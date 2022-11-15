У Лондоні на аукціон виставили антивоєнну картину Бенксі, кошти з продажу якої підуть на допомогу "Охматдиту". ФОТО

На продаж виставили унікальну антивоєнну картину Бенксі Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Картину на аукціон виставили анонімно, а кошти будуть направлені на підтримку НДСЛ Охматдит. Зараз у закладі лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ

Тихий аукціон завершиться 27 березня 2022 року. Торги починаються від 20 000 фунтів стерлінгів.

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Організатори акції зазначають: "Незважаючи на активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, спеціалісти "Охматдиту" продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи".

"Міністерство охорони здоров’я висловлює щиру вдячність благодійникам, які долучаються до збереження життя та здоров’я українців під час війни", - дякують у МОЗі.