз#бано нахер!
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21.03.2022 11:02 Відповісти
Ось так хлопці треба робити, заздалегідь, доки не доїхали. Мінувати залізниці, винищувати тиловиків.
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21.03.2022 11:03 Відповісти
********* ни разу не нападали
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21.03.2022 11:04 Відповісти
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21.03.2022 11:05 Відповісти
Пошкоджено російський ЗРК "Тор М1"

мінус 15 млн баксів із бюджету країни-террориста.
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21.03.2022 11:07 Відповісти
там че сухпаех лежит?))
а раша тв говорит что ничего не пролетит мимо них
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21.03.2022 11:08 Відповісти
 
 