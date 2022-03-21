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Російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявляє, що російсько-українська війна є найстрашнішою в Європі з часів Другої світової.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.
"Ми воюємо проти однієї з найчисельніших армій у світі за наш порятунок. Проти ракет, бомб і реактивної артилерії. Проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах. Які вбивають звичайних мирних людей, створюють штучний голод цілим містам, спалюють житлові квартали. Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової", - заявив Зеленський і опублікував підбірку фотографій з кадрами жахіть війни в Україні.
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Даже если не будет сажать на 5 лет за покупку долларов на черном рынке, их уже все равно нет.
Даже если не введет выездные визы - все равно ехать некуда.
Российская система импортозамещения потерпела крах из-за отсутствия импортных составляющих - и это не шутка.
Кремль так активно рассказывал о неуязвимости российской экономики, что и сам в это поверил.
А ситуация в ней гораздо хуже, чем в российской армии.
Если оправдается прогноз о падении ВВП России на 30%, это будет означать крах государства - ниже показатели падали только в 1918-1919 годах. Не военные поражения, а экономический коллапс привели к взрыву революции в феврале 1917 года. В 1991 году войны вообще не было, однако пустых полок хватило для разрушения СССР. И даже если эмбарго на российские нефть и газ не будет введено сейчас - то лет через пять мировая энергетика откажется от них естественным путем. И вот тогда точно точка. Последняя.
Ибо Хью Лори (ну, так говорят) захотел поддержать Украину, бойкотируя российские товары, и с удивлением узнал, что Россия ничего не производит (кроме вселенской тоски и нежити).
Украине осталось продержаться еще несколько недель, максимум несколько месяцев. И экзамен для мировой истории на право иметь собственное государство будет, наконец, сдан. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/21/460038/