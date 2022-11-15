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У Лондоні на аукціон виставили антивоєнну картину Бенксі, кошти з продажу якої підуть на допомогу "Охматдиту". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

На продаж виставили унікальну антивоєнну картину Бенксі Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Картину на аукціон виставили анонімно, а кошти будуть направлені на підтримку НДСЛ Охматдит. Зараз у закладі лікують поранених дітей, які постраждали внаслідок російської агресії.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ

У Лондоні на аукціон виставили антивоєнну картину Бенксі, кошти з продажу якої підуть на допомогу Охматдиту 01

Тихий аукціон завершиться 27 березня 2022 року. Торги починаються від 20 000 фунтів стерлінгів.

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Організатори акції зазначають: "Незважаючи на активні обстріли та авіаудари Російської Федерації, спеціалісти "Охматдиту" продовжують залишатися в Києві для захисту та лікування дітей і поранених, яких доставляють до лікарні. Завдяки самовідданій роботі лікарні своєчасна медична допомога надається пацієнтам у повному обсязі, а зібрані кошти забезпечать продовження цієї важливої роботи".

"Міністерство охорони здоров’я висловлює щиру вдячність благодійникам, які долучаються до збереження життя та здоров’я українців під час війни", - дякують у МОЗі.
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слева морда знакомая ...
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21.03.2022 17:34 Відповісти
А мені і права знайома
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21.03.2022 17:39 Відповісти
Зліва - Пуйло, а справа хто?
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21.03.2022 22:04 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-щира українська подяка...
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21.03.2022 17:36 Відповісти
якби замість лапки було написано "хутін - *****" - заплатили б у кілька разів більше
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21.03.2022 18:35 Відповісти
Тут їхнє лицемірство продемонстровано. Кров'ю малюють знак миролюбства, а світ - під їхнім прицілом.
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21.03.2022 22:03 Відповісти
Бєнкси - красавчик, без вопросов
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21.03.2022 17:36 Відповісти
если они хотели показать рашен военных
то они перестарались)
экипировка слишком хорошая и винтовок таких у них нет

хотя на кадрах с херсона или мелитополя "асвабадители" были
у них хорошая была относительно экиировка, еще и с камерами на шлемах
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21.03.2022 17:47 Відповісти
так то ж не солдатушки-гарматне мясо, то ОМОН - поліцаї
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21.03.2022 18:33 Відповісти
Ага, от через таких лицемірних лєвих підорів - "ми проти війни" - роззброюються нормальні цивілізовані країни. І потім, до них приходить якесь ху"ло, сталін, мао, чи якийсь йо"аний пол пот і влаштовує чергову разруху та геноцид.
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21.03.2022 18:05 Відповісти
ТАК А ГДЕ ЖЕ ПУТИН СО ВЗРЫВЧАТКОЙ !?)
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22.03.2022 00:17 Відповісти
 
 