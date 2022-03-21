На Донеччині росіяни обстріляли братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок російських обстрілів у Торецькій громаді пошкоджено братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ
"Все, що треба знати про "денацифікацію" від росіян. На Донеччині вже чотири пам'ятки Другої світової війни постраждали від російських обстрілів, зокрема три братські могили. Нацисти сьогодення — це росіяни! Кожен з них несе відповідальність за злочини своєї країни!", - повідомляє Павло Кириленко.
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Так що не ***** дурепало.
Але те, що Україна була окупована спочатку кацапами, потім німцями, а потім знову кацапами - це неоспоримий факт, і страждань та смертей від кацапської окупації було на порядок більше, ніж від німецької.
А отже усі ці асвабадітєлі зі сталінської армії - такі ж самі окупанти, що і зараз. І поки ви, ****** совки не зрозумієте цю просту істину, Україна ніколи не стане незалежною та цивілізованою країною!
Чи тобі не знати, як кацапи захоплюються стадіним, особливо його масовими вбивствами