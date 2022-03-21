Окупанти протягом 2 годин навмання обстрілювали Кам’янське, що на Запоріжжі. Постраждали мирні мешканці. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
20 березня віська РФ протягом 2 годин обстрілювали населений пункт, де знаходяться мирні мешканці.
Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації, інформує Цензор.НЕТ
20 березня 2022 року російські окупанти протягом двох годин обстрілювали населений пункт. Ворог застосував по селу, де продовжують мешкати люди, "Гради", міномети, системно обстрілював з САУ та танку. Знищено декілька будівель, інші – у вогні.
"Російські злочинці цього разу навіть не застосовували безпілотник, а провели масований обстріл навмання, - розповів командир взводу на псевдо "Оскар". – Без даху над головою залишились чимало людей. Кількість постраждалих уточнюється. Людство стало свідком чергового кричущого порушення Міжнародного гуманітарного права. Історія нищення села Кам’янське ляже ще одним томом до Гаазького трибуналу, де судитимуть російських злочинців", - зазначають у Запорізькій ОВА.
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Їх знищувати маємо щодня,
Й душа радіє, - як палає гарно
В підбитих танках смажена русня.
бо нічим
є правда варіант -набудувати деревянних катапульт і асвальтом кидатися
Це військова таємниця.
могут сбить
плюс сразу появится повод для всеобщей мобилизации
будут уже вопить что подобно гитлеру напали на роSSеюшку
пока приходится обтиваться
уничтожать тех кто тут, а их все еще не мало
на юге тем более
туді вже давно підішли орки - це означає тому селу вже ******* ... вивозьте людей та мінуйте все що можна, перед ним, а в ньому окопуйтесь ...