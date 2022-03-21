Від російського снаряду у Харкові загинув 95-річний Борис Романченко, який пройшов 4 нацистські концтабори. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час російського бомбардування Харкова загинув 95-річний Борис Романченко, котрий пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен.
Як інформує Цензор.НЕТ, про загибель чоловіка повідомляє адміністрація меморіального комплексу "Бухенвальд".
Смерть літнього чоловіка підтвердила його онука. До будинку, де ховався віце-президент Міжнародного комітету колишніх в'язнів Бухенвальда, влучив російський снаряд. Пенсіонер загинув минулої п'ятниці.
Топ коментарі
+58 ВІКТОР 426d266c
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+45 Vladimir Vdovichenko
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+39 Чайка Київ
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.. вообще страшно пройти столько страданий мук кругов ада концлагерей выжить прожить...и на закате жизни увидеть кровавые бомбежки убийства гибель людей ...и от кого?! от России и погибнуть от ее же снаряда... такое вряд ли пришло бы в голову фантастам альтернативных фантастических романов сюрреализма или автору романов Скотный двор и 1984 -Оруэлла ....
Русне хоть сцы в глаза... Короче валить их надо вместе с их соловьями, так надёжнее.
Рашисти, ваші діти, онуки, правнуки з покоління в покоління будуть платити за ваші ублюдочні злочини.
Чи чи багаторазові прокльони десятків міліоннів людей ( а може і сотень міліонів - не тільки українці вас проклинають !!! ) - не більші від простої "абсолютної ненависті"
Це просто ненависть - ви і ваші нащадки - прокляті !
Земля пухом нашому герою Українцю.