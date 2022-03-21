УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14532 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
10 318 10
війна (56332) Держприкордонслужба (4335) Луганщина (4416) диверсія (275)

Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нещодавно прикордонники на Луганщині виявили та затримали чоловіка, який намагався здійснити диверсію на мосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як повідомляється, після чого прикордонники спільно з представниками СБУ здійснили обшук місця проживання диверсанта. У чоловіка виявили велику кількість вибухівки, бікфордів шнур, набої та гранати з маркуванням РФ.

Затриманого передано Національній поліції України, його особа та склад правопорушення з’ясовуються.

Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 01
Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 02
Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 03
Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 04
Прикордонники запобігли диверсії на мосту на Луганщині 05

Читайте також: Викрито інформатора окупантів у Запорізькій області. Зрадник вивчав місця розташування сил та засобів ЗСУ, - Нацполіція

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Сергії, ти йолоп? Чи просто не усі фото додивився? На х.. цей твій висер?
показати весь коментар
21.03.2022 16:22
+2
Обвьязать этой хренью и поджечь.Пущай полетает!
показати весь коментар
21.03.2022 18:29
+1
Якщо під товарним потягом на мосту підірвати навіть 200 грамів може багато шкоди накоїти.
показати весь коментар
21.03.2022 16:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сергії, ти йолоп? Чи просто не усі фото додивився? На х.. цей твій висер?
показати весь коментар
21.03.2022 16:22 Відповісти
хоч фотки глянь. Там як мінімум чотири таких шашки, і то далеко не факт, що тобі їх всі сфоткали.
показати весь коментар
21.03.2022 16:32 Відповісти
Якщо під товарним потягом на мосту підірвати навіть 200 грамів може багато шкоди накоїти.
показати весь коментар
21.03.2022 16:22 Відповісти
Обвьязать этой хренью и поджечь.Пущай полетает!
показати весь коментар
21.03.2022 18:29 Відповісти
а чо рыло запроданця не показали?
показати весь коментар
22.03.2022 06:55 Відповісти
Там +18. Пользуясь случаем, обращаюсь к правоохранителям, к их совести,в таких случаях сдерживайте себя, первым делом делайте фотку фейса, не доводите дело до того момента, что фотку сделать можно, но ее уже нельзя нигде публиковать
показати весь коментар
22.03.2022 08:33 Відповісти
 
 