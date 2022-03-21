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"Вовки" 128-ї бригади взяли в полон групу бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Гірські штурмовики з підрозділу "Вовки" 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох ворогів – бойовиків так званих "ЛНР" та "ДНР", що воюють проти України як союзники армії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у соцмережі "Фейсбук".

"Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруські військові не хочуть воювати: Україна пропонує їм здаватися у полон, - Міноборони

Вовки 128-ї бригади взяли в полон групу бойовиків так званих ЛНР та ДНР 01
Вовки 128-ї бригади взяли в полон групу бойовиків так званих ЛНР та ДНР 02
Вовки 128-ї бригади взяли в полон групу бойовиків так званих ЛНР та ДНР 03

Дані полонених, взяті з їхніх документів:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 року народження, м.Луганськ. Одружений, має двох синів і доньку. Мешкає в м.Луганськ, м.Алексанровськ, сел.Тепличне, вул.Виноградна, 17-А;

Клецов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року народження, місце народження с.Строково Шахтаського району Донецької області;

Поляков Сергій Миколайович, 7.03.1982 року народження, місце народження с.Хороше Слов’яносербського району Луганської області;

Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження м.Красний Луч Луганської області. Місце проживання м.Красний Луч, смт Софіївський, вул.Сдобнова, 1-А/6.

"Оскільки "Фейсбук" за скаргою росіян блокує публікації з оприлюдненими персональними даними, 128 бригада незабаром розмістить фото документів полонених на інших ресурсах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ. ВIДЕО

Сподіваємося, що сам факт полону стане предметом для роздумів "гарячих голів" із окупованих територій, котрі збираються воювати з Україною", - зазначили в бригаді.
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Топ коментарі
+57
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21.03.2022 16:31
+35
хватит пленных
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21.03.2022 16:32
+34
Ну і нахєр це донбасядло потрібне? Пішли проти народу свого,суки. Валіть їх на місці й без розголосу.
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21.03.2022 16:34
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21.03.2022 16:31 Відповісти
Відносно українського законодавства, це громадяни України які займаюся або найманством, якщо за це отримують хоч якійсь гроші, а або це озброєні бандитські зграї. Їх можна знищувати образу, або саджати у тюрму по статтях карного кодексу. А ще є стаття зрада Батьківщини. На таких дупоголових міжнародна конвенція про військовополонених не розповсюджується. Це звичайні карні злочинці.
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21.03.2022 17:48 Відповісти
предварительно обоссав.
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22.03.2022 04:15 Відповісти
бойцы гвардии спецназа особого назначения лугандона
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21.03.2022 16:31 Відповісти
Скорее бойцы алко назначения
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21.03.2022 16:52 Відповісти
Цукерберг-*******-рептилоид. Наши вояки-найкращі!
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21.03.2022 16:31 Відповісти
Цукенберг явно не Цукорман
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21.03.2022 16:33 Відповісти
хватит пленных
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21.03.2022 16:32 Відповісти
Це не полонені ,це - зрадники ,яких потрібно розстрілювати на місці.
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21.03.2022 17:07 Відповісти
Горно-копытная рулит
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21.03.2022 16:32 Відповісти
це хто горно копитна? 128?
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21.03.2022 16:34 Відповісти
Да, хлопцы сами себя так ласково называют )
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21.03.2022 16:36 Відповісти
Ну це даремно.
Треба було роззброїти, дати кожному по сокирі і влаштувати гладіаторський бій!
А переможця, можна і у полон взяти!
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21.03.2022 16:32 Відповісти
Дайте їм лопати, нехай вириють собі яму. А можуть рити і без лопат, ну а далі...
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21.03.2022 16:32 Відповісти
А далі , по закону воєнного часу , за зраду - шнурок на шию .
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21.03.2022 16:39 Відповісти
А що в Законі для військового часу для таких....годувати іх, лікувати...?
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21.03.2022 16:33 Відповісти
Цікаво який вік. Діди за 60?
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21.03.2022 16:33 Відповісти
У тексті є дати народження.
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21.03.2022 16:37 Відповісти
Ну і нахєр це донбасядло потрібне? Пішли проти народу свого,суки. Валіть їх на місці й без розголосу.
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21.03.2022 16:34 Відповісти
не факт, що самі вони пішли. скоріше примусово мобілізували їх і погнали на убой.
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21.03.2022 17:55 Відповісти
А какая разница? У них была возможность уже 100 раз отковылять и сдаться в плен, но они этого не сделали.
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22.03.2022 13:03 Відповісти
кстати, а вроде где то выкладывали телефон на который надо позвонить чтобы сдаться Украине?
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22.03.2022 22:05 Відповісти
Этих сразу, на месте...
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21.03.2022 16:35 Відповісти
"Оскільки "Фейсбук" за скаргою росіян блокує публікації з оприлюдненими персональними даними... В параші вже немає "Фейсбуку," значить і забороняти нема кому!
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21.03.2022 16:36 Відповісти
Грьобаний фейсбук , цукерманівска контора де казломорді чуються як риба в воді .теж саме на ютюбі , ольгінські тролі , як вдома чуються .
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21.03.2022 16:37 Відповісти
ВОВКАМ-респект та вдалого полювання...
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21.03.2022 16:37 Відповісти
Этих желательно расстреливать. Жуткие люди
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21.03.2022 16:39 Відповісти
"що воюють проти України як союзники армії Росії"

не союзники, а холуї!
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21.03.2022 16:39 Відповісти
То не полонені, то зрадники. Ніякої конвенції.
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21.03.2022 16:43 Відповісти
Этот биомусор ваще не нужен никому. Разве только на разминирование пустить.
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21.03.2022 16:45 Відповісти
Покажіть їх рожи щоб йх опознали ті кого вони кривдили на окупованих територіях
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21.03.2022 16:52 Відповісти
128 зверюги
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21.03.2022 16:53 Відповісти
Цікаво, чому у полонених завжди штанці спущені, у свіжоспечених - взагалі немає?! Що ж це вони таке робили ?! А як техніка розбабахкана - то кругом завжди якесь ганчір"я валяється, труси чи що
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21.03.2022 16:53 Відповісти
Штаны подрезают чтобы не сбежали при конвоировании
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21.03.2022 20:01 Відповісти
расстрелять!!
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21.03.2022 17:01 Відповісти
Ютуб кінчений блокує коменти з словами «параша, вата, кацап, лапті і т.д.». Таке враження, що там досі модери з ватностану
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21.03.2022 17:03 Відповісти
В биолабораторию их для опытов
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21.03.2022 17:03 Відповісти
Наші легіні! Їмили пусрате гунно
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21.03.2022 17:11 Відповісти
Цю колоборанську наволоч розстріляти на місці .
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21.03.2022 17:21 Відповісти
Расплескалась синева
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21.03.2022 17:26 Відповісти
По моему, оптимально было бы их прикопать на месте.
Мы до сих пор пожинаем плоды излишней толерантности к кацапам...
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21.03.2022 17:26 Відповісти
Згідний навіть на фото вбитих...не полонених...
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21.03.2022 17:51 Відповісти
хлопці, вже вистачить полонених: куля в живіт, через пару годин в голову. Не треба ця нечисть нам
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21.03.2022 17:54 Відповісти
Годі вже називати їх "так звані "днр і лнр". Це проросійські терористи з Луганської та Донецької областей.
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21.03.2022 17:55 Відповісти
А нафига они в плену? Это предатели, такие же как раньше были полицаи. Эту мразоту, притянувшую русский мир на нашу землю - кончать на месте.
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21.03.2022 18:14 Відповісти
Двоїх бачу, а ще два де, вже напевно хтось відправив до себе, додому картоху садити.
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21.03.2022 18:35 Відповісти
ну шо, дамбасятина, довольны теперь, шо Путин "ввёл"? Всё как вы просили!
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21.03.2022 21:05 Відповісти
Брати в полон зрадників це дурне діло, допитати і амінь
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21.03.2022 22:41 Відповісти
Краще прикопайти їх, ци покидьки ходять по окупованих селищах та розстрілюють всіх хто був в ато.
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21.03.2022 23:37 Відповісти
нету никакого красного луча. Есть г. Хрустальный
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22.03.2022 00:17 Відповісти
Зачем давать информацию полугодовой давности, что больше нечего писать
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08.09.2022 13:54 Відповісти
 
 