УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16760 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 652 13
обстріл (21024) Запорізька область (2560) Кам'янське (9)

Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

20 березня віська РФ протягом 2 годин обстрілювали населений пункт, де знаходяться мирні мешканці.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ

Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці 01

Також читайте: На Запорізькому напрямку знищено російський вертоліт Ка-52, - Генштаб ЗСУ


Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці 02
Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці 03

20 березня 2022 року російські окупанти протягом двох годин обстрілювали населений пункт. Ворог застосував по селу, де продовжують мешкати люди, "Гради", міномети, системно обстрілював з САУ та танку. Знищено декілька будівель, інші – у вогні.

"Російські злочинці цього разу навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання, - розповів командир взводу на псевдо "Оскар". – Без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється. Людство стало свідком чергового кричущого порушення Міжнародного гуманітарного права. Історія нищення села Кам’янське ляже ще одним томом до Гаазького трибуналу, де судитимуть російських злочинців", - зазначають у Запорізькій ОВА.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+11
Не вбив кацапа, - день прожитий марно,
Їх знищувати маємо щодня,
Й душа радіє, - як палає гарно
В підбитих танках смажена русня.
показати весь коментар
21.03.2022 11:46
+5
У них намного больше вооружения и систем ПВО, нет у нас ракет такой дальности и самолет туда не долетит, собьют. Поэтому они и напали на Украину, так как она слабее. Это же не с НАТО воевать. Трусливые мрази...
показати весь коментар
21.03.2022 12:00
+4
Потому что ракетную программу, которую начали развивать порох и пастор, зеленский закатал в асфальт
показати весь коментар
21.03.2022 11:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не вбив кацапа, - день прожитий марно,
Їх знищувати маємо щодня,
Й душа радіє, - як палає гарно
В підбитих танках смажена русня.
показати весь коментар
21.03.2022 11:46 Відповісти
Хто обізнаний, прошу пояснити, чому ми не можемо завдати ракетно-бомбових ударів по кацапських містах. курськ, белгород, ростов. Да, і до речі, миротворці будут тільки заважати нищіти кацапських тварюк. Московія має бути зруйнована, а кацапи мусять бути добривом. ВСІ ДО ОДНОГО. Ї великі і малі. ВСІ !!!
показати весь коментар
21.03.2022 11:51 Відповісти
ми свої не можемо захистити
бо нічим
є правда варіант -набудувати деревянних катапульт і асвальтом кидатися
показати весь коментар
21.03.2022 11:55 Відповісти
Ви вже запитували, досить.

Це військова таємниця.
показати весь коментар
21.03.2022 11:56 Відповісти
Потому что ракетную программу, которую начали развивать порох и пастор, зеленский закатал в асфальт
показати весь коментар
21.03.2022 11:58 Відповісти
Наразі війна , а не передвиборча агітація, -схаменіться!!
показати весь коментар
21.03.2022 12:36 Відповісти
У них намного больше вооружения и систем ПВО, нет у нас ракет такой дальности и самолет туда не долетит, собьют. Поэтому они и напали на Украину, так как она слабее. Это же не с НАТО воевать. Трусливые мрази...
показати весь коментар
21.03.2022 12:00 Відповісти
пво там стоит
могут сбить
плюс сразу появится повод для всеобщей мобилизации
будут уже вопить что подобно гитлеру напали на роSSеюшку

пока приходится обтиваться
уничтожать тех кто тут, а их все еще не мало
на юге тем более
показати весь коментар
21.03.2022 12:04 Відповісти
мы то можем точками У ударить, но! мы дадим повод ***** объявить войну, военное положение и полную мобилизацию! этого нельзя делать! покажут по ТВ биомассе что мы бомбанули Воронеж, и они сейчас если не хотят уже многие к нам идти воевать, то потом массово пойдут родину защищать... как то так
показати весь коментар
21.03.2022 13:28 Відповісти
чому не евакуюють людей на фронтирі? ... на півдні якийсь зашквар абсолютному у всьому ...

туді вже давно підішли орки - це означає тому селу вже ******* ... вивозьте людей та мінуйте все що можна, перед ним, а в ньому окопуйтесь ...
показати весь коментар
21.03.2022 12:05 Відповісти
почему этих тварей не уничтожили, должен быть эффект выжженой пустыни - ни техники, ни самих тварей и никаких документов не надо показывать - их на раше уже вычеркнули...
показати весь коментар
21.03.2022 12:07 Відповісти
 
 