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Захоплено ворожу 2С19 "МСТА-С" із боєкомплектом на Сіверщині. Ще одна ідентична одиниця знищена в бою, - ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України захопили трофейний екземпляр російської 2С19 "МСТА-С" із боєкомплектом. Ще одна одиниця знищена в бою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

"Автопарк сил спротиву Сіверщини поповнився новим екземпляром ворожої техніки - 2С19 "МСТА-С" із боєкомплектом. Ще одна така ж одиниця знищена в бою", - йдеться у повідомленні.

Захоплено ворожу 2С19 МСТА-С із боєкомплектом на Сіверщині. Ще одна ідентична одиниця знищена в бою, - ОК Північ 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+29
Слава Україні! - Героям Слава!
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21.03.2022 12:51
+19
Трофейных скоро будет больше, чем в ВСУ до войны. Молодцом.
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21.03.2022 12:52
+19
ВСУ продолжает доукомплектовываться.
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21.03.2022 12:54
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21.03.2022 12:51 Відповісти
На фото тінь привида ?
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21.03.2022 12:52 Відповісти
Мабуть кадри 18+ тому замалювали
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21.03.2022 12:55 Відповісти
Ні, жива людина
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21.03.2022 12:56 Відповісти
На танку залишилась кіптява від згорілого бурята.
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21.03.2022 12:58 Відповісти
Таки да, замазали нашого військовослужбовця)
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21.03.2022 12:55 Відповісти
Трофейных скоро будет больше, чем в ВСУ до войны. Молодцом.
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21.03.2022 12:52 Відповісти
Міста - ************ самоходка рашки

Буде цікаво для наших конструкторів
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21.03.2022 13:14 Відповісти
Мста-С образца 1989 года. Ничего нового в ней нет. В империи новее только САУ Коалиция, в тех же количествах, что и пресловутая Армата ( для парадов).
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21.03.2022 13:17 Відповісти
То це ж наші і проектували , поки кацапські по курілках сиділи і бухали
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21.03.2022 14:17 Відповісти
В хозяйстве пригодится .
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21.03.2022 12:53 Відповісти
ВСУ продолжает доукомплектовываться.
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21.03.2022 12:54 Відповісти
В хазяйстві знадобиться.
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21.03.2022 12:55 Відповісти
Такою штукою мабуть гарно полонених кацапів чавити : кішки, бебехи, гівно з голови, краса ! 👍
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21.03.2022 13:00 Відповісти
у кацапів їх всього 450 (по їхнім хотелкам) - 2 залишилось 448. добре дуже добре.
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21.03.2022 13:12 Відповісти
Люди кажуть , що бачили вже камази з замальованими знаками фашистів жовтим , досить оперативно техніка орків вже тягає озброєння воїнам світла
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21.03.2022 13:43 Відповісти
Мастерский выстрел из "Стугны". Дистанция - 4,5 км.
https://twitter.com/i/status/1505816009827049477
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21.03.2022 13:55 Відповісти
 
 