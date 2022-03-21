В Мелітополі російські окупанти викрали чотирьох журналістів. ФОТО

В Мелітополі окупанти викрали видавця Михайла Кумока і ще кілька журналістів.

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомила його донька Тетяна Кумок, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці окупанти викрали тата. Кумока Михайла Володимировича. Розповім подробиці. Михайло Кумок, до виходу на пенсію був у складі керівників МВ – холдингу. А МВ – це міська газета, сайт і, найголовніше, друкарня, - написала Тетяна Кумок. - При засиллі ворожої пропаганди, яку активно насаджували окупанти з моменту появи в місті, було очікувано, що на журналістів та співробітників чинитимуть тиск. І сьогодні це сталося".

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Тетяна Кумок повідомила, що додому до журналістів Юлії Ольховської та Любові Чайки, видавця Михайла Кумока, а також випускового редактора газети "Мелітопольські відомості" Євгенії Борян прийшли озброєні люди, забрали їх і відвезли невідомому напрямку.

"Ймовірно, окупанти намагаються домогтися співпраці. Поки що ніхто з викрадених на зв'язок не виходив. Немає жодного зв'язку з мамою.

Під будинком батьків стоїть машина окупантів", - додала вона.



