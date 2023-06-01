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Пожежу в ТРЦ у Подільському районі Києва ліквідовано. 8 осіб загинуло, 1 - травмовано, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станом на 11:40 пожежу в торговельному центрі у Подільському районі, яка виникла 20 березня внаслідок обстрілу, ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, загинуло 8 осіб та 1 особа травмована.

Роботи тривають, від ДСНС залучено 28 осіб та 2 од. техніки.

Пожежу в ТРЦ у Подільському районі Києва ліквідовано. 8 осіб загинуло, 1 - травмовано, - ДСНС 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
і оце ж пишуть, що цілились туди, бо в мережі було відео з нашим ППО, яке десь там стріляло. ну от не тупий народ, викладати такі матеріали?????
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21.03.2022 12:28
+2
орки кабаева нагло и цинично обстреливают мирные города Украины, потому что уверены, что война на их территорию не перекинется..
кабаеву плевать на чужие жизни, но оно очень боится за безопасность своих козявок личинок от путаны кабаевой..
общество должно заклеймить и затравить нелюдей кабаевых.. сейчас путана кабаева обитает на роскошных виллах в Европе, в то время, как украинские дети погибают под бомбежками..
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21.03.2022 12:24
+1
https://t.me/military_az/14974


---------------------------
Слава ВСУ ! Сикорский- киевлянин.
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21.03.2022 12:20
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https://t.me/military_az/14974


---------------------------
Слава ВСУ ! Сикорский- киевлянин.
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21.03.2022 12:20 Відповісти
Ссылка будет? Или Вы предлагаете Вам поверить на слово? Если Вы правы- подпишем договор. А только что зарегистрировавшийся фуйне веры давно уже нет
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21.03.2022 12:44 Відповісти
Не увидел...дайте точное время, пожалуйста.
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21.03.2022 13:19 Відповісти
орки кабаева нагло и цинично обстреливают мирные города Украины, потому что уверены, что война на их территорию не перекинется..
кабаеву плевать на чужие жизни, но оно очень боится за безопасность своих козявок личинок от путаны кабаевой..
общество должно заклеймить и затравить нелюдей кабаевых.. сейчас путана кабаева обитает на роскошных виллах в Европе, в то время, как украинские дети погибают под бомбежками..
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21.03.2022 12:24 Відповісти
і оце ж пишуть, що цілились туди, бо в мережі було відео з нашим ППО, яке десь там стріляло. ну от не тупий народ, викладати такі матеріали?????
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21.03.2022 12:28 Відповісти
Вони орки, думаєш не будуть викладувати відео, то вони не будуть стріляти ? Плутаєш причину і наслідки, бойові машини в Києві тому, що стріляють, а не тому стріляють, що бойові машини в Києві.
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21.03.2022 15:51 Відповісти
 
 