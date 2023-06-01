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Пожежу в ТРЦ у Подільському районі Києва ліквідовано. 8 осіб загинуло, 1 - травмовано, - ДСНС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 11:40 пожежу в торговельному центрі у Подільському районі, яка виникла 20 березня внаслідок обстрілу, ліквідовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, загинуло 8 осіб та 1 особа травмована.
Роботи тривають, від ДСНС залучено 28 осіб та 2 од. техніки.
Топ коментарі
+4 Claudia Smith
показати весь коментар21.03.2022 12:28
+2 atv1204 atv
показати весь коментар21.03.2022 12:24
+1 константен
показати весь коментар21.03.2022 12:20
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Слава ВСУ ! Сикорский- киевлянин.
кабаеву плевать на чужие жизни, но оно очень боится за безопасность своих козявок личинок от путаны кабаевой..
общество должно заклеймить и затравить нелюдей кабаевых.. сейчас путана кабаева обитает на роскошных виллах в Европе, в то время, как украинские дети погибают под бомбежками..