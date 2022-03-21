Російська авіація та артилерія обстрілює Авдіївку. 1 людина загинула, двоє поранені, - Кириленко. ФОТО

Авдіївка та її околиці зазнали удару російської авіації та артилерії.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За оперативною інформацією, наразі відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених цивільних.

Пошкодження або пожежі внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані за 15 адресами.

Крім того, Кириленко уточнив, що обстріл триває.













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