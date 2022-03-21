Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині. ФОТОрепортаж

Нещодавно прикордонники на Луганщині виявили та затримали чоловіка, який намагався здійснити диверсію на мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як повідомляється, після чого прикордонники спільно з представниками СБУ здійснили обшук місця проживання диверсанта. У чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордів шнур, набої та гранати з маркуванням РФ.

Затриманого передано Національній поліції України, його особа та склад правопорушення з’ясовуються.











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