Пожежу в ТРЦ у Подільському районі Києва ліквідовано. 8 осіб загинуло, 1 - травмовано, - ДСНС. ФОТО

Станом на 11:40 пожежу в торговельному центрі у Подільському районі, яка виникла 20 березня внаслідок обстрілу, ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, загинуло 8 осіб та 1 особа травмована.

Роботи тривають, від ДСНС залучено 28 осіб та 2 од. техніки.