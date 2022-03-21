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Донецька область (5684) Торецьк (153) Кириленко Павло (866)

На Донеччині росіяни обстріляли братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок російських обстрілів у Торецькій громаді пошкоджено братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

На Донеччині росіяни обстріляли братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, - ОВА 01
На Донеччині росіяни обстріляли братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, - ОВА 02

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На Донеччині росіяни обстріляли братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, - ОВА 03

"Все, що треба знати про "денацифікацію" від росіян. На Донеччині вже чотири пам'ятки Другої світової війни постраждали від російських обстрілів, зокрема три братські могили. Нацисти сьогодення — це росіяни! Кожен з них несе відповідальність за злочини своєї країни!", - повідомляє Павло Кириленко.
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Девиз антифашистов всея роZZии - "хайль путлер!". Русские не заметили, как превратились в скотов.
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21.03.2022 16:23 Відповісти
вони ними і були, по крайній мірі з 1917 р., як писав А.Блок, коли пройшовся по Петербургу після лютневої революції - ні одного ліца, одні свінячьі рила
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21.03.2022 18:01 Відповісти
замало берете, з тих пір, коли навколішки повзли до азіатів!!!
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21.03.2022 18:51 Відповісти
чему удивлятся то..показуйте россиянам ..пусть наслаждаются
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21.03.2022 16:24 Відповісти
А сенс? Вони скажуть,що це ми самі. Коли до більшості з нас вже дійде,що вони брешуть цілком СВІДОМО?
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21.03.2022 16:29 Відповісти
Дебилы
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21.03.2022 18:36 Відповісти
Називайте все своїми іменами - це братська могила сталінських окупантів, які прийшли на заміну гітлерівським!
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21.03.2022 18:51 Відповісти
Дурень ти. Мій знайомий знайшов поховання по заказу одного з провладних з Ізраілю. Перелопатив купу документів, опросив купу людей. Так, отримав гроші, та чималеньки. Разом з тим, він знайшов багато даних про похованих українцях у братніх могилах Зараз родичі знають де поховані їхні родичі. За частину грошей понабивав П.І.П. загиблих Українців у 1941 році.
Так що не ***** дурепало.
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21.03.2022 19:30 Відповісти
Мене твоя некрофілія взагалі не цікавить.
Але те, що Україна була окупована спочатку кацапами, потім німцями, а потім знову кацапами - це неоспоримий факт, і страждань та смертей від кацапської окупації було на порядок більше, ніж від німецької.
А отже усі ці асвабадітєлі зі сталінської армії - такі ж самі окупанти, що і зараз. І поки ви, ****** совки не зрозумієте цю просту істину, Україна ніколи не стане незалежною та цивілізованою країною!
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21.03.2022 21:34 Відповісти
Тогда выходит кацапы против сталина, что-то не сходится
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22.03.2022 00:04 Відповісти
Кацапам насрати на своїх живих, а то вони будуть перейматись через давно зотлілі трупи.
Чи тобі не знати, як кацапи захоплюються стадіним, особливо його масовими вбивствами
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22.03.2022 10:11 Відповісти
Нацисты же.
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21.03.2022 19:17 Відповісти
Так а що можна чекати від банди, яка воює під нацистсько-власівським триколором.
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21.03.2022 23:26 Відповісти
 
 