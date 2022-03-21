УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16101 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
4 157 4
армія РФ (13463) війна (56332) обстріл (21024) Авдіївка (2044) Кириленко Павло (866)

Російська авіація та артилерія обстрілює Авдіївку. 1 людина загинула, двоє поранені, - Кириленко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Авдіївка та її околиці зазнали удару російської авіації та артилерії.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За оперативною інформацією, наразі відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених цивільних.

Пошкодження або пожежі внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані за 15 адресами.

Крім того, Кириленко уточнив, що обстріл триває.

Російська авіація та артилерія обстрілює Авдіївку. 1 людина загинула, двоє поранені, - Кириленко 01
Російська авіація та артилерія обстрілює Авдіївку. 1 людина загинула, двоє поранені, - Кириленко 02
Російська авіація та артилерія обстрілює Авдіївку. 1 людина загинула, двоє поранені, - Кириленко 03
Російська авіація та артилерія обстрілює Авдіївку. 1 людина загинула, двоє поранені, - Кириленко 04
Російська авіація та артилерія обстрілює Авдіївку. 1 людина загинула, двоє поранені, - Кириленко 05
Російська авіація та артилерія обстрілює Авдіївку. 1 людина загинула, двоє поранені, - Кириленко 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли дев'ятиповерхівку, крамницю та адмінбудівлю у Авдіївці: Загинули дві особи, троє дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шакали
показати весь коментар
21.03.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
21.03.2022 14:20 Відповісти
Почитав коментарии , создаётся впечатление , что там пво вообще нет , самолёты и вертолёты летают в больших колличествах , постоянно и по долгу . Главное Киев , а остальное - не Украина ?
показати весь коментар
21.03.2022 14:50 Відповісти
****і розбили хостел де я жив у відрядженні.
Едика мийка. От під*ри.
показати весь коментар
21.03.2022 15:33 Відповісти
 
 