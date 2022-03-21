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Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти відкрили вогонь з автоматів по двох автомобілях, у яких мирні люди евакуювалися гуманітарним коридором.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".

Це сталося в населеному пункті Малинівка Запорізької області. Поранень зазнали двоє малолітніх дітей, три жінки та чоловік.

"Ми проїхали російський блокпост у бік Полтавки. На ньому нікого не було. Однак за метрів 100 від нього по нас почали стріляти російські солдати, які зайняли село", - розказала постраждала мешканка Малинівки.

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Військові медики запорізької тероборони евакуювали постраждалих та надали їм домедичну допомогу. Дітей терміново відправлено до Запорізької обласної дитячої лікарні.

"Російські окупанти, як зазвичай, звинуватили в цьому злочині військовослужбовців ЗС України. Постраждалі цілковито спростували цю дезінформацію", - пише "АрміяInform".

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Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих 01
Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих 02
Загарбники обстріляли автомобілі на Запоріжжі, поранені 2 дітей та 4 дорослих 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+39
Кацап-м'ясник і цим все сказано...Горіти вам у пеклі кацапські вбивці...
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21.03.2022 18:27
+30
Здохніть мокшанські тварюки
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21.03.2022 18:28
+13
Хай всі енергетичні центри Великого Всесвіту спрямують свою руйнівну силу на нелюдів, що прийшли в Український дім зі зброєю.

Їхня проклята всіма недокраїна сама скоро заллється кров'ю і буде рватися на шмаття.
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21.03.2022 18:36
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Кацап-м'ясник і цим все сказано...Горіти вам у пеклі кацапські вбивці...
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21.03.2022 18:27 Відповісти
Здохніть мокшанські тварюки
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21.03.2022 18:28 Відповісти
Твари кацапские , горите в огне ...
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21.03.2022 18:36 Відповісти
Хай всі енергетичні центри Великого Всесвіту спрямують свою руйнівну силу на нелюдів, що прийшли в Український дім зі зброєю.

Їхня проклята всіма недокраїна сама скоро заллється кров'ю і буде рватися на шмаття.
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21.03.2022 18:36 Відповісти
Очень много оккупантов закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше
Смотрите видео и ставьте лайки!!! - https://youtu.be/zonu-y3zQ2A
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21.03.2022 18:45 Відповісти
Это пи.дец, они что уже за Гуляйполе зашли ????? Село за селом (
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21.03.2022 18:48 Відповісти
До гуляйполя они не дошли ,не дают
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21.03.2022 18:57 Відповісти
Куда смотрит наш главнокомандующий ? Фашистские путинские оккупанты выбрали ползучую тактику захватывая и продвигаясь малыми сёлами окутывая как паутина большие города ? ? ?
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21.03.2022 18:52 Відповісти
говнокамандующий смирнов, не кизди ботяра рашинская
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21.03.2022 19:02 Відповісти
за кожну поранену дитину треба вбивати одног полоненного, за кожну вбиту 3
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21.03.2022 18:58 Відповісти
Расисты потеряли огромное количество техники, 15 тыс солдат, офицеров и генералов, из за этого убивают гражданских каждый день. Из приграничных мест нужно было эвакуировать женщин и детей заранее! Молодёжь сейчас слишком умная в гаджетах, не слышит стариков и не слушает кто такие москали и кто такой Бандера, какие кацапы исторически нелюди, вот результат - заложники, убитые дети и женщины. Я слушал своих предков и мне дали урок - красноармейцы это бандиты, убийцы мирного населения и террористы. Древнейший город Бухара и его многочи ленрые уникальные архитектурные памятники были разбомблены в гражданскую войну так же как Мариуполь. Россия это дикая и умственно отстала орда.
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21.03.2022 19:38 Відповісти
УСІ УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗДОБУВАТИ ЗБРОЮ ТА ВІДКРИТИ ЦІЛОДОБОВЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ САФАРІ НА ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ ПОКИДЬКІВ...!!! СТРІЛЯТИ ПО НИХ І ВБИВАТИ ЇХ МАЄ УСЕ, щоб вони боялися навіть кашлянути...!!!
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21.03.2022 19:50 Відповісти
 
 